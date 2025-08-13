iPhone 16 Pro Max पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, पूरे 20 हजार रुपये गिर गई कीमत
iPhone 17 सीरीज लॉन्च से पहले iPhone 16 Pro Max की कीमत में 19,500 रुपये की कटौती हुई है, जिससे यह 125,400 रुपये में मिल रहा है। Vijay Sales और HDFC Bank ऑफर्स के साथ यह इस फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा Apple फ्लैगशिप डील बन गया है।
Apple का प्रीमियम फ्लैगशिप iPhone 16 Pro Max इस फेस्टिव सीजन में अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। iPhone 17 सीरीज के अगले महीने लॉन्च होने से पहले कंपनी ने इस मॉडल की कीमत में बड़ी कटौती की है। पिछले साल लॉन्च हुए इस फोन की शुरुआती कीमत 1,44,900 रुपये रखी गई थी, जो अब करीब 20,000 रुपये सस्ता हो गया है। अगर आप इसपर डिस्काउंट मिलने का इंतजार कर रहे थे तो यह मौका आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है।
iPhone 16 Pro Max पर मिल रहा खास ऑफर
शॉपिंग प्लेटफॉर्म Vijay Sales पर iPhone 16 Pro Max की कीमत 144,900 रुपये से घटकर 129,900 रुपये हो गई है। इसपर फ्लैट 15,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा HDFC Bank कार्ड से भुगतान पर 4,500 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों ऑफर्स को मिलाकर ग्राहकों को कुल 19,500 रुपये की बचत हो सकती है, जिससे फोन का इफेक्टिव प्राइस घटकर 125,400 रुपये रह गया है।
ऐसे हैं iPhone 16 Pro Max के स्पेसिफिकेशंस
iPhone 16 Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फोन में A18 Pro चिपसेट दिया गया है, जो Apple Intelligence के साथ कई AI फीचर्स को सपोर्ट करता है।
कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का मेन सेंसर OIS के साथ, 48MP का अल्ट्रा-वाइड शूटर और 12MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम देता है। फ्रंट में 12MP का TrueDepth कैमरा है, जो सेल्फी और FaceTime कॉल्स के लिए यूज किया जा सकता है।
साथ ही, iPhone 16 Pro Max में नया Camera Control बटन दिया गया है, जिससे यूजर्स को अलग-अलग शूटिंग मोड्स और सेटिंग्स तक तेजी से पहुंचने की सुविधा मिलती है।
