₹80,000 का iPad लोगों को मिला ₹1500 में, अब मचा हंगामा कंपनी का मैसेज ‘या लौटाओ, या पूरा पैसा दो
इटली की रिटेल चेन MediaWorld ने गलती से iPad Air को €15 (लगभग ₹1,500) में बेच दिया। अब कंपनी ग्राहकों से टैबलेट लौटाने या बाकी के पैसे देने के लिए बोल रही है।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
- Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹79900
खरीदिये
इटली की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर MediaWorld ने हाल में एक चौंकाने वाली गलती की उसने Apple का 13-इंच वाला iPad Air, जिसकी बाजार में कीमत लगभग ₹79,990 (लगभग €879) है, कुछ ग्राहकों को सिर्फ €15 (लगभग ₹1,500) में बेच दिया। यह तकनीकी ग्लिच लॉयल्टी-प्रोग्राम होल्डर्स के लिए उपलब्ध ऑफर पेज पर हुआ था, और कई ग्राहकों ने इसे तुरंत ऑर्डर कर लिया।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
5% OFF
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight
- Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹56990₹59900
खरीदिये
Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
- Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 128GB
₹79900
खरीदिये
लेकिन लगभग 11 दिन बाद ही MediaWorld ने एक ईमेल भेजकर कहा कि यह प्राइस “स्पष्ट गलती” थी। कंपनी ने दो विकल्प दिए: या तो ग्राहक टैबलेट लौटाएं और €15 का रिफंड पाएं, या टैबलेट अपने पास रखें लेकिन डिफरेंस की पूरी राशी चुकाएं। क्या ग्राहक को उस गलती का फायदा लेना चाहिए था, या रिटेलर को ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए था?
गलती कैसे हुई?
MediaWorld की वेबसाइट पर 8 नवंबर 2025 को एक तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिसमें लॉयल्टी कार्ड होल्डर्स के लिए iPad Air की कीमत सिर्फ €15 (लगभग 15,438 रुपए) दिखा दी गई। इस ऑफर को कई ग्राहकों ने तुरंत ऑर्डर किया, और कुछ ने इसे स्टोर से पिकअप भी किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक वैध डिस्काउंट ऑफर हो सकता है।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
- Apple iPad 11″: A16 chip
- 27.69 cm (11″) Model
- Liquid Retina Display
₹32990₹34900
खरीदिये
Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 1TB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
- Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display
- 1TB
- Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
₹109900
खरीदिये
Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 256GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
- Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
- Liquid Retina Display
- 256GB
₹89900
खरीदिये
23% OFF
Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 512GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Grey
- Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display
- 512GB
- Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
₹80853₹104900
खरीदिये
15% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹16999₹19999
खरीदिये
25% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹14999₹19999
खरीदिये
6% OFF
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
- Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
- 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
₹30999₹33000
खरीदिये
4% OFF
OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue
- OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
- 13.2" 3.4k Screen
- 144Hz Adaptive Refresh Rate
₹47999₹49999
खरीदिये
39% OFF
Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
- Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
₹10999₹18000
खरीदिये
47% OFF
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey
- Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM
- 128 GB ROM| 11.5 Inch
- 2K
₹16999₹32000
खरीदिये
24% OFF
Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display
- RAM 8 GB
- ROM 128 GB Expandable
₹24998₹32999
खरीदिये
13% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹20999₹23999
खरीदिये
32% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
- 8GB RAM 128GB Storage
₹16999₹24999
खरीदिये
50% OFF
HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey
- HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch)
- 4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz
- 8300Mah Battery
₹10999₹21999
खरीदिये
11 दिन बाद MediaWorld ने ग्राहकों को ईमेल भेजा और कहा कि यह प्राइस “स्पष्ट रूप से गलत” था। अब इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं: टैबलेट वापस करना और €15 का रिफंड पाना + €20 का वाउचर (कुछ रिपोर्ट में €20 वाउचर दिया गया है, कुछ में €15-€20 मुआवजा बताया गया है) टैबलेट को अपने पास रखना, लेकिन कीमत में अंतर चुकाना MediaWorld ने इस ऑप्शन के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया है।
उपभोक्ताओं के लिए सावधानियां
अगर आपने यह iPad खरीदा है: सभी कॉम्युनिकेशन को सहेजें ऑर्डर रसीद, पेमेंट रसीद, कंपनी से ईमेल आदि। MediaWorld द्वारा दिया गया ऑप्शन अच्छे से पढ़ें अगर आप टैबलेट रखना चाहते हैं, तो डिफरेंस और डिस्काउंट की शर्तें जांचें। कानूनी सलाह लेना उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि आप सोचते हैं कि यह गलती आपके पक्ष में लेन-देन की शर्तों में थी।
अगर आप रिटर्न करना चुनते हैं: टैबलेट को अच्छी स्थिति में वापस भेजें और रिफंड + वाउचर की पुष्टि करें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।