दिवाली के बाद भी मिल रहा डिस्काउंट! iPhone 16 सबसे सस्ते में; यहां धांसू छूट

संक्षेप: कम कीमत में Apple iPhone खरीदने का मौका ग्राहकों को Flipkart पर मिल रहा है। यूजर्स iPhone 16 को चुनिंदा ऑफर्स के साथ आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं।

अगर आप अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन दिवाली सेल में नया फोन खरीदने से चूक गए, तो आपको धाकड़ डील का फायदा iPhone 16 पर मिल रहा है। इस iPhone मॉडल में नए डिजाइन के अलावा पावरफुल कैमरा परफॉर्मेंस भी मिलती है। इस डिवाइस पर बैंक और फ्लैट डिस्काउंट के बाद अतिरिक्त छूट का फायदा लिया जा सकता है।

iPhone 16 को भारतीय मार्केट में 79,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि बीते दिनों iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद इसका लिस्टेड प्राइस 70 हजार रुपये से कम रह गई है। अगर आप ऑफर्स का फायदा उठाएं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर इसे 60 हजार रुपये के करीब कीमत पर खरीदा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी इसपर धांसू छूट मिल रही है।

इस डिस्काउंट का उठा सकते हैं फायदा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर खास छूट के चलते iPhone 16 को केवल 62,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और यह डिवाइस की मौजूदा कीमत से 7000 रुपये कम है। अगर आप Flipkart Axis Bank या फिर SBI Flipkart क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो 2,500 रुपये तक की छूट अलग से मिल सकती है। ऑफर्स के बाद फोन की कीमत 60 हजार रुपये के करीब रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम छूट 61,000 रुपये तक मिल सकती है। हालांकि, यह वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।