भारत में ₹1.45 लाख से शुरू हो सकती iPhone 17 Pro की कीमत, डिज़ाइन और कैमरा में हैं कई बड़े बदलाव

Thu, 14 Aug 2025 01:30 PM

iPhone 17 Pro Price Leak: अगर आप iPhone खरीदना चाहते हैं और iPhone 17 Pro का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल Apple द्वारा पेश किया जाने वाला iPhone 17 Pro भारत में करीब 1,45,000 रुपये से शुरू हो सकता है, जो पिछली जनरेशन से थोड़ा महंगा है। इस बढ़ती कीमत का मुख्य कारण हो सकता है इसका बढ़ा हुआ बेस स्टोरेज (256GB) और बेहतर चिपसेट जैसे फीचर्स। कंपनी के इस कदम से पुराने मॉडल से अधिक फ्यूचर-रेडी टेक्नॉलजी मिलने की उम्मीद है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इस आईफोन में क्या नया हो सकता है, इसकी कीमत कितनी हो सकती है, माना जा रहा डिज़ाइन कैसा होगा और लॉन्च कब तक हो सकता है। क्या यह फोन आपके बजट और जरूरतों को फिट करता है या नहीं।

iPhone 17 Pro की कीमत (लीक) लीक और रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 Pro का भारतीय स्टार्टिंग प्राइस 1,45,000 रुपये से 1,45,990 रुपये के बीच हो सकता है। Pro Max मॉडल शायद 1,64,990 रुपये तक भी जा सकता है। अमरीकी कीमत लगभग $1,199 अनुमानित है, जो पिछले मॉडल से $50 महँगा हो सकता है, लेकिन इसमें बेस स्टोरेज दुगना यानी 256GB होने की वजह से यह संतुलित वृद्धि कहा जा सकता है।

iPhone 17 Pro के फीचर्स (लीक) प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले: यह फोन एक नए एल्यूमिनियम और ग्लास मिक्स बॉडी के साथ आएगा हल्का लेकिन प्रीमियम फिनिश के लिए। साथ ही, Apple कैमरा मॉड्यूल को नया रूप दे रहा है एक चौड़ा, होरिजॉन्टल कैमरा बार जो पिक्सल-स्टाइल एलिमेंट्स को भी दर्शाता है। डिस्प्ले हो सकता है 6.3 इंच का 120Hz ProMotion OLED, बेहतर विज़िबिलिटी और स्मूद यूज़ अनुभव के लिए।

कैमरा और परफॉर्मेंस: कैमरे में शामिल होंगे 48MP के तीन रियर लेंस: फ्यूजन मेन + अल्ट्रा-वाइड + टेलीफोटो (3.5X/8X ज़ूम), और 24MP का सेल्फी कैमरा। क्लियर और डिटेल्ड शॉट्स की उम्मीद है। पावर हाउस होगा नया A19 Pro चिपसेट, साथ में अनुमानित 12GB RAM और 256GB स्टोरेज बंडल।