सीधे 20,401 रुपये सस्ता मिल रहा यह iPhone Plus मॉडल, धूम मचा रही पैसा वसूल डील

iPhone 17 के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही बाकी है। कहा जा रहा है कि ऐप्पल 9 सितंबर को एक इवेंट होस्ट करेगा, जिसमें नई आईफोन सीरीज डेब्यू कर सकती है। लेकिन अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते और कम दाम में बड़े डिस्प्ले वाला iPhone खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज हम आपको एक ऐसे आईफोन मॉडल के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 20,000 रुपये कम में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं iPhone 15 Plus की। चलिए डिटेल में बताते हैं डील के बारे में सबकुछ...

सीधे 20,401 रुपये का फायदा बता दें कि iPhone 15 Plus को भारत में 2023 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय, इसकी कीमत 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 89,900 रुपये थी। आईफोन 16 आने के बाद इसकी कीमत में कटौती हो गई थी और ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर यह स्टोरेज वेरिएंट 79,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेंगे। वर्तमान में Amazon पर यह फोन का ब्लैक कलर वेरिएंट 69,499 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 20,401 रुपये सस्ता।

बाकी कलर वेरिएंट (ब्लू, ग्रीन और पिंक) 69,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। हालांकि, यह फोन थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन अभी भी कई फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन को टक्कर दे सकता है। अमेजन इस फोन पर 45,350 रुपये तक का एक्सचेंडज बोनस भी ऑफर कर रही है। इच्छुक ग्राहक अमेजन पर जाकर ऑफर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं iPhone 15 Plus की खासियत पर देखा जाए, तो iPhone 15 और iPhone 15 Plus में डिस्प्ले के अलावा कोई बड़ा अंतर नहीं है। iPhone 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले है, जबकि iPhone 15 Plus में 6.7 इंच का डिस्प्ले है। दोनों में सुपर रेटिना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। दोनों ही फोन में एल्युमिनियम डिजाइन, फ्रंट में सिरेमिक शील्ड और कलर-इंफ्यूज्ड ग्लास बैक पैनल मिलता है। स्टोरेज के हिसाब से iPhone 15 Plus मॉडल 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज में आता है। बड़ा होने के वजह से प्लस मॉडल 201 ग्राम वजनी है।