iPhone 17 Pro पर धाकड़ डिस्काउंट! मिल रही है 5000 रुपये तक की बंपर छूट

संक्षेप: iPhone 17 Pro पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे एक्सचेंज और ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 75,000 रुपये से भी कम हो सकती है। A19 चिप, 48MP ट्रिपल कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ यह डील iPhone खरीदने का बढ़िया मौका है।

Dec 22, 2025 10:46 pm IST

लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज का प्रो मॉडल ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका खास ऑफर्स के साथ मिल रहा है। ऐपल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स वाले इस डिवाइस को ऑफर्स के चलते लॉन्च प्राइस के मुकाबले सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है। वैसे तो इस फोन को 134,900 रुपये कीमत पर पेश किया गया था लेकिन एक्सचेंज ऑफर के साथ तो इसकी कीमत 75 हजार रुपये से भी कम हो सकती है।

धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए iPhone 17 Pro में कंपनी का इन-हाउस A19 Chip दिया गया है और बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए इसमें बैक पैनल पर 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। इस डिवाइस में प्रीमियम डिजाइन के अलावा 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसे Flipkart के अलावा कंपनी वेबसाइट से छूट के बाद खरीदा जा सकता है।

iPhone 17 Pro पर धाकड़ डिस्काउंट Apple के प्रीमियम फोन iPhone 17 Pro को आप Flipkart से सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 134,900 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट आईफोन पर 59,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दे रही है। इसके साथ ही एक्सचेंज करने पर आपको 2000 रुपये की अलग से छूट मिलेगी। ऐसे में इस फोन को आप 73500 रुपये में खरीद सकेंगे।

विकल्प के तौर पर बैंक ऑफर्स दिए गए हैं और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5000 रुपये के कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है। यह खास छूट पर प्रीमियम iPhone खरीदने का बढ़िया मौका है।