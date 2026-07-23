Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MacBook-iPad के बाद अब iPhone 17 होगा महंगा? 12,000 रुपए तक हो सकता है महंगा, ये है वजह

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

MacBook और iPad की कीमत बढ़ने के बाद अब iPhone 17 के भी 12,000 रुपए से ज्यादा महंगा होने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो कुछ मॉडल्स की कीमत 12,000 रुपए से या इससे ज्यादा बढ़ सकती है।

MacBook-iPad के बाद अब iPhone 17 होगा महंगा? 12,000 रुपए तक हो सकता है महंगा, ये है वजह

iPhone 17 Price Hike: Apple ने हाल ही में भारत समेत कई और देश में MacBook, iPad, HomePod और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। इसके बाद अब iPhone 17 को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा जा रहा है कि कंपनी iPhone 17 सीरीज की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। अगर रिपोर्ट्स सही होती हैं तो कुछ मॉडल्स की कीमत 12,000 रुपए से लेकर उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि, Apple ने अभी तक iPhone 17 की कीमत बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, वह कुछ वायरल पोस्ट और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। ऐसे में अगर आप iPhone 17 खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या अभी फोन खरीद लेना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

3% OFF

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹62900

₹64900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
flipkart-logo

₹99900

₹119900

खरीदिये

discount

1% OFF

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹81900

₹82900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹126900

₹134900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹141900

₹149900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:गुम या खो गया है Aadhaar Card और नहीं हो रहा नया Download? ऐसे करें प्रॉब्लम ठीक

मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत वजह

Apple ने हाल ही में MacBook, iPad, Apple TV और HomePod जैसे कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने इसके पीछे मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत को बड़ी वजह बताया है। माना जा रहा है कि अगर लागत बढ़ती रही तो भविष्य में iPhone पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

discount

8% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹63900

₹69900

खरीदिये

इतना Price Hike होने का दावा

टिपस्टर अभिषेक यादव ने X पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि खरीदारों को स्टैंडर्ड iPhone 17 खरीदने के लिए 12,090 रुपए ज़्यादा देने होंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर 82,900 रुपए में लॉन्च किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कीमत में यह बढ़ोतरी अगस्त के पहले हफ़्ते से लागू होने की उम्मीद है। iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत लगभग 82,990 रुपए से बढ़कर करीब 94,900 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं Pro और Pro Max मॉडल्स में इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। लेकिन इन आंकड़ों की Apple ने पुष्टि नहीं की है।

ये भी पढ़ें:रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? प्लेटफॉर्म टिकट लेना न भूले, नहीं तो लगेगा ₹250 का फाइन

Apple iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 17 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले है। इसके अलावा, जब आप इस डिवाइस को बाहर इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है। स्मार्टफोन में Apple का A19 चिपसेट और 8GB RAM दी गई है। इस हैंडसेट में 3692mAh की लिथियम-आयन बैटरी है। कैमरे की बात करें तो, iPhone 17 में नया डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम है, जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर और बिल्ट-इन 2x टेलीफोटो लेंस शामिल है। साथ ही, इसमें फोटो में ज़्यादा डिटेल कैप्चर करने के लिए 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसमें सामने की तरफ 18MP का कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹9349 सस्ता हुए 200MP OIS कैमरा, 7000mAh बैटरी वाला Vivo का 'धुरंधर' फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Apple IPhone Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।