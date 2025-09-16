iPhone 17 Pro Max का यह कलर बना बेस्टसेलर, प्री-बुकिंग में ही हो गया Out Of Stock, जानें क्यों
Apple का नया iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange कलर प्री-ऑर्डर के कुछ ही दिनों में भारत और अमेरिका में स्टोर पिक-अप के लिए स्टॉक से बाहर हो गया है। ग्राहक अब इस कलर को खरीदने के लिए लंबा इंतज़ार करना होगा।
Apple ने iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के साथ अनेक नई खूबियां पेश की हैं नई प्रॉसेसर चिप (A19 Pro), बेहतर कैमरा सिस्टम और शानदार नए कलर ऑप्शन हैं। इन नए रंगों में Cosmic Orange स्पेशल रूप से ध्यान खींच रहा है, यह कलर युवाओं को बहुत पसंद कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्री-ऑर्डर खुले, लोग देख रहे हैं कि यह कलर ऑप्शन US और India दोनों में पिक-अप स्टोर के लिए स्टॉक से बाहर हो गया है।
भारत में 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू हुए थे, और 19 सितंबर से इन स्टोर्स में डिलीवरी व उपलब्धता शुरू होगी। लेकिन Apple वेबसाइट तथा स्टोर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि Cosmic Orange वेरिएंट में Pro Max या Pro मॉडल स्टोर से तुरंत ले जाने के लिए उपलब्द्ध नहीं है। ग्राहक अभी इस कलर की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी तारीख कुछ देशों में 7 अक्टूबर या उससे बाद की बताई गई है।
स्टॉक खत्म क्यों हुआ?
Pre-order के तुरंत बाद बहुत से ग्राहक इस कलर को पिक-अप स्टोर से लेना चाहते थे, जिससे पे-ऑर्डर स्टॉक जल्दी समाप्त हो गया। सभी स्टोरेज वेरिएंट्स में इस कलर उपलब्ध नहीं थे, या कुछ वेरिएंटों के लिए स्टॉक बहुत कम था।
आने वाला स्टॉक मिलने में समय लग सकता है। कुछ क्षेत्र में डिलीवरी समय अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद दिखा रहा है। भारत में Deep Blue और Silver कलर अभी भी स्टोर्स पर मिल रहे हैं।
iPhone 17 Pro Max की कीमत और वेरिएंट
भारत में iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है। स्टोरेज वेरिएंट जैसे 256GB, 512GB, 1TB और 2TB इसमें शामिल हैं। Cosmic Orange रंग वाले वेरिएंट के लिए विशेष रूप से कीमत वही है पर स्टॉक व उपलब्धता सीमित है।
iPhone 17 Pro Max के फीचर्स
Apple का iPhone 17 Pro Max अब तक का सबसे पावरफुल और एडवांस iPhone माना जा रहा है। इसमें 6.9-इंच का Super Retina XDR ProMotion डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Vision Pro लेवल ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन को ताकत देता है नया A19 Pro चिपसेट, जो AI और परफॉर्मेंस के लिए और तेज़ है। कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें 5x टेलीफोटो ज़ूम और लो-लाइट परफॉर्मेंस के लिए नाइट मोड एडवांस्ड है। वीडियो रिकॉर्डिंग ProRes और 8K सपोर्ट तक जाती है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा मिलता है। बैटरी लाइफ पहले से बेहतर है, जो ऑल-डे यूज़ देती है। iPhone 17 Pro Max iOS 18 पर चलता है और USB-C पोर्ट के साथ आता है। इसके नए Cosmic Orange, Deep Blue और Silver कलर ऑप्शन भी आकर्षण का बड़ा कारण हैं।