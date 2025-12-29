जलवा! इस iPhone ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, जमकर चला जादू अब तक बना 65 लाख लोगों की पसंद

संक्षेप: Apple iPhone 16 2025 में भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है, जिसमें लगभग 6.5 मिलियन यूनिट्स की सेल हुई।

Dec 29, 2025 07:47 pm IST

भारत के स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ी बदलाव की खबर सामने आई है Apple का iPhone 16 अब 2025 में भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है! यह रिपोर्ट Counterpoint Research के ताज़ा आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच लगभग 6.5 मिलियन iPhone 16 यूनिट्स भारत में बिक चुके हैं। यह संख्या दूसरे नंबर पर रहे Vivo के लोकप्रिय Y29 5G (लगभग 4.7 मिलियन यूनिट्स) से काफी आगे है।

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार में अधिकतर बिक्री बजट और मिड-रेंज Android डिवाइसेज़ होती रही है। पर अब iPhone 16 जैसे प्रीमियम फोन ने भी जबरदस्त पकड़ बना ली है, जिससे यह साफ़ संकेत मिलता है कि भारतीय ग्राहक अब प्रीमियम और भरोसेमंद डिवाइसेज़ की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

6.5 मिलियन यूनिट से रिकॉर्ड बिक्री Counterpoint Research के अनुसार, iPhone 16 की बिक्री 2025 के पहले 11 महीनों में लगभग 6.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई है। यही कारण है कि यह मॉडल भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है।

Vivo Y29 5G और अन्य पीछे दूसरी ओर Vivo Y29 5G, जो पहले तक भारत में सबसे लोकप्रिय बजट फोन माना जाता था, ने लगभग 4.7 मिलियन यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके बावजूद iPhone 16 की बिक्री ने उसे पछाड़ दिया। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अब भी बजट और मिड-रेंज डिवाइसेज़ की दबदबा बरकरार है, लेकिन iPhone 16 के टॉप-सेलिंग मॉडल बनने से यह स्पष्ट होता है कि प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बढ़ रहा है। सभी टॉप-सेलिंग फोन 5G समर्थित हैं, जो देश में तेज नेटवर्क के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।