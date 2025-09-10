नए iPhones के आते ही पुराने मॉडल हुए सस्ते, 10 हजार रुपये कम हुई कीमत, खुश कर देगी कीमत

आईफोन 17 के लॉन्च होने के साथ iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने लगा है। कंपनी की ऑफिशियल साइट के अनुसार दोनों फोन की कीमत 10 हजार रुपये कम हो गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

आईफोन लेने खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके पास शानदार मौका है। कंपनी ने मंगलवार को अपनी नई सीरीज- iPhone 17 को लॉन्च किया है। आईफोन 17 के लॉन्च होने के साथ iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने लगा है। कंपनी की ऑफिशियल साइट के अनुसार 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले iPhone 16 की कीमत 10 हजार रुपये कम हो गई है। अब आप इस फोन को 79,900 रुपये की बजाय 69,900 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह आईफोन 16 प्लस अब 89,900 रुपये की बजाय 79,900 रुपये में आपका हो जाएगा।

आईफोन 16 और 16 प्लस के फीचर और स्पेसिफिकेशन आईफोन 16 में कंपनी 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दे रही है। आईफोन 16 प्लस की बात करें, तो यह 6.7 इंच के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन्स में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 2000 निट्स के पीक आउटडोर ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इनमें सेरेमिक शील्ड ऑफर कर रही है।

दोनों फोन 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। इनमें प्रोसेसर के तौर पर सिक्स-कोर A18 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 12 मेगापिक्सल का TrueDepth फ्रंट कैमरा दे रही है। कंपनी के ये फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं।

आईफोन 16 की बैटरी 22 घंटे तक और आईफोन 16 प्लस की बैटरी 27 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करती है। आईफोन 16 का वजन 170 ग्राम और आईफोन 16 प्लस का वजन 199 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इन डिवाइसेज में 5G (sub‑6 GHz) with 4×4 MIMO, 802.11be Wi-Fi 7, रीडर मोड के साथ एनएफसी और जीपीएस जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

