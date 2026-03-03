Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, मिल रही बंपर 14000 रुपये की छूट

Mar 03, 2026 06:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iPhone 17e के लॉन्च के बाद iPhone 16e की कीमत में बड़ी गिरावट आई है और अब यह Croma पर 14,000 तक की छूट के साथ मिल रहा है। बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत घटकर 45,900 रुपये तक पहुंच जाती है।

iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, मिल रही बंपर 14000 रुपये की छूट

टेक कंपनी Apple ने हाल ही में iPhone 17e को भारत में 256GB वेरिएंट के लिए 64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। नया मॉडल लेटेस्ट A19 चिपसेट, MagSafe सपोर्ट और 'e' सीरीज में पहली बार Action Button जैसी खूबियों के साथ आता है। हालांकि, हर बार नया फोन खरीदना ही समझदारी नहीं होता क्योंकि इस लॉन्च के बाद iPhone 16e पर बंपर डील मिल रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹74900

₹79900

खरीदिये

discount

8% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹54900

₹59900

खरीदिये

iPhone 16e को लॉन्च के वक्त 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। हालांकि, अब Croma पर इसकी कीमत घटकर सिर्फ 47,900 रुपये रह गई है। यानी सीधे 12,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। यही नहीं, अगर आप Axis Bank या ICICI Bank क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करते हैं, तो 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:ऐपल लाया कम कीमत वाला शानदार आईफोन, मिलेगा 5000 रुपये तक का कैशबैक

ऑफर के चलते इस आईफोन का इफेक्टिव प्राइस घटकर सिर्फ 45,900 रुपये रह जाता है। कुल मिलाकर करीब 14,000 रुपये की बचत की जा सकती है, जो इस प्राइस सेगमेंट में तगड़ी डील मानी जाएगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

ऐसे हैं iPhone 16e के स्पेसिफिकेशंस

अगर आप सिर्फ लेटेस्ट A19 चिप या Action Button के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो iPhone 16e अब भी एक मजबूत ऑप्शन है। इसमें Apple का A18 चिपसेट मिलता है, जिसमें 6-core CPU और 4-core GPU है। डेली यूज, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए यह प्रोसेसर अब भी काफी पावरफुल है। इसमें 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्क्रीन पर Ceramic Shield प्रोटेक्शन दिया गया है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में

कैमरे की बात करें तो बैक पैनल पर 48MP का सिंगल रियर कैमरा है, जो डीटेल्ड फोटो क्लिक कर सकता है। फ्रंट में 12MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। साथ ही फोन यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। वहीं, डिजाइन की बात करें तो iPhone 16e का लुक काफी मिनिमलिस्टिक है। पीछे सिंगल कैमरा लेंस और सामने नॉच डिजाइन इसे क्लीन और प्रीमियम फील देता है।

इन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है ये डील

अगर आपका बजट 50,000 रुपये के करीब है और आप एक भरोसेमंद iPhone चाहते हैं, जो कम से कम 3-4 साल आराम से चल सके तो iPhone 16e मौजूदा कीमत पर एक अच्छी डील हो सकता है। वहीं, अगर आपको हर हाल में लेटेस्ट फीचर्स और A19 चिप चाहिए, तो iPhone 17e बेहतर रहेगा। वैल्यू फॉर मनी मानी जाए तो फिलहाल iPhone 16e की डील ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है।

ये भी पढ़ें:क्या सच में वाटरप्रूफ फोन के साथ खेल सकते हैं होली? जवाब चौंका देगा
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Apple Apple Iphone IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।