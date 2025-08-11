ये iPhone बना भारत का सबसे ज्यादा बिका फोन, लेकिन Vivo है स्मार्टफोन मार्केट का राजा iPhone 16 is India top selling phone but Vivo Samsung leads lava tops entry level market under 10000 rupees check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone 16 is India top selling phone but Vivo Samsung leads lava tops entry level market under 10000 rupees check list

ये iPhone बना भारत का सबसे ज्यादा बिका फोन, लेकिन Vivo है स्मार्टफोन मार्केट का राजा

Q2 2025 में iPhone 16 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है, लेकिन Vivo अब भी सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचने वाला ब्रांड है जानिए इस बदलाव की वजह, कौन सा ब्रांड है कौनसे नंबर पर।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on
ये iPhone बना भारत का सबसे ज्यादा बिका फोन, लेकिन Vivo है स्मार्टफोन मार्केट का राजा

2025 की दूसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ी जहां iPhone 16 मॉडल की सेल ने नया रिकॉर्ड बनाया। Counterpoint की रिपोर्ट के अनुसार, यह मॉडल Q2 में भारत में सबसे ज़्यादा शिप किया गया डिवाइस बन गया, जो Apple के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बताता है कि भारतीय यूजर्स प्रीमियम सेगमेंट की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

लेकिन बाजार का असली नेता वह नहीं जो सबसे ज्यादा बिके, बल्कि वह ब्रांड होगा है जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचता हो। ओर वो है Vivo जो Q2 2025 की कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 20% हिस्सा लेकर सबसे आगे बना हुआ है। इसके पीछे Vivo के सस्ती 5G डिवाइस, खासकर V50 और Y सीरीज फोन हैं, जिनकी लोकप्रियता टियर 2 और टियर-3 में ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:गजब! 1799 रुपये में आए 54 घंटे चलने वाले गदर साउंड वाले OPPO के Earbuds

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Apple IPhone 16E 256GB

Apple IPhone 16E 256GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹70800

₹79900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple IPhone 16E 512GB

Apple IPhone 16E 512GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹84100

₹89900

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53600

₹59900

खरीदिये

discount

13% OFF

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹45999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹37999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33989

₹37999

खरीदिये

ये दो आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय बाजार में एक ओर जहां प्रीमियम यानी महंगे मॉडल की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मात्रा में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वोल्यूम लीडरशिप ही सुरक्षित करती है। A-grade ब्रांड और प्रीमियम मॉडलों की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी संख्या Vivo जैसे वॉल्यूम ब्रांड्स के पीछे अभी भी कम है।

किस स्मार्टफोन मार्केट में कौनसा ब्रांड अच्छा

Vivo ने यूनिट वॉल्यूम में बाज़ार का नेतृत्व किया, लगभग 21% हिस्सेदारी के साथ (8.1 मिलियन यूनिट्स) उसके पीछे Samsung (16%) और Oppo, Xiaomi, Realme का क्रम रहा। हाई एंड फोन की डिमांड में तेज़ी, उल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में 37% YoY ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, Apple और Samsung के फोन्स डिमांड रही। Nothing, Motorola और Lava जैसे ब्रांड्स भी भारी ग्रोथ रही Nothing की ग्रोथ 146%, Lava की 156%, और Motorola की 86% YoY सेल बड़ी।

स्मार्टफोन की ब्रांड वाइज परफॉरमेंस

Vivo ने 19.7% मार्केट शेयर के साथ पिछली तिमाही की तरह टॉप पोजिशन बनाए रखी। Samsung 16.4% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। Oppo (12%) और Realme (10.6%) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। Xiaomi की शिपमेंट में भारी 42% गिरावट आई, जिससे इसका मार्केट शेयर 12.8% से घटकर 7.8% रह गया और यह टॉप 5 से बाहर हो गया। Xiaomi का सब-ब्रांड POCO भी 31.1% की गिरावट के साथ पिछड़ गया। OnePlus और iQOO क्रमशः नौवें और दसवें स्थान पर पहुंच गए।

टॉप फोन ब्रांड्स
ये भी पढ़ें:धमाका! लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक सस्ते हुए Sony के 65, 55, 43 इंच Smart TV
IPhone Apple Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।