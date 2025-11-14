Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone 15 at rs 29000 cheaper than launch price via amazon
हर जेब में होगा iPhone, लॉन्च से ₹29,000 सस्ता मिल रहा पॉपुलर मॉडल, आ गई फायदे वाली डील

हर जेब में होगा iPhone, लॉन्च से ₹29,000 सस्ता मिल रहा पॉपुलर मॉडल, आ गई फायदे वाली डील

संक्षेप: iPhone 15 के 128GB मॉडल की कीमत 79,900 रुपये थी। वर्तमान में, Amazon पर इसका 128GB मॉडल 50,990 रुपये में मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस की तुलना में यह फोन सीधे 28,910 रुपये सस्ता मिल रहा है। अमेजन फोन पर 48,200 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस की पेशकश कर रहा है।

Fri, 14 Nov 2025 06:06 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
iPhone खरीदना आपका भी सपना है लेकिन महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक पॉपुलर आईफोन मॉडल इस समय ई-कॉमर्स पर कीमत में बड़ी कटौती से मिल रहा है। यह आपके लिए एक पैसा वसूल डील साबित हो सकती है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत पूरे 79,900 रुपये थी लेकिन अब यह अपनी ओरिजनल लॉन्च प्राइस से पूरे 28,910 रुपये सस्ता मिल रहा है। है ना कमाल की डील! हम बात कर रहे हैं iPhone 15 की, जो अमेजन पर अपनी सबसे आकर्षक कीमत में मिल रहा है, जिससे यह ज्यादा खर्च किए बिना iPhone रखने वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन गया है।

इतना सस्ता मिल रहा iPhone 15

बता दें कि भारत में लॉन्च के समय, iPhone 15 के 128GB मॉडल की कीमत 79,900 रुपये थी। नए मॉडल आने के बाद कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती करे दी थी। अमेजन पर इसकी एमआरपी 59,900 रुपये है। वर्तमान में, Amazon पर इसका 128GB मॉडल 50,990 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में केवल ग्रीन कलर वेरिएंट ही मिल रहा है, बाकी सभी कलर वेरिएंट्स की कीमत 1,000 रुपये ज्यादा है। यानी लॉन्च प्राइस की तुलना में यह फोन सीधे 28,910 रुपये सस्ता मिल रहा है। अमेजन फोन पर 48,200 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस की पेशकश कर रहा है।

ये भी पढ़ें:1 लाख का फोन ला रहा ओप्पो, भारत में इतनी होगी फाइंड X9 सीरीज की कीमत

चलिए एक नजर डालते हैं iPhone 15 की खासियत पर:

iPhone 15 में ग्लास रियर पैनल के साथ एक स्लीक एल्युमिनियम फ्रेम है। फोन वॉटरप्रूफ IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक शानदार 6.1-इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है, जो बेहतरीन व्यूईंग एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। सुरक्षा के लिए, फोन सिरेमिक शील्ड ग्लास के साथ आता है। फोन 512GB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के लेंस लगे हैं। सेल्फी के लिए, फोन में 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है। चार्जिंग के लिए, इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:छात्रों के लिए ₹251 का स्पेशल प्लान लाई कंपनी, इसमें 100GB डेटा और फ्री कॉल्स

iPhone 15 को न खरीदने के 4 कारण:

1. iPhone 16e बेहतर हार्डवेयर और Apple इंटेलिजेंस के साथ आता है

आईफोन 16e में डायनेमिक आइलैंड, मैगसेफ चार्जिंग और एक सेकेंडरी अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं है, लेकिन इसकी A18 चिप, 8GB रैम और नया C1 मॉडेम इसे परफॉर्मेंस में स्पष्ट बढ़त देते हैं। इससे भी खास बात यह है कि यह 'Apple Intelligence' के तहत ऐप्पल के नए AI फीचर्स को सपोर्ट करता है, जो iPhone 15 में नहीं मिलेगा। अगर भविष्य की सुरक्षा आपके लिए मायने रखती है, तो 16e एक सुरक्षित विकल्प है।

2. 60 हर्ट्ज डिस्प्ले और धीमी चार्जिंग पुरानी लगती है

इसकी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, iPhone 15 को न सिर्फ Android प्रतिस्पर्धियों से, बल्कि कुछ पुराने iPhones से भी पीछे रखता है। चार्जिंग स्पीड भी काफी कम (20W) है, और बॉक्स में चार्जर न होने के कारण, आपको बेहतरीन अनुभव पाने से पहले ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

3. एंड्रॉयड फोन समान कीमत में कहीं ज्यादा सुविधाएं प्रदान करते हैं

वनप्लस 13 और वीवो X200 जैसे डिवाइस डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, बैटरी चार्जिंग, परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में iPhone 15 को आसानी से मात दे देते हैं। अगर आप iOS से बंधे नहीं हैं, तो ये एंड्रॉयड फोन कम कीमत में बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रदान करते हैं।

4. टेलीफोटो कैमरा नहीं

iPhone 15 ऐप्पल का एक प्रीमियम फोन है, लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है। ऐप्पल ने अल्ट्रावाइड कैमरे में ऑटोफोकस भी नहीं दिया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
