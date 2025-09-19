iOS 26 अपडेट से पड़ रहा iPhone की बैटरी लाइफ पर असर, ऐप्पल ने दिया सॉल्यूशन ios 26 update may temporarily impact battery life and performance apple gives solution, Gadgets Hindi News - Hindustan
iOS 26 अपडेट से पड़ रहा iPhone की बैटरी लाइफ पर असर, ऐप्पल ने दिया सॉल्यूशन

Apple ने कुछ दिन पहले iOS 26 अपडेट रोलआउट किया है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद कई लोगों ने बैटरी ड्रेन और परफॉर्मेंस में कमी की शिकायत की थी। अब खुद ऐप्पल स्वीकार किया है कि उसका नया iOS 26 अपडेट बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस पर अस्थायी रूप से असर डाल सकता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:21 PM
Apple ने कुछ दिन पहले iOS 26 अपडेट रोलआउट किया है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद कई लोगों ने बैटरी ड्रेन और परफॉर्मेंस में कमी की शिकायत की थी। अब खुद ऐप्पल स्वीकार किया है कि उसका नया iOS 26 अपडेट बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस पर अस्थायी रूप से असर डाल सकता है। दरअसल, ऐप्पल का यह बयान ग्राहकों द्वारा अपडेट रिलीज होने के तुरंत बाद बैटरी की खपत और अन्य समस्याओं की शिकायत के बाद आया है, क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताई थी। एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट में, ऐप्पल ने यूजर्स को आश्वस्त किया कि किसी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बैटरी लाइफ और थर्मल परफॉर्मेंस पर अस्थायी असर पड़ना "सामान्य" है। कंपनी ने कहा, "किसी अपडेट, खासकर किसी बड़े रिलीज को पूरा करने के बाद, आपको बैटरी लाइफ और थर्मल परफॉर्मेंस पर अस्थायी असर दिखाई दे सकता है।"

ऐप्पल ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइस को बैकग्राउंड सेटअप प्रोसेस को पूरा करने के लिए समय की जरूरत होती है, जैसे "सर्च के लिए डेटा और फाइल्स की इंडेक्सिंग करना, नए एसेट्स डाउनलोड करना और ऐप्स को अपडेट करना।"

कंपनी ने यह भी कहा कि कुछ नए फीचर्स के लिए एडिशनल रिसोर्सेस की जरूरत हो सकती है, जो डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है।

ये भी पढ़ें:गिर गए दाम, iPad, वनप्लस और सैमसंग Tablets पर हजारों रुपये की छूट, देखें लिस्ट

iOS 26 में ऐप्पल लाया नए बैटरी फीचर

ऐप्पल ने iOS 26 के सेटिंग ऐप में बैटरी स्क्रीन में बड़े अपडेट पेश किए हैं, जिसमें आईफोन की बैटरी के अप्रत्याशित रूप से खत्म होने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक फीचर भी शामिल है। iOS 26 में, बैटरी सेटिंग्स अब सिस्टम द्वारा ज्यादा बिजली की खपत का पता चलने पर स्मार्ट सुझाव प्रदान करती हैं।

अगर आईफोन सामान्य से ज्यादा तेजी से बैटरी खत्म होने लगे, तो सेटिंग्स ऐप असामान्य इस्तेमाल को हाइलाइट करता है और संभावित कारणों का सुझाव देता है। एक नया ग्राफ मौजूदा बैटरी खपत की तुलना स्टैंडर्ड पैटर्न से करता है, जबकि असामान्य खपत दिखाने वाले ऐप्स या सिस्टम प्रोसेस को ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स से चिह्नित किया जाता है।

iOS 26 में, पिछले वर्जन की तरह बैटरी डेटा की लंबी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। यह अब आसानी से उन ऐप्स को हाइलाइट करता है जो जरूरत से ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं। ऑरेंज हाइलाइट सिर्फ कुल बैटरी खपत पर नहीं, बल्कि ऐप के इस्तेमाल की तुलना में असामान्य रूप से ज्यादा पावर यूज करने पर भी आधारित है।

उदाहरण के लिए, मौसम ऐप को कम इस्तेमाल के बावजूद ज्यादा बिजली खपत के लिए चिह्नित किया जा सकता है। इसके विपरीत, इंस्टाग्राम जैसा ऐप, अगर इस्तेमाल उचित हो, तो बिना चेतावनी दिए ज्यादा बिजली खपत कर सकता है।

यह बदलाव, हालांकि सूक्ष्म है, बैटरी डायग्नोस्टिक्स को और अधिक व्यावहारिक बनाता है। असामान्य रूप से बैटरी की खपत करने वाले ऐप्स को स्पष्ट रूप से चिह्नित करके, iOS 26 यूजर्स को उन समस्याओं की तुरंत पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद करता है जो बैटरी के तेजी से खत्म होने का कारण बन सकती हैं।

iOS 26 डाउनलोड करने के बाद आईफोन यूजर्स को बैटरी से जुड़ी किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?

एक यूजर ने बताया कि उनके फोन की बैटरी एक घंटे से भी कम समय में 100% से घटकर 79% हो गई, जबकि दूसरे ने बताया कि नया अपडेट इंस्टॉल करने के बाद उनकी "बैटरी की क्षमता घटकर 80% रह गई"। एक तीसरे यूजर ने बताया कि सुबह के सामान्य से कम इस्तेमाल के बाद उनके डिवाइस की बैटरी 50% तक गिर गई।

कई यूजर्स ने यह भी बताया कि स्टेबल वर्जन में एनिमेशन रेंडर करते समय बग और धीमापन महसूस होता है। iOS 26 को टेस्ट कर रही टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम के एक सदस्य ने बताया कि फोन को चुनी हुई थीम पर वापस स्विच करने में ज्यादा समय लगता है।

