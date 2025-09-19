Apple स्टोर के सामने लगीं लंबी-लंबी कतारें, iPhone 17 की सेल आज से शुरू iPhone 17 sale begins Long queues seen outside the Apple store in Delhi and Mumbai, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone 17 sale begins Long queues seen outside the Apple store in Delhi and Mumbai

Apple स्टोर के सामने लगीं लंबी-लंबी कतारें, iPhone 17 की सेल आज से शुरू

ऐपल की ओर से iPhone 17 सीरीज बीते दिनों लॉन्च की गई थी और इसकी सेल आज 19 सितंबर से शुरू हो रही है। कंपनी के दिल्ली और मुंबई स्टोर्स के सामने सैकड़ों लोगों की कतार लग गई है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:02 AM
Apple स्टोर के सामने लगीं लंबी-लंबी कतारें, iPhone 17 की सेल आज से शुरू

भारतीय मार्केट में iPhone का क्रेज हमेशा से ही देखने को मिलता रही है और हर साल नई iPhone सीरीज धूम मचाती है। लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज के मॉडल्स के लिए सेल 19 सितंबर से शुरू हो रही है और कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स पर लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। दिल्ली और मुंबई में ऐपल स्टोर्स के सामने फैन्स का जमावड़ा देखने को मिल रहा है।

ऐपल iPhone 17 सीरीज में तीन नए मॉडल्स- iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। इनके अलावा कंपनी स्लिम फॉर्म फैक्टर वाला iPhone Air भी लेकर आई है। इन डिवाइसेज के लिए ग्राहकों को आज से डिलिवरी मिलने लगेंगी। इस साल ऐपल ने हार्डवेयर के अलावा कई सॉफ्टवेयर संबंधी अपग्रेड्स भी ऑफर किए हैं।

ये भी पढ़ें:iPhone 17 सीरीज पर पहली सेल में ₹10,000 की छूट, ऑफर्स की लिस्ट खुश कर देगी

सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए ग्राहक

मुंबई में ऐपल BKC ऑफिस के सामने लाइन में लगे एक ग्राहक ने बताया, 'मैं हर साल अहमदाबाद से आता हूं और सुबह के पांच बजे से लाइन में लगा हूं।' एक अन्य यूजर ने कहा है कि ऑनलाइन रिव्यूज अच्छे हैं और मुझे पता नहीं है कि स्टॉक खत्म होने से पहले आईफोन मिलेगा या नहीं। ग्राहकों की प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि एक बार फिर iPhone का बुखार ग्राहकों पर चढ़ेगा।

ठीक इसी तरह, दिल्ली में ऐपल के साकेत स्टोर में भी सुबह से ही लंबी लाइनें लग गई हैं। सैकड़ों यूजर्स अपनी बारी आने और लेटेस्ट iPhone 17 मॉडल्स को एक्सपीरियंस करने का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:फनी! Samsung ने उड़ाया Apple का मजाक, iPhone 17 लॉन्च के बाद मारा ये तंज

सेल में मिलेगा खास ऑफर्स का फायदा

ऐपल की ओर से सेल के पहले दिन की कई ऑफर्स का फायदा भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। अगर वे American Express, Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड्स की मदद से पेमेंट करते हैं तो 10 हजार रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा 'ऐपल ट्रेड इन' ऑफर के साथ पुराना एलिजिबल डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में 64,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है।

