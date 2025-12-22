Hindustan Hindi News
iPhone 17 Pro पर धाकड़ डिस्काउंट! मिल रही है 5000 रुपये तक की बंपर छूट

iPhone 17 Pro पर धाकड़ डिस्काउंट! मिल रही है 5000 रुपये तक की बंपर छूट

संक्षेप:

iPhone 17 Pro पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे एक्सचेंज और ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 75,000 रुपये से भी कम हो सकती है। A19 चिप, 48MP ट्रिपल कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ यह डील iPhone खरीदने का बढ़िया मौका है।

Dec 22, 2025 10:46 pm IST Pranesh Tiwari
लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज का प्रो मॉडल ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका खास ऑफर्स के साथ मिल रहा है। ऐपल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स वाले इस डिवाइस को ऑफर्स के चलते लॉन्च प्राइस के मुकाबले सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है। वैसे तो इस फोन को 134,900 रुपये कीमत पर पेश किया गया था लेकिन एक्सचेंज ऑफर के साथ तो इसकी कीमत 75 हजार रुपये से भी कम हो सकती है।

धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए iPhone 17 Pro में कंपनी का इन-हाउस A19 Chip दिया गया है और बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए इसमें बैक पैनल पर 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। इस डिवाइस में प्रीमियम डिजाइन के अलावा 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसे Flipkart के अलावा कंपनी वेबसाइट से छूट के बाद खरीदा जा सकता है।

iPhone 17 Pro पर धाकड़ डिस्काउंट

Apple के प्रीमियम फोन iPhone 17 Pro को आप Flipkart से सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 134,900 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट आईफोन पर 59,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दे रही है। इसके साथ ही एक्सचेंज करने पर आपको 2000 रुपये की अलग से छूट मिलेगी। ऐसे में इस फोन को आप 73500 रुपये में खरीद सकेंगे।

विकल्प के तौर पर बैंक ऑफर्स दिए गए हैं और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5000 रुपये के कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है। यह खास छूट पर प्रीमियम iPhone खरीदने का बढ़िया मौका है।

ऐसे हैं iPhone 17 Pro के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ल मिलता है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा, फोन A19 Pro प्रोसेसर के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन iPhone 17 Pro ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफर करता है। इस सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 48MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
