iPhone 17 की सेल शुरू होते ही ₹27,901 सस्ता हुआ iPhone 16, अब सिर्फ ₹51,999 में खरीदें

आज से iPhone 17 सीरीज की सेल शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप आईफोन ही खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की BBD सेल में iPhone 16 बेहद सस्ते में मिलने वाला है। जानें इस डील के बारे में सबकुछ:

Fri, 19 Sep 2025 09:43 AM

अगर आप नया iPhone लेने का प्लान कर रहे हैं और बजट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो Flipkart की Big Billion Days Sale में से आप iPhone 16 को बम्पर डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। फेस्टिव सीजन आते ही स्मार्टफोन यूजर्स की निगाहें उन ऑफर्स पर टिकी होती हैं जो “बेस्ट प्राइस में सेल किए जा रहे हो। इस साल Flipkart की Big Billion Days Sale में iPhone 16 को 22,000 के शानदार डिस्काउंट पर बेचा जाएगा। बता दें कि इसका लॉन्च प्राइस 79,900 रुपए है। जानें इस डील की डिटेल्स:

iPhone 16 पर सबसे जबरदस्त छूट Flipkart की सेल में iPhone 16 (128GB) की कीमत घटकर लगभग 51,999 रूपये हो गई है। यह कीमत बैंक ऑफर के साथ बताई जा रही है। लॉन्च कीमत ₹79,900 थी। यानी की सेल में यूजरस को 27,901 रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं iPhone 16 Pro और Pro Max वैरिएंट्स पर भी भारी डिस्काउंट आ रहा है: Pro मॉडल की कीमत लगभग ₹69,999 और Pro Max की कीमत लगभग ₹89,999 हो सकती है, जबकि उनकी लॉन्च कीमतें क्रमशः ₹1,19,900 और ₹1,44,900 थीं।

iPhone 17: क्या नया है? iPhone 17 सीरीज में Apple ने कुछ अपडेट्स किये हैं जो विशेष रूप से प्रदर्शन और कैमरा क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। 6.3-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि स्मूथ स्क्रॉलिंग और UI अनुभव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, iPhone 17 में एक एडवांस्ड 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 18MP का फ्रंट कैमरा और नए A19 प्रोसेसर हैं। iPhone 17 के बेस मॉडल 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत ₹82,900 है, जबकि 512GB वेरिएंट 1,02,900 रुपए है।

iPhone 17 सेल ऑफर्स Ingram Micro नए iPhone मॉडलों पर आकर्षक ऑफ़र्स पेश कर रहा है। ग्राहक चाहें तो इन्हें 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं। साथ ही पुराने iPhone को एक्सचेंज करने पर ₹7,000 तक का बोनस और ₹6,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक भी उपलब्ध है। कंपनी ने अपना लोकप्रिय ‘iPhone for Life’ प्रोग्राम भी ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के साथ जारी रखा है। इस प्रोग्राम के तहत खरीदार iPhone की कीमत का 75% हिस्सा 24 महीने की आसान किस्तों में चुका सकते हैं, जबकि बाकी 25% पेमेंट अंत में कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहकों के पास 25% Assured Buyback Option लेने का भी विकल्प है।

दूसरी ओर, Croma भी नए iPhone पर बेहतरीन ऑफ़र दे रहा है, जहाँ यूज़र्स को 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI के साथ ₹6,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं Vijay Sales पर iPhone 17 पर ₹6,000 तक की छूट दी जा रही है, जबकि Pro सीरीज़ और iPhone Air मॉडल्स पर ₹4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट उपलब्ध है।