सस्ता हुआ पॉपुलर 'Orange iPhone', सीधे ₹22000 का फायदा, इस डील ने मचाई लूट

iPhone 17 Pro Max इस समय पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 22,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपये है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुरान फोन है तो इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

iPhone 17 Pro Max price drops in India: ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। आईफोन 17 सीरीज का पॉपुलर मॉडल, जो ऑरेंज कलर में काफी लोकप्रिय है, अब सस्ते दाम में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं iPhone 17 Pro Max की। बता दें कि लॉन्च के समय, भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये और यह ऐप्पल इंडिया की वेबसाइट पर अभी भी इसी कीमत में मिल रहा है। लेकिन आप इसे हजारों रुपये कम कीमत में खरीद सकते हैं। एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह फोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है और इसके लिए ग्राहक को बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए डिटेल में बताते हैं आखिर कहां सस्ता मिल रहा है यह पॉपुलर आईफोन...

22,000 रुपये से सस्ता मिल रहा आईफोन जैसा कि हमने बताया लॉन्च के समय भारत में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये थी। यह कीमत फोन के लिए बेस वेरिएंट के लिए है, जो 256GB स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि Flipkart पर यह फोन सीधे 1,37,900 रुपये में मिल रहा है यानी सीधे 12,000 रुपये सस्ता। लेकिन ऑफर यही खत्म नहीं होता है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 10,000 रुपये तक और कम किया जा सकता है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 1,27,900 रुपये रह जाएगी, यानी 22,000 रुपये का फायदा।

अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो 52,350 रुपये तक की छूट का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस की वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी। खैर, अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए कोई पुराना फोन नहीं है तो भी 22,000 रुपये का डिस्काउंट कोई बुरा नहीं है। खरीदारी करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र में ऑफर मिल रहा है या नहीं।

क्या आपको iPhone 17 Pro Max खरीदना चाहिए या iPhone 18 Pro Max का इंतज़ार करना चाहिए? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपको नए फोन की कितनी जल्दी जरूरत है। आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी भी सबसे दमदार फ्लैगशिप फोन में से एक है। ऐप्पल ने हल्के एल्यूमीनियम बॉडी और रीडिजाइन किए गए रियर कैमरा लेआउट के साथ अपने डिजाइन को रिफ्रेश किया है। फोन एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ एक चमकदार डिस्प्ले भी प्रदान करता है, जिससे इसे बाहर उपयोग करना आसान हो जाता है। फोन A19 प्रो चिप और वैपर कूलिंग चेंबर के साथ, गेमिंग और मल्टीटास्किंग जैसे हैवी कामों में बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान करता है। फोन में दमदार फ्रंट और रियर कैमरे मिलते हैं। फोन में सेल्फी के लिए 18 मेगापिक्सेल कैमरा दिया है और रियर में 48 मेगापिक्सेल का तीन कैमरे दिए हैं।

हालांकि, जो खरीदार कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं, वे iPhone 18 Pro Max पर विचार कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि ऐप्पल नए मॉडल के साथ क्या लेकर आता है। मौजूदा लीक्स के आधार पर, कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max में पिछले वर्जन के मुकाबले कई बड़े अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ऐप्पल एक छोटा 'डायनामिक आइलैंड' और कम चौड़ा कटआउट पेश करेगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा और यह फीचर भी बना रहेगा। इस डिवाइस में बड़ी बैटरी (संभवतः 5,100mAh से 5,200mAh रेंज की) और बेहतर बैटरी लाइफ के लिए ज्यादा एफिशियंट LTPO+ डिस्प्ले पैनल भी हो सकता है।

फोन में ऐप्पल की नई A20 Pro चिप होने की उम्मीद है, जो TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनी है; यह चिप तेज परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी दे सकती है। कैमरा अपग्रेड्स में वेरिएबल अपर्चर वाला मेन सेंसर, बेहतर इमेज क्वालिटी के लिए नया स्टैक्ड इमेज सेंसर, और कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी व जूम परफॉर्मेंस के लिए टेलीफोटो कैमरे में सुधार शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि ऐप्पल बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अपना नेक्स्ट जेनरेशन का C2 मॉडेम लाएगा, जबकि बेहतर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षमताएं दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क एक्सेस को और बेहतर बना सकती हैं।