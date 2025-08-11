iPhone 17 लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 16 Plus, लूट डील सबसे सस्ते में

ग्राहकों को iPhone 16 Plus सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर के साथ कुल 11 हजार रुपये तक की छूट का फायदा दिया गया है।

Mon, 11 Aug 2025 01:42 PM

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अपना लेटेस्ट iPhone 17 लाइनअप अगले महीने सितंबर में लॉन्च करने वाली है और इससे पहले पुरानी iPhone 16 सीरीज के डिवाइसेज पर तगड़े प्राइस कट और डिस्काउंट्स का फायदा दिया जा रहा है। इन दिनों बड़ी स्क्रीन वाला iPhone 16 Plus सबसे बढ़िया वैल्यू डील साबित हो रहा है क्योंकि डिवाइस पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर सबका फायदा लिया जा सकता है।

भारतीय मार्केट में पिछले साल iPhone 16 लाइनअप को ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स और नए कैमरा डिजाइन के साथ पेश किया गया था। इनमें से iPhone 16 Plus मॉडल की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये रखी गई थी। हालांकि, अब नई सीरीज लॉन्च होने से पहले ऐपल पुराना स्टॉक खत्म करने की कोशिश में है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon पर ग्राहकों को फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर का फायदा मिल रहा है।

इन ऑफर्स के चलते iPhone 16 Plus सस्ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 Plus के बेस 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 89,900 रुपये के बजाय अब 82,900 रुपये हो गई है। इसके अलावा अगर चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान किया जाए तो 4000 रुपये तक की छूट दी गई है। इस तरह डिवाइस की कीमत 78,900 रुपये रह जाएगी और इसपर कुल 11 हजार रुपये की छूट दी जा रही है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति मे ग्राहकों को 36,400 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी। डिवाइस वाइट, ब्लैक, पिंक, टील और अल्ट्रामरीन जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशंस आईफोन में 6.7 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 2796×1290 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 460ppi है। इसमें Apple का A18 चिपसेट मिलता है, जिसमें 6-कोर CPU और 8 GB RAM दी गई है। कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 48MP फ्यूजन वाइड लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जबकि फ्रंट में 12MP कैमरा दिया गया है। बैटरी लाइफ वीडियो प्लेबैक में लगभग 27 घंटे तक चल सकती है।