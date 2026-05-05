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दुनिया का नंबर 1 फोन बना iPhone 17! जानिए क्यों लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा पसंद, ये 5 वजहें बना रहीं इसे सुपरहिट

May 05, 2026 04:17 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Apple का iPhone 17 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्रीमियम डिजाइन इसे खास बनाते हैं। जानिए 5 वजहें जिनकी वजह से iPhone 17 को पसंद करते हैं यूजर्स।

दुनिया का नंबर 1 फोन बना iPhone 17! जानिए क्यों लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा पसंद, ये 5 वजहें बना रहीं इसे सुपरहिट

iPhone 17 is World Top-Selling Smartphone: Apple ने पिछले साल सितंबर में अपनी iPhone 17 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। इस सीरीज में तीन मॉडल आए थे iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro और iPhone 17। लेकिन iPhone 17 ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है काउंटरपॉइंट रिसर्च के ग्लोबल हैंडसेट मॉडल सेल्स ट्रैकर के अनुसार, स्टैंडर्ड एप्पल आईफोन 17 वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन रहा, जिसने महंगे प्रो मैक्स मॉडल को पीछे छोड़ दिया।

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iPhone 17 साल 2026 की पहली तिमाही (Q1) में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। यानी यूजर्स ने इस फोन को सबसे ज्यादा पसंद किया है, खासकर इसके बेहतर फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से। आखिर iPhone 17 क्यों इतना पॉपुलर हो गया है और वो 5 वजहें क्या हैं जिनकी वजह से यह दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन बन गया है।

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iPhone 17 के 5 खास फीचर्स

1. कैमरा क्वालिटी

iPhone 17 का कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें बेहतर सेंसर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों शानदार आते हैं। इस फोन में पीछे की तरफ 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। दोनों कैमरे अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, खासकर दिन और कम रोशनी दोनों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में iPhone आज भी सबसे बेहतर फोनों में गिना जाता है।

इसका सबसे खास हिस्सा है नया 18MP सेल्फी कैमरा है इसकी मदद से आप ग्रुप सेल्फी भी आसानी से ले सकते हैं, बिना फोन घुमाए। कैमरा अपने आप फ्रेम को एडजस्ट कर लेता है चाहे लोग ज्यादा हों या कम। यह फीचर बाकी iPhone 17 सीरीज में भी मिलता है और फिलहाल Android फोन्स में ऐसा फीचर कम ही देखने को मिलता है। खास तौर पर इसकी नाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग काफी बेहतर हो गई है। सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए यह फोन एक बेहतरीन ऑप्शन बन गया है।

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2. पावरफुल परफॉर्मेंस और स्मूद एक्सपीरियंस

Apple ने iPhone 17 में नया और तेज प्रोसेसर दिया है, जिससे फोन हर काम में स्मूद चलता है। गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग यूजर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि यह फोन लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करता है। iPhone 17 में Apple का नया A19 चिपसेट दिया गया है। भले ही यह Pro मॉडल्स में मिलने वाले A19 Pro जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह काफी तेज और भरोसेमंद है।

3. बैटरी लाइफ और MagSafe सपोर्ट

पहले iPhone की बैटरी को लेकर काफी शिकायतें होती थीं, लेकिन अब Apple ने इस पर काफी काम किया है। iPhone 17 में लगभग 3692mAh की बैटरी दी गई है, जो सुनने में कम लग सकती है। तुलना के लिए देखें तो कुछ Android फोन्स में इससे दोगुनी बैटरी मिलती है, लेकिन Apple के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से यह फोन फिर भी पूरे दिन आराम से चल जाता है। आम इस्तेमाल में आपको बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें MagSafe का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप वायरलेस चार्जिंग और अलग-अलग एक्सेसरीज का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं।

4. सिक्योरिटी और प्राइवेसी में भरोसा

आज के समय में डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई है। iPhone 17 में यूजर्स को मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। Apple का iOS सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है, जिससे यूजर्स को भरोसा मिलता है।

5. प्रीमियम डिजाइन और ब्रांड वैल्यू

iPhone सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। कई लोग iPhone सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यह iPhone है। साढ़ ही iPhone 17 का डिजाइन भी लोगों को काफी आकर्षित करता है। इसका प्रीमियम लुक और मजबूत बॉडी इसे खास बनाती है। इसके अलावा Apple की ब्रांड वैल्यू भी बहुत मजबूत है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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