पावरबैंक की तरह काम करेगा iPhone, ऐपल ने चुराया एक और एंड्रॉयड फोन फीचर

ऐपल अपने नए iPhone 17 Pro Max में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे AirPods, Apple Watch और दूसरा फोन भी चार्ज किया जा सकेगा। हालांकि, यह टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स सालों पहले दे चुके हैं।

Wed, 27 Aug 2025 11:23 AM

टेक ब्रैंड ऐपल हर साल अपने नए iPhone के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनोवेशंस करता है। इस बार चर्चा में 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा iPhone 17 Pro Max है, जिसमें कंपनी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की टेस्टिंग कर रही है। यह फीचर यूजर्स को अपने iPhone से ही दूसरे डिवाइस चार्ज करने की सुविधा देगा। हालांकि, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यह फीचर पहले एंड्रॉयड फोन्स में देखने को मिल चुका है।

रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्या है? रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऐसा फीचर है जिसमें आपका फोन खुद पावर बैंक की तरह काम करता है। अगर आपके AirPods, Apple Watch या दूसरा स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो गया है, तो उन्हें iPhone 17 Pro Max की बैक पर रखकर चार्ज किया जा सकेगा। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अलग से चार्जर या पावर बैंक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एंड्रॉयड यूजर्स को मिल रहा फीचर Apple इस फीचर को अपने अंदाज में पेश करेगा, लेकिन यह सच है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स इसे पहले ही अपना चुके हैं। Huawei ने 2018 में Mate 20 Pro के साथ पहली बार इसे पेश किया था। इसके बाद Samsung ने 2019 में Galaxy S10 में Wireless PowerShare नाम से यही फीचर दिया। इसके अलावा Xiaomi और OnePlus जैसे ब्रैंड्स भी इसे अपने फ्लैगशिप फोन्स में लंबे समय से दे रहे हैं।

Apple ने क्यों लगाया इतना वक्त? आईफोन मेकर का दावा है कि वह किसी भी फीचर को तभी पेश करता है जब वह पूरी तरह परफेक्ट हो। कंपनी बैटरी मैनेजमेंट, हीट कंट्रोल और यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती है। कई बार कंपनी लेट होकर भी फीचर को ‘स्टेबल’ तौर पर पेश करती है। वहीं टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple जानबूझकर देर करता है, जिससे फीचर को ‘प्रीमियम इनोवेशन’ की तरह दिखाकर ज्यादा कीमत ले सके।