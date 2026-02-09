भारत में सबसे कम कीमत पर मिल रहा है iPhone 17, बस इन कार्ड्स से करना होगा पेमेंट
भारत में iPhone 17 इस समय सबसे कम इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन यह डील केवल चुनिंदा बैंक कार्ड यूजर्स के लिए है। यह डिवाइस Vijay Sales से खरीदा जा सकता है।
भारत में iPhone खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। Apple का लेटेस्ट iPhone 17 इस समय देश में अपनी अब तक के सबसे कम इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। हालांकि, यह ऑफर हर ग्राहक के लिए नहीं है और आपके पास चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। यह डील कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड यूजर्स को ही मिल रही है।
लोकप्रिय शॉपिंग प्लेटफॉर्म Vijay Sales इस समय iPhone 17 को इसके ऑफीशियल इंडिया प्राइस 82,900 रुपये पर बेच रहा है। मजेदार बात यह है कि Amazon, Flipkart और Croma जैसी दूसरी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स पर इस मॉडल पर फिलहाल इतना बड़ा बैंक ऑफर नहीं दिया जा रहा है। Vijay Sales ही इकलौता ऐसा रिटेलर है, जहां iPhone 17 पर सीधा इतना बड़ा बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।
ऐसे 79 हजार रुपये से कम में iPhone 17
अगर ग्राहक HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड (EMI) से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 4,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। वहीं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 4,000 रुपये की सीधी छूट दी जा रही है। इन दोनों में से किसी भी ऑफर का फायदा उठाने पर iPhone 17 का इफेक्टिव प्राइस 79,000 रुपये से नीचे आ जाता है, जो इस समय भारत में इसका सबसे कम इफेक्टिव प्राइस है।
इस वजह से बेहतर विकल्प है iPhone 17
iPhone 17 को इस बार Apple का सबसे बैलेंस्ड और वैल्यू-फॉर-मनी स्मार्टफोन माना जा रहा है। कई टेक रिव्यूअर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple ने इस बार स्टैंडर्ड और Pro मॉडल के बीच का अंतर काफी कम कर दिया है। यही वजह है कि आम यूजर्स के लिए iPhone 17 एक ज्यादा वैल्यू ऑप्शन बनकर उभरा है।
Apple ने iPhone 17 में वही डिस्प्ले क्वॉलिटी दी है, जो पहले सिर्फ Pro मॉडल्स तक लिमिटेड थी। इसके अलावा बेस स्टोरेज को भी दोगुना कर दिया गया है, जिससे यूजर्स को स्टोरेज की कमी की शिकायत नहीं होती। कैमरा सिस्टम में अपग्रेड, बेहतर चार्जिंग स्पीड और मजबूत ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की वजह से यह फोन यूजेस में प्रीमियम फील देता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
