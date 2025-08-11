ये iPhone बना भारत का सबसे ज्यादा बिका फोन, लेकिन Vivo है स्मार्टफोन मार्केट का राजा

Q2 2025 में iPhone 16 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है, लेकिन Vivo अब भी सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचने वाला ब्रांड है जानिए इस बदलाव की वजह, कौन सा ब्रांड है कौनसे नंबर पर।

Mon, 11 Aug 2025 07:05 PM

2025 की दूसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ी जहां iPhone 16 मॉडल की सेल ने नया रिकॉर्ड बनाया। Counterpoint की रिपोर्ट के अनुसार, यह मॉडल Q2 में भारत में सबसे ज़्यादा शिप किया गया डिवाइस बन गया, जो Apple के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बताता है कि भारतीय यूजर्स प्रीमियम सेगमेंट की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

लेकिन बाजार का असली नेता वह नहीं जो सबसे ज्यादा बिके, बल्कि वह ब्रांड होगा है जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचता हो। ओर वो है Vivo जो Q2 2025 की कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 20% हिस्सा लेकर सबसे आगे बना हुआ है। इसके पीछे Vivo के सस्ती 5G डिवाइस, खासकर V50 और Y सीरीज फोन हैं, जिनकी लोकप्रियता टियर 2 और टियर-3 में ज्यादा है।

ये दो आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय बाजार में एक ओर जहां प्रीमियम यानी महंगे मॉडल की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मात्रा में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वोल्यूम लीडरशिप ही सुरक्षित करती है। A-grade ब्रांड और प्रीमियम मॉडलों की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी संख्या Vivo जैसे वॉल्यूम ब्रांड्स के पीछे अभी भी कम है।

किस स्मार्टफोन मार्केट में कौनसा ब्रांड अच्छा Vivo ने यूनिट वॉल्यूम में बाज़ार का नेतृत्व किया, लगभग 21% हिस्सेदारी के साथ (8.1 मिलियन यूनिट्स) उसके पीछे Samsung (16%) और Oppo, Xiaomi, Realme का क्रम रहा। हाई एंड फोन की डिमांड में तेज़ी, उल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में 37% YoY ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, Apple और Samsung के फोन्स डिमांड रही। Nothing, Motorola और Lava जैसे ब्रांड्स भी भारी ग्रोथ रही Nothing की ग्रोथ 146%, Lava की 156%, और Motorola की 86% YoY सेल बड़ी।