iPhone यूजर्स की बल्ले-बल्ले, नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे मॉडल, आ रहा iOS 26 अपडेट

iPhone चला रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कई सारे आईफोन मॉडल एक बार फिर नए जैसे हो जाएंगे। यहां हमने उन आईफोन्स की पूरी लिस्ट दी है जो iOS 26 का सपोर्ट करेंगे। देखें लिस्ट में आपका आईफोन है या नहीं…

Sat, 6 Sep 2025 01:36 PM

iPhone चला रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कई सारे आईफोन मॉडल एक बार फिर नए जैसे हो जाएंगे। Apple ने इस साल जून में iOS 26 की घोषणा की थी। जैसे-जैसे iPhone 17 का लॉन्च नजदीक आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट के भी बड़े स्तर पर रोलआउट होने की अफवाह है, जो ऐप्पल के लाखों आईफोन मॉडल्स में नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स लाएगा।

टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) में अनाउंस किया गया, iOS 26 बिल्कुल नया लिक्विड ग्लास डिजाइन लाता है, जो iPhone को ज्यादा डायनामिक और फ्लूइड फील देती है। अपडेट एक पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया फोटो ऐप लाता है जो यादों को ढूंढना, फिर से जीना और व्यवस्थित करना आसान बनाता है। iOS 26 ज्यादा नैचुलर लैंग्वेज समझने और ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस के साथ एक स्मार्ट सिरी, एक नया पासवर्ड ऐप, मैसेज में बेहतर टैपबैक रिएक्शन और iPhone को सीधे मैक पर मिरर करने की क्षमता भी पेश करता है।

कब रिलीज होगा iOS 26 अपडेट ऐतिहासिक रूप से, Apple नए iPhones के लॉन्च के एक हफ्ते बाद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करता है। अगर यह परंपरा जारी रही, तो iOS 26 इस साल 15-16 सितंबर के आसपास जारी हो सकता है, क्योंकि iPhone 17 सीरीज का लॉन्च 9 सितंबर को होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका आईफोन नए अपडेट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आपकी सुविधा के लिए नीचे एलिजिबल आईफोन मॉडल्स की लिस्ट दी गई है। देखें लिस्ट में आपका आईफोन है या नहीं…

यहां उन आईफोन की पूरी लिस्ट दी गई है जो iOS 26 का सपोर्ट करेंगे: - iPhone 16e

- iPhone 16 और iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max

- iPhone 15 और iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max

- iPhone 14 और iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max

- iPhone 13 और iPhone 13 mini

- iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12 और iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (2nd जनरेशन और उससे नए एसई मॉडल)

पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स सुविधाओं कुछ खास डिवाइस में ही काम करेंगे, जिसमें सभी iPhone 16 मॉडल, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max शामिल हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

iOS 26 के साथ आएंगे ये खास फीचर्स: लिक्विड ग्लास इंटरफेस: नए ट्रांसपेरेंट और फ्लूइड डिजाइन एलिमेंट जो iOS को ज्यादा आकर्षक और पॉलिश्ड लुक देते हैं।

स्मार्ट सिरी: बेहतर तरीके से बात को समझने, चीजों को समझने और ऑन-स्क्रीन इंटीग्रेशन।

नए कॉल फीचर्स: लाइव वॉयसमेल, कॉल स्क्रीनिंग और अपडेट किए गए कॉल कंट्रोल।

रीडिजाइन किया गया फोटो ऐप: सुव्यवस्थित लेआउट, कस्टमाइजेबल कलेक्शन्स, कैरोसेल हाइलाइट और बेहतर सर्च।

नया पासवर्ड ऐप: पासवर्ड, पासकी, वाई-फाई लॉगिन और शेयर क्रेडेंशियल एक ही स्थान पर मैनेज करने की सुविधा।

मैसेज में सुधार: इमोजी और स्टिकर टैपबैक, टेक्स्ट इफेक्ट्स, शेड्यूल किए गए मैसेज और ज्यादा डिवाइस में सैटेलाइट मैसेजिंग।

मैक पर आईफोन मिररिंग: फुल ऑडियो और इंटरैक्शन सपोर्ट के साथ अपने मैक से अपने आईफोन का यूज और कंट्रोल करने की सुविधा।

वॉलेट में कैश करने के लिए टैप करें: दो आईफोन को एक साथ रखकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा।

मेल ऐप में सुधार: ईमेल को ऑटोमैटिकली प्राइमरी, ट्रांजैक्शन, अपडेट और प्रमोशन में लिस्ट करने की सुविधा।

जर्नल अपडेट: नया इनसाइट डैशबोर्ड, एंट्री सर्च और राइटिंग गोल।

गेम मोड: लो लैटेंसी और एक्सेसरीज के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग को ऑप्टिमाइज करता है।