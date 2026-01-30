ये हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन, लिस्ट में नंबर-1 पर ये वाला iPhone

संक्षेप: iPhone 16 साल 2025 का दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। आइए हम आपको बताएं कि इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन कौन से रहे हैं।

Jan 30, 2026 07:15 pm IST

कैलिफोर्निया के टेक ब्रैंड Apple का जलवा स्मार्टफोन मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है और दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में भी कई iPhone मॉडल्स शामिल हैं। काउंटरपॉइंट रिसर्च और बाकी इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस फर्म्स की रिपोर्ट्स से पता चला है कि इस दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स कौन से हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में Apple ने Samsung समेत बाकी एंड्रॉयड ब्रैंड्स को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, Apple और Samsung के अलावा कोई तीसरा ब्रैंड इस लिस्ट का हिस्सा नहीं बन सका है।

नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि iPhone 16 साल 2025 में भी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना है और बैक-टू-बैक टॉप पर रहा है। खास बात यह है कि दुनिया के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की लिस्ट में ऐपल के 7 मॉडल्स शामिल हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की लिस्ट में Samsung ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। ये ऐसे डिवाइसेज हैं जिनपर दुनिया के करोड़ों यूजर्स ने भरोसा किया है।

ये हैं दुनिया के टॉप-10 बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Galaxy A16 5G (सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन)

Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e