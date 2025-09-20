इस iPhone पर टूट पड़े ग्राहक, हैवी डिमांड देख ऐप्पल 40 फीसदी तक बढ़ा रहा डेली प्रोडक्शन

iPhone 17 की सेल शुरू होती ही फैन्स सबसे पहले नए आईफोन खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल ने फॉक्सकॉन के साथ चीन में अपने दो प्रमुख आईफोन असेंबलर्स में से एक, लक्सशेयर प्रिसिजन से iPhone 17 का डेली प्रोडक्शन लगभग 40% बढ़ाने के लिए कहा।

iPhone 17 की सेल शुरू होती ही फैन्स सबसे पहले नए आईफोन खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। ऐप्पल स्टोर्स के बाहर घंटों लंबी लाइन में लगकर फैन्स अपना मनपसंद आईफोन खरीद रहे हैं। द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद से ज्यादा प्री-ऑर्डर बिक्री के बाद, ऐप्पल ने अपने स्टैंडर्ड iPhone 17 मॉडल का प्रोडक्शन कम से कम 30% बढ़ाने का निर्देश दिया है। ऐप्पल ने अपने लॉन्च वीकेंड के दौरान $799 (82,900 रुपये) वाले बेस iPhone 17 मॉडल के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद, सप्लायर्स से डेली प्रोडक्शन में 40% तक की वृद्धि करने को कहा है।

बेस मॉडल की बढ़ती मांग से पता चलता है कि उपभोक्ता प्रीमियम iPhone 17 Pro मॉडल, जिनकी शुरुआती कीमत $1,099 (1,34,900 रुपये) है, के बजाय ज्यादा किफायती ऑप्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐप्पल ने मूल रूप से कुल iPhone 17 प्रोडक्शन का 25% स्टैंडर्ड मॉडल के लिए आवंटित किया था, जिसमें 65% प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट के लिए और 10% नए अल्ट्रा-थिन iPhone Air के लिए आरक्षित था।

iPhone 17 का डेली प्रोडक्शन 40% तक बढ़ाया जाएगा पहली बार, ऐप्पल ने स्टैंडर्ड iPhone 17 को ProMotion 120 हर्ट्ज डिस्प्ले तकनीक और ऑलवेज-ऑन फंक्शनैलिटी से लैस किया है, जो पहले केवल प्रो मॉडल तक ही सीमित थी। इस डिवाइस में 256GB बेस स्टोरेज भी शामिल है और iPhone 17 Pro के समान 6.3-इंच स्क्रीन साइज है, जो इसे बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव बनाता है। द इंफॉर्मेशन ने बताया कि ऐप्पल ने फॉक्सकॉन के साथ चीन में अपने दो प्रमुख आईफोन असेंबलर्स में से एक, लक्सशेयर प्रिसिजन से iPhone 17 का डेली प्रोडक्शन लगभग 40% बढ़ाने के लिए कहा।

नॉन-इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के एक सप्लायर्स को भी प्रोडक्शन में लगभग 30% की वृद्धि करने का निर्देश दिया गया। प्रोडक्शन में ये बदलाव ऐप्पल के प्रॉफिट मार्जिन के लिए चुनौतियों का संकेत हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी आमतौर पर अपने प्रीमियम प्रो मॉडल से ज्यादा मुनाफा कमाती है। स्टैंडर्ड मॉडल की ओर उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव यह भी संकेत दे सकता है कि iPhone 17 Pro की बिक्री पिछले सालों की तुलना में कमजोर रही है।