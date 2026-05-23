इस फोन को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, पूरी दुनिया में बना No. 1, देखें टॉप-10 की लिस्ट

बिक्री के मामले में iPhone 17 ने सबको पीछे छोड़ दिया है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के नए डेटा से पता चलता है कि Q1 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन्स में iPhone 17 नंबर-1 रहा। सैमसंग ने भी पांच पॉजीशन पर कब्जा जमाया है।

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है और सबसे ट्रेंडिंग फोन पर दांव लगाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि दुनियाभर में कौन से फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की बात करें तो iPhone ने एक बार फिर बाजी मार ली है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के नए डेटा से पता चलता है कि Q1 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन के ग्लोबल शिपमेंट में iPhone का 25% हिस्सा था; यह ऐप्पल का अब तक दर्ज किया गया किसी भी पहले क्वार्टर का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बिक्री के मामले में iPhone 17 नंबर 1 पर रहा। टॉप-10 की लिस्ट में सैमसंग ने पांच पॉजीशन पर अपना कब्जा जमाया और लिस्ट में रेडमी का एक सस्ता फोन भी शामिल है।

पूरी दुनिया में नंबर-1 रहा यह मॉडल गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-10 की लिस्ट में सबसे ऊपर iPhone 17 रहा, जिसकी अकेले इस तिमाही में दुनिया भर में हुई स्मार्टफोन शिपमेंट में 6% हिस्सेदारी थी। इसके ठीक पीछे iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro रहे, जिससे ऐप्पल को कुल मिलाकर टॉप तीन स्थान मिले। यह रिपोर्ट दिखाती है कि कंपनी की नई लाइनअप को अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है।

iPhone 17 में क्या खास है iPhone 17 की सफलता का एक हिस्सा इस बात से जुड़ा लगता है कि ऐप्पल ने इस साल स्टैंडर्ड और Pro मॉडल्स के बीच के अंतर को कम कर दिया है। बेस वेरिएंट अब 256GB स्टोरेज के साथ शुरू होता है, इसमें 48 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा सेटअप है, और आखिरकार यह उन खरीदारों के लिए भी 120 हर्ट्ज ProMotion डिस्प्ले लेकर आया है जो Pro मॉडल नहीं खरीदते। ऐसा लगता है कि इन अपग्रेड्स ने रेगुलर मॉडल को आम यूजर्स के लिए कहीं ज्यादा आकर्षक बना दिया है, जो पहले पुराने Pro डिवाइस की तरफ झुकते थे या अपग्रेड को पूरी तरह से छोड़ देते थे।

काउंटरपॉइंट का कहना है कि इस डिवाइस ने चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में साल-दर-साल दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की है। विश्लेषकों ने Apple के इकोसिस्टम के फायदे, ट्रेड-इन ऑफर और ब्रांड लॉयल्टी को भी इस लाइनअप के शानदार प्रदर्शन के पीछे के मुख्य कारणों के तौर पर बताया है, जबकि मेमोरी कंपोनेंट्स की चल रही कमी से पूरे उद्योग पर असर पड़ रहा है।

टॉप-10 की लिस्ट में पांच मॉडल सैमसंग के वहीं दूसरी ओर, Samsung ने टॉप 10 में पांच पॉजीशन अपने नाम की हैं, जिनमें ज्यादातर उसके एंट्री-लेवल Galaxy A-सीरीज के फोन शामिल थे। Galaxy A07 4G कंपनी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला Android फोन बनकर उभरा, खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल-ईस्ट जैसे क्षेत्रों में, जहां किफायती डिवाइसों का ही ज्यादा बोलबाला है। खबरों के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra की शुरुआती मांग भी काफी अच्छी रही, हालांकि वह इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया।

टॉप-10 की लिस्ट में Xiaomi के Redmi A5 ने भी अपनी जगह बनाए रखी है, जो बजट-फोकस्ड बाजारों में उसकी लगातार मजबूती को दर्शाता है।