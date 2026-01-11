iPhone के ऊपर से दनादन निकल गईं 7 कारें, फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान, Video वायरल

संक्षेप: iPhone अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन क्या होगा जब आईफोन के ऊपर से एक के बाद एक ढेर सारी कारें निकल जाएं। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रहा है। आप भी देखें वायरल VIDEO

iPhone अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन क्या होगा जब आईफोन के ऊपर से एक के बाद एक ढेर सारी कारें निकल जाएं। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक iPhone 17 ऐसी स्थिति भी झेल गया, जिससे ज्यादातर फोन कभी ठीक नहीं हो पाते। वीडियो में डिवाइस को एक बिजी सड़क पर एक के बाद एक कई कारों ने कुचल दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बावजूद इसके आईफोन काम करता रहा। इस घटना ने देखने वालों को हैरान कर दिया है और इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि आजकल के स्मार्टफोन कितने मजबूत हो गए हैं।

इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया यूजर @dxbonthrottle द्वारा शेयर किए गए क्लिप में यह हैरान कर देने वाला पल कैद है जब उनका आईफोन फोन होल्डर से गिर जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर हर कोई हैरान है।

गलती से सड़क पर गिर जाता है आईफोन 17 यह वीडियो एक बाइकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो में, राइडर ने बाइक चलाते समय अपना iPhone 17 बाइक पर लगाया हुआ था। अचानक, आईफोन फोन होल्डर से फिसलकर सीधे सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि वह रुक पाता या पीछे मुड़ पाता, ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता रहा। कई गाड़ियां गिरे हुए फोन के ऊपर से गुजर गईं। राइडर ने बाद में बताया कि जब तक वह डिवाइस को उठा पाता, लगभग सात गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर चुकी थीं। इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ उसे, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोगों को हैरान कर दिया।

दुर्घटना के बाद भी काम कर रहा था आईफोन जब बाइकर ने iPhone 17 उठाया, तो वह डैमेज था लेकिन खराब नहीं हुआ था। फोन ऑन हो गया और काम करता रहा। स्क्रीन रिस्पॉन्सिव थी, और बेसिक फीचर्स अभी भी काम कर रहे थे। ज्यादा नुकसान कैमरा लेंस पर हुआ था, जो क्रैक हो गया था। यह देखकर कई दर्शक हैरान थे कि इतना ज्यादा दबाव झेलने के बावजूद फोन सही सलामत बच गया। आमतौर पर फोन थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पर ही टूट जाते हैं, ऐसे में यह घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है।

वीडियो पर लोगों ने दिए बेहतरीन रिएक्शन जैसा कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया यूजर्स के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि फोन को मजबूती के लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए। दूसरों ने कहा कि यह असली "स्ट्रेस टेस्ट" था जिसकी बराबरी कोई कंपनी का विज्ञापन नहीं कर सकता। कई यूजर्स ने iPhone की ज्यादा कीमत की ओर इशारा किया और कहा कि यह वीडियो बताता है कि लोग स्मार्टफोन पर करीब 1 लाख रुपये क्यों खर्च करते हैं। फोन की मजबूती की तुलना दूसरे डिवाइस से करते हुए मजाकिया कमेंट्स भी थे, जबकि कुछ यूजर्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं।

हालांकि यह कोई प्लान किया हुआ टेस्ट नहीं था, लेकिन वीडियो से पता चलता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन कितने मजबूत हो गए हैं। यह भी पता चलता है कि कभी-कभी असल जिंदगी के हादसे लैब टेस्ट से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हालांकि कोई भी फोन मालिक ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहेगा, लेकिन iPhone 17 के बचने की घटना ने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचा है। फिलहाल, यह अप्रत्याशित रोड टेस्ट ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा वाले टेक पलों में से एक बन गया है।