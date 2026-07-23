MacBook-iPad के बाद अब iPhone 17 होगा महंगा? 12,000 रुपए तक हो सकता है महंगा, ये है वजह

MacBook और iPad की कीमत बढ़ने के बाद अब iPhone 17 के भी 12,000 रुपए से ज्यादा महंगा होने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो कुछ मॉडल्स की कीमत 12,000 रुपए से या इससे ज्यादा बढ़ सकती है।

iPhone 17 Price Hike: Apple ने हाल ही में भारत समेत कई और देश में MacBook, iPad, HomePod और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। इसके बाद अब iPhone 17 को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा जा रहा है कि कंपनी iPhone 17 सीरीज की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। अगर रिपोर्ट्स सही होती हैं तो कुछ मॉडल्स की कीमत 12,000 रुपए से लेकर उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि, Apple ने अभी तक iPhone 17 की कीमत बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, वह कुछ वायरल पोस्ट और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। ऐसे में अगर आप iPhone 17 खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या अभी फोन खरीद लेना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए।

मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत वजह Apple ने हाल ही में MacBook, iPad, Apple TV और HomePod जैसे कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने इसके पीछे मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत को बड़ी वजह बताया है। माना जा रहा है कि अगर लागत बढ़ती रही तो भविष्य में iPhone पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

इतना Price Hike होने का दावा टिपस्टर अभिषेक यादव ने X पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि खरीदारों को स्टैंडर्ड iPhone 17 खरीदने के लिए 12,090 रुपए ज़्यादा देने होंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर 82,900 रुपए में लॉन्च किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कीमत में यह बढ़ोतरी अगस्त के पहले हफ़्ते से लागू होने की उम्मीद है। iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत लगभग 82,990 रुपए से बढ़कर करीब 94,900 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं Pro और Pro Max मॉडल्स में इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। लेकिन इन आंकड़ों की Apple ने पुष्टि नहीं की है।