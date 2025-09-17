iPhone 17 सीरीज पर 6 हजार रुपये तक का डिस्काउंट, जबर्दस्त EMI ऑफर भी iPhone 17 Series Best Launch Offers from Apple s Top Partners up to rupees 6000 off, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone 17 Series Best Launch Offers from Apple s Top Partners up to rupees 6000 off

आईफोन 17 सीरीज के साथ फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम आपको भरोसेमंद ऐपल पार्टनर्स की डील्स के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपको आईफोन 17 खरीदते वक्त शानदार ऑफर और डिस्काउंट मिल सके।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 03:02 PM
iPhone 17 Series की इंडियन मार्केट में एंट्री हो चुकी है। नए आईफोन की सेल 19 सितंबर से शुरू होगी। ऐपल के ये नए आईफोन कई सारे आकर्षक ऑफर जैसे कैशबैक, ईएमआई प्लान, एक्सचेंज ऑफर के साथ कई अडिशनल बेनिफिट के साथ खरीदे जा सकेंगे। अगर आप भी आईफोन 17 सीरीज के साथ फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम आपको भरोसेमंद ऐपल पार्टनर्स की डील्स के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपको आईफोन 17 खरीदते वक्त शानदार ऑफर और डिस्काउंट मिल सके।

Ingram Micro India

यह भारत में ऐपल का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। इन्ग्राम माइक्रो इंडिया यूजर्स को कई जबर्दस्त ऑफर देने वाला है। यूजर इन्ग्राम माइक्रो इंडिया से आईफोन 17 मॉडल्स को 24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिवाइसेज पर 7 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। इसके साथ यूजर्स 6 हजार रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा। वहीं, अगर आप आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स या आईफोन एयर लेना चाहते हैं, तो आपक 6-महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ 4 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा। इन्ग्राम माइक्रो यूजर्स को iPhone for Life प्रोग्राम भी दे रहा है। यह ऑफर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के लिए हैं। इस स्कीम में यूजर्स को डिवाइस को 75 पर्सेंट पेमेंट करना होता है और वह भी 24 महीने की ईएमआई में। इसके बाद यूजर टर्म पूरा होने पर बैलेंस 25 पर्सेंट दे सकते हैं, या 25 पर्सेंट के अश्योर्ड बाइबैक को चुन सकते हैं।

क्रोमा और विजय सेल्स

क्रोमा आईफोन 17 की खरीद पर 6 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही यूजर्स को 6-महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। विजय सेल्स की बात करें, तो यहां आपको आईफोन 17 के 256जीबी वाले वेरिएंट पर 6 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, इसी फोन के 2टीबी वाले वेरिएंट पर कंपनी 4 हजार रुपये का डिस्काउंट देगी। अगर आप विजय सेल्स से आईफोन 17 एयर खरीदते हैं, तो यह आपको 4 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ मिलेगा। यह डिस्काउंट एसबीआई के कार्ड्स के लिए है।

रिलायंस डिजिटल

भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन रिलायंस डिजिटल, iPhone 17 सीरीज पर बेहतरीन लॉन्च ऑफर्स देने वाली है। यूजर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही माध्यमों से बैंक डील्स, कैशबैक और अश्योर्ड प्री-ऑर्डर फुलफिलमेंट की उम्मीद कर सकते हैं।

