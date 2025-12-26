₹50 हजार से कम में खरीद लो iPhone! नए साल से पहले मिलने लगा बंपर डिस्काउंट
ग्राहकों को iPhone 15 सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है और इसे Flipkart पर डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है।
भारतीय मार्केट में अब भी iPhone मॉडल्स का क्रेज बरकरार है और लाखों लोग प्रीमियम फील और परफॉर्मेंस के लिए यह डिवाइस खरीदना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं और डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इन दिनों iPhone 15 तगड़ी छूट पर मिल रहा है और इसपर बैंक ऑफर्स अलग से दिए गए हैं। सभी के साथ फोन का इफेक्टिव प्राइस 50 हजार रुपये से कम रह जाता है।
iPhone 15 के चुनिंदा फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इस डिवाइस में USB टाइप-C कनेक्टिविटी और चार्जिंग मिलती है और 5G कनेक्टिविटी ऑफर की जा रही है। ड्यूरेबल ग्लास और एल्युमिनियम डिजाइन वाले iPhone 15 में 48MP कैमरा सेटअप और 2x टेलीफोटो जूम दिया गया है। मैगसेफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ यह मॉडल सभी एडवांस्ड यूजर नीड्स पूरी करता है। आइए इसपर मिल रहे ऑफर के बारे में बताएं।
यहां सस्ता मिल रहा है iPhone 15
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Apple iPhone 15 को 51,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है, जिसके बाद इफेक्टिव प्राइस 50 हजार रुपये से कम रह जाएगा। चुनिंदा मॉडल्स एक्सचेंज करने की स्थिति में 3000 रुपये का एक्सट्रा ऑफ दिया जा रहा है।
पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन के हिसाब से ग्राहकों को 45,700 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। डिवाइस तीन कलर ऑप्शंस- ब्लैक, ग्रीन और पिंक में उपलब्ध है।
ऐसे हैं iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस
डिवाइस में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए इसमें A16 Bionic प्रोसेसर दिया गया है, जो 6-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसके बैक पैनल पर 48MP मेन और 12MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस में डायनमिक आईलैंड और दिनभर चलने वाली बैटरी दी गई है।
