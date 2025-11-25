Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPad Air for 1500 rupees Retail chain asks customers to return iPads mistakenly sold at much lower price
₹80,000 का iPad लोगों को मिला ₹1500 में, अब मचा हंगामा कंपनी का मैसेज ‘या लौटाओ, या पूरा पैसा दो

₹80,000 का iPad लोगों को मिला ₹1500 में, अब मचा हंगामा कंपनी का मैसेज ‘या लौटाओ, या पूरा पैसा दो

संक्षेप:

इटली की रिटेल चेन MediaWorld ने गलती से iPad Air को €15 (लगभग ₹1,500) में बेच दिया। अब कंपनी ग्राहकों से टैबलेट लौटाने या बाकी के पैसे देने के लिए बोल रही है।

Tue, 25 Nov 2025 04:05 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

  • checkApple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Purple

Apple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Purple

  • checkApple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display
  • check256GB
  • checkLandscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
amazon-logo

₹89900

खरीदिये

इटली की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर MediaWorld ने हाल में एक चौंकाने वाली गलती की उसने Apple का 13-इंच वाला iPad Air, जिसकी बाजार में कीमत लगभग ₹79,990 (लगभग €879) है, कुछ ग्राहकों को सिर्फ €15 (लगभग ₹1,500) में बेच दिया। यह तकनीकी ग्लिच लॉयल्टी-प्रोग्राम होल्डर्स के लिए उपलब्ध ऑफर पेज पर हुआ था, और कई ग्राहकों ने इसे तुरंत ऑर्डर कर लिया।

सम्बंधित सुझाव

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight

  • checkApple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹56990

₹59900

खरीदिये

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

  • checkApple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check128GB
amazon-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Purple

Apple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Purple

  • checkApple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display
  • check256GB
  • checkLandscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
amazon-logo

₹89900

खरीदिये

लेकिन लगभग 11 दिन बाद ही MediaWorld ने एक ईमेल भेजकर कहा कि यह प्राइस “स्पष्ट गलती” थी। कंपनी ने दो विकल्प दिए: या तो ग्राहक टैबलेट लौटाएं और €15 का रिफंड पाएं, या टैबलेट अपने पास रखें लेकिन डिफरेंस की पूरी राशी चुकाएं। क्या ग्राहक को उस गलती का फायदा लेना चाहिए था, या रिटेलर को ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए था?

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale में ₹6000 सस्ते मिल रहे Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा वाले 3 Phone

गलती कैसे हुई?

MediaWorld की वेबसाइट पर 8 नवंबर 2025 को एक तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिसमें लॉयल्टी कार्ड होल्डर्स के लिए iPad Air की कीमत सिर्फ €15 (लगभग 15,438 रुपए) दिखा दी गई। इस ऑफर को कई ग्राहकों ने तुरंत ऑर्डर किया, और कुछ ने इसे स्टोर से पिकअप भी किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक वैध डिस्काउंट ऑफर हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

5% OFF

Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

  • checkApple iPad 11″: A16 chip
  • check27.69 cm (11″) Model
  • checkLiquid Retina Display
amazon-logo

₹32990

₹34900

खरीदिये

Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 1TB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 1TB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue

  • checkApple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display
  • check1TB
  • checkLandscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
amazon-logo

₹109900

खरीदिये

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 256GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 256GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

  • checkApple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence
  • checkLiquid Retina Display
  • check256GB
amazon-logo

₹89900

खरीदिये

discount

23% OFF

Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 512GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Grey

Apple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display, 512GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Grey

  • checkApple iPad Air 11″ (M2): Liquid Retina Display
  • check512GB
  • checkLandscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera
amazon-logo

₹80853

₹104900

खरीदिये

discount

15% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹19999

खरीदिये

discount

25% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

discount

6% OFF

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

  • checkLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
amazon-logo

₹30999

₹33000

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
amazon-logo

₹10999

₹18000

खरीदिये

discount

47% OFF

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM
  • check128 GB ROM| 11.5 Inch
  • check2K
amazon-logo

₹16999

₹32000

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display
  • checkRAM 8 GB
  • checkROM 128 GB Expandable
amazon-logo

₹24998

₹32999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹20999

₹23999

खरीदिये

discount

32% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹24999

खरीदिये

discount

50% OFF

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

  • checkHONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch)
  • check4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz
  • check8300Mah Battery
amazon-logo

₹10999

₹21999

खरीदिये

11 दिन बाद MediaWorld ने ग्राहकों को ईमेल भेजा और कहा कि यह प्राइस “स्पष्ट रूप से गलत” था। अब इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं: टैबलेट वापस करना और €15 का रिफंड पाना + €20 का वाउचर (कुछ रिपोर्ट में €20 वाउचर दिया गया है, कुछ में €15-€20 मुआवजा बताया गया है) टैबलेट को अपने पास रखना, लेकिन कीमत में अंतर चुकाना MediaWorld ने इस ऑप्शन के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया है।

ये भी पढ़ें:आपका फोन असली है या नकली? सिर्फ 1 मैसेज में पता लगाएं, नकली होने पर 3 साल की जेल

उपभोक्ताओं के लिए सावधानियां

अगर आपने यह iPad खरीदा है: सभी कॉम्युनिकेशन को सहेजें ऑर्डर रसीद, पेमेंट रसीद, कंपनी से ईमेल आदि। MediaWorld द्वारा दिया गया ऑप्शन अच्छे से पढ़ें अगर आप टैबलेट रखना चाहते हैं, तो डिफरेंस और डिस्काउंट की शर्तें जांचें। कानूनी सलाह लेना उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि आप सोचते हैं कि यह गलती आपके पक्ष में लेन-देन की शर्तों में थी।

अगर आप रिटर्न करना चुनते हैं: टैबलेट को अच्छी स्थिति में वापस भेजें और रिफंड + वाउचर की पुष्टि करें।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।