WhatsApp यूजर्स की मौज, अब ऐप चलाने में आएगा डबल मजा, आ गए इतने सारे फीचर्स

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं या फिर iOS यूजर हैं, तो WhatsApp आपके लिए ढेर सारे नए फीचर्स लेकर आया है। वॉट्सऐप iPad के लिए एक स्टैंडअलोन ऐप लेकर आ गया है। इसके अलावा भी ढेर सारे फीचर्स हैं। देखें लिस्ट

WhatsApp चलाने में अब डबल मजा आने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉट्सऐप ने फीचर्स के एक नए बैच की घोषणा की है, जो रोजमर्रा के कामों को आसान बन देंगे। नए फीचर्स से आईपैड पर चैट करने, अपना पसंदीदा गाना शेयर करना और गाड़ी चलाते समय टेक्स्ट मैसेज का जवाब देना आसान हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर नए फीचर्स लाता है, जैसे आईपैड के लिए मोस्ट अवेटेड स्टैंडअलोन सपोर्ट, स्टेटस पर म्यूजिक शेयर करने का एक आसान तरीका, कार में बेहतर फंक्शनैलिटी और नए पीडीएफ एडिटिंग टूल लाता है। रोलआउट पहले ही शुरू हो चुका है, हालांकि कुछ फीचर्स को सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं वॉट्सऐप पर आ रहे नए फीचर्स पर...

आईपैड के लिए आया स्टैंडअलोन ऐप, म्यूजिक शेयर करना आसान हुआ अब तक, iPad पर वॉट्सऐप सिर्फ फोन के साथ लिंक करके ही इस्तेमाल कर सकते थे। अब ये पाबंदी खत्म हो रही है। अब iPad को अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ, यूजर्स आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इसे रजिस्टर किए बिना सीधे आईपैड पर एक वॉट्सऐप अकाउंट बना सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो, टैबलेट अब एक स्टैंडअलोन डिवाइस के रूप में काम कर सकता है।

गाने शेयर करना भी आसान लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने वॉट्सऐप स्टेटस पर गाने शेयर करना भी बहुत आसान बना दिया है। लिंक को कॉपी करने या गाने की डिटेल को मैन्युअली टाइप करने के बजाय, यूजर्स अब मूल शेयर ऑप्शन का उपयोग करके सपोर्टेड ऐप जैसे ऐप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफ से सीधे ट्रैक भेज सकते हैं।

बेहतर कार अनुभव और इन-बिल्ट PDF एडिटिंग वॉट्सऐप ने Apple CarPlay और Android Auto के लिए अपने एक्सपीरियंस को भी बदल दिया है, जिससे यूजर्स को गाड़ी से हाथ हटाए बिना जुड़े रहने के और अधिक तरीके मिल रहे हैं। आने वाले मैसेज को पढ़ने और जवाब देने के अलावा, अपडेट किया गया इंटरफेस वॉट्सऐप कॉल, रिसेंट कॉल हिस्ट्री तक पहुंच और वाहन के इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से पसंदीदा कॉन्टैक्ट के साथ तुरंत बातचीत करने का भी सपोर्ट करता है।

एक और खास फीचर है, जो यूजर्स का काम आसान कर देगा। ऐप अब यूजर्स को पहले डाउनलोड किए बिना वॉट्सऐप के अंदर पीडीएफ फाइलें खोलने की सुविधा देता है। Adobe Acrobat के माध्यम से बेसिक एडिटिंग ऑप्शन्स को भी इंटिग्रेट किया गया है, जिससे यूजर्स किसी अन्य ऐप पर स्विच किए बिना टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं और जरूरी चीजों को जोड़ सकते हैं।

फिलहाल, इनमें से कुछ PDF टूल्स सिर्फ वॉट्सऐप वेब और डेस्कटॉप ऐप पर उपलब्ध हैं, हालांकि समय के साथ इनके सभी वर्जन पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।