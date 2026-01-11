Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone 17 gets run over by 7 cars still functional video viral
iPhone के ऊपर से दनादन निकल गईं 7 कारें, फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान, Video वायरल

iPhone के ऊपर से दनादन निकल गईं 7 कारें, फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान, Video वायरल

संक्षेप:

iPhone अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन क्या होगा जब आईफोन के ऊपर से एक के बाद एक ढेर सारी कारें निकल जाएं। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रहा है। आप भी देखें वायरल VIDEO

Jan 11, 2026 12:22 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

iPhone अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन क्या होगा जब आईफोन के ऊपर से एक के बाद एक ढेर सारी कारें निकल जाएं। ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक iPhone 17 ऐसी स्थिति भी झेल गया, जिससे ज्यादातर फोन कभी ठीक नहीं हो पाते। वीडियो में डिवाइस को एक बिजी सड़क पर एक के बाद एक कई कारों ने कुचल दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बावजूद इसके आईफोन काम करता रहा। इस घटना ने देखने वालों को हैरान कर दिया है और इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि आजकल के स्मार्टफोन कितने मजबूत हो गए हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया यूजर @dxbonthrottle द्वारा शेयर किए गए क्लिप में यह हैरान कर देने वाला पल कैद है जब उनका आईफोन फोन होल्डर से गिर जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर हर कोई हैरान है।

My iPhone 17 got run over by 7 cars

गलती से सड़क पर गिर जाता है आईफोन 17

यह वीडियो एक बाइकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो में, राइडर ने बाइक चलाते समय अपना iPhone 17 बाइक पर लगाया हुआ था। अचानक, आईफोन फोन होल्डर से फिसलकर सीधे सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि वह रुक पाता या पीछे मुड़ पाता, ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता रहा। कई गाड़ियां गिरे हुए फोन के ऊपर से गुजर गईं। राइडर ने बाद में बताया कि जब तक वह डिवाइस को उठा पाता, लगभग सात गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर चुकी थीं। इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ उसे, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोगों को हैरान कर दिया।

दुर्घटना के बाद भी काम कर रहा था आईफोन

जब बाइकर ने iPhone 17 उठाया, तो वह डैमेज था लेकिन खराब नहीं हुआ था। फोन ऑन हो गया और काम करता रहा। स्क्रीन रिस्पॉन्सिव थी, और बेसिक फीचर्स अभी भी काम कर रहे थे। ज्यादा नुकसान कैमरा लेंस पर हुआ था, जो क्रैक हो गया था। यह देखकर कई दर्शक हैरान थे कि इतना ज्यादा दबाव झेलने के बावजूद फोन सही सलामत बच गया। आमतौर पर फोन थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पर ही टूट जाते हैं, ऐसे में यह घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹109900

खरीदिये

वीडियो पर लोगों ने दिए बेहतरीन रिएक्शन

जैसा कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया यूजर्स के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि फोन को मजबूती के लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए। दूसरों ने कहा कि यह असली "स्ट्रेस टेस्ट" था जिसकी बराबरी कोई कंपनी का विज्ञापन नहीं कर सकता। कई यूजर्स ने iPhone की ज्यादा कीमत की ओर इशारा किया और कहा कि यह वीडियो बताता है कि लोग स्मार्टफोन पर करीब 1 लाख रुपये क्यों खर्च करते हैं। फोन की मजबूती की तुलना दूसरे डिवाइस से करते हुए मजाकिया कमेंट्स भी थे, जबकि कुछ यूजर्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं।

हालांकि यह कोई प्लान किया हुआ टेस्ट नहीं था, लेकिन वीडियो से पता चलता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन कितने मजबूत हो गए हैं। यह भी पता चलता है कि कभी-कभी असल जिंदगी के हादसे लैब टेस्ट से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हालांकि कोई भी फोन मालिक ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहेगा, लेकिन iPhone 17 के बचने की घटना ने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचा है। फिलहाल, यह अप्रत्याशित रोड टेस्ट ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा वाले टेक पलों में से एक बन गया है।

आप भी देखें वायरल VIDEO

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।