iPhone 17 सीरीज के कलर ऑप्शन लीक, लॉन्च से पहले देखें आपका फेवरेट कौन सा

iPhone 17 के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। ऐप्पल 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में नए आईफोन लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने अलग-अलग मॉडल के कलर ऑप्शन्स को लीक कर दिया है। देखें आपका फेवरेट कौन सा

iPhone 17 के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। ऐप्पल ने आखिरकार अगली आईफोन सीरीज के लिए अपने एनुअल फॉल इवेंट की तारीख की घोषणा कर दी है। ऐप्पल का यह इवेंट मंगलवार, 9 सितंबर को होगा। इवेंट में कंपनी अपने अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन, संभवतः iPhone 17 सीरीज, के साथ पहली बार Air वेरिएंट लॉन्च करेगी। खुद ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक्स पर इवेंट की तारीख की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "मंगलवार, 9 सितंबर को एक Awe Dropping ऐप्पल इवेंट के लिए तैयार हो जाइए।" यह इवेंट कंपनी की परंपरा के अनुसार, कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित ऐप्पल पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्पल के यूट्यूब चैनल या ऐप्पल वेबसाइट पर मंगलवार, 9 सितंबर को सुबह 10 बजे PT यानी भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे की जाएगी।

लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने आईफोन 17 सीरीज के अलग-अलग मॉडल के कलर वेरिएंट की जानकारी दी है, जिससे हिंट मिलता है कि स्टैंडर्ड iPhone 17 छह कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट के अलावा, कंपनी iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air भी लॉन्च कर सकता है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अलग-अलग मॉडल के कलर ऑप्शन्स (संभावित) टिप्स्टर सेत्सुना डिजिटल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपकमिंग iPhone 17 सीरीज के कथित कलर ऑप्शन्स की जानकारी शेयर की है। स्टैंडर्ड iPhone 17 वेरिएंट ब्लैक, व्हाइट, प्यूटर ग्रे, ग्रीन, पर्पल और लाइट ब्लू जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा। वहीं, iPhone 17 Pro पांच कलर्स - ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, डार्क ब्लू और ऑरेंज में उपलब्ध होगा। हालांकि टिप्स्टर ने iPhone 17 Pro Max के संभावित कलर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे प्रो मॉडल वाले ही कलर्स में पेश किया जा सकता है।

इसके अलावा, ऐप्पल द्वारा iPhone 17 Air नाम से एक नया पतला और हल्का स्मार्टफोन भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जो ब्लैक, व्हाइट, लाइट गोल्ड और लाइट ब्लू कलर्स में उपलब्ध हो सकता है। यह मॉडल ऐप्पल की आईफोन लाइनअप में iPhone Plus की जगह लेगा। कहा जा रहा है कि इसकी मोटाई 5.5 एमएम होगी और इसमें 2900 एमएएच बैटरी होगी। कंपनी इसे ऐप्पल C1 मॉडेम से लैस कर सकती है, जिसे सबसे पहले iPhone 16e में यूज किया गया था।

हाल ही में, लाइट ब्लू कलर में डमी iPhone 17 Air का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया था, जिसमें फोन को अलग-अलग एंगल से दिखाया गया था। यह कलर ऑप्शन M4 चिप वाले Apple MacBook Air से काफी मिलता-जुलता था। अगर लीक हुई जानकारी सच है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ऐप्पल अपने आईफोन मॉडल्स के लिए हाल ही में अपनाए गए म्यूट कलर फिलॉसफी से थोड़ा हट रहा है।