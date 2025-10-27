Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone 16 on discount even after diwali Here is the flipkart Offer
दिवाली के बाद भी मिल रहा डिस्काउंट! iPhone 16 सबसे सस्ते में; यहां धांसू छूट

दिवाली के बाद भी मिल रहा डिस्काउंट! iPhone 16 सबसे सस्ते में; यहां धांसू छूट

संक्षेप: कम कीमत में Apple iPhone खरीदने का मौका ग्राहकों को Flipkart पर मिल रहा है। यूजर्स iPhone 16 को चुनिंदा ऑफर्स के साथ आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 03:10 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन दिवाली सेल में नया फोन खरीदने से चूक गए, तो आपको धाकड़ डील का फायदा iPhone 16 पर मिल रहा है। इस iPhone मॉडल में नए डिजाइन के अलावा पावरफुल कैमरा परफॉर्मेंस भी मिलती है। इस डिवाइस पर बैंक और फ्लैट डिस्काउंट के बाद अतिरिक्त छूट का फायदा लिया जा सकता है।

iPhone 16 को भारतीय मार्केट में 79,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि बीते दिनों iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद इसका लिस्टेड प्राइस 70 हजार रुपये से कम रह गई है। अगर आप ऑफर्स का फायदा उठाएं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर इसे 60 हजार रुपये के करीब कीमत पर खरीदा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी इसपर धांसू छूट मिल रही है।

ये भी पढ़ें:Apple, OnePlus और Xiaomi का उड़ा मजाक! इस कंपनी ने शेयर किया फनी वीडियो

इस डिस्काउंट का उठा सकते हैं फायदा

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर खास छूट के चलते iPhone 16 को केवल 62,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और यह डिवाइस की मौजूदा कीमत से 7000 रुपये कम है। अगर आप Flipkart Axis Bank या फिर SBI Flipkart क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो 2,500 रुपये तक की छूट अलग से मिल सकती है। ऑफर्स के बाद फोन की कीमत 60 हजार रुपये के करीब रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम छूट 61,000 रुपये तक मिल सकती है। हालांकि, यह वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:वाह! सबसे कम कीमत पर मिल रहा है iPhone 15, फिर शायद ही मिलेगा ऐसा मौका

ऐसे हैं iPhone 16 के स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्पले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है और धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए A18 Bionic प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB तक रैम और iOS 16 मिलता है। इसके बैक पैनल पर 48MP मेन और 12MP सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP फ्रंट कैमरा इसका हिस्सा है और दिनभर आराम से चलते वाली बैटरी मिलती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Apple Iphone IPhone Apple अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।