पावर कट के दौरान भी घर में नहीं होगा अंधेरा, 8000 रुपये से कम में थोक के भाव मिल रहे Inverter

Inverter Under 8000: आप अपने लिए अमेजन से इन्वर्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे और ब्रांडेड ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन सभी की कीमत 8,000 रुपये से कम है।

19 Aug 2025

Inverter Under 8000: अगर आप कम बजट में एक अच्छा इन्वर्टर 8000 रुपये से कम की कीमत में ढूंढ रहे हैं, तो मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद हैं। ये इन्वर्टर घर, दुकान या छोटे ऑफिस के लिए सही रहते हैं, क्योंकि ये पावर कट के समय बैकअप देते हैं और जरूरी अप्लायंसेज चलाने में मदद करते हैं। इनमें पंखा, लाइट और टीवी आसानी से चला सकते हैं। इस बजट में आपको अच्छी बैटरी कम्पैटिबिलिटी, कम बिजली खपत और स्मार्ट प्रोटेक्शन फीचर्स वाले इन्वर्टर मिल जाते हैं। इनका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन कम जगह घेरता है।

इस इन्वर्टर की कीमत 14,500 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के साथ 6,631 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर, ऑफिस और शॉप्स के लिए सही रहेगा। यह 900VA/12V प्योर साइनवेव तकनीक पर आधारित है, जो स्टेबल पावर सप्लाई देता है। इसमें मल्टी-फंक्शन LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसके साथ वाई-फाई कनेक्टिविटी और मोबाइल ऐप कंट्रोल की सुविधा उपलब्ध है। इसे स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। यह कम बिजली खपत में बेहतर बैटरी बैकअप देता है।

इसकी कीमत 13,600 रुपये है, लेकिन इसे 52% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 315 रुपये देकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह प्योर साइनवेव तकनीक पर काम करता है, जिससे बिजली सप्लाई स्टेबल रहती है। इसमें मल्टी-फंक्शन LCD डिस्प्ले दिया गया है।इसमें पावर-कट प्रेडिक्टर भी है, जिससे बिजली कटने की संभावना का अनुमान पहले ही मिल जाता है। इसके साथ 3 साल की ऑनसाइन वारंटी दी गई है।

कीमत की बात करें तो इसे 43% डिस्काउंट के साथ 5,849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह इन्वर्टर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, जो लंबे पावर कट की समस्या से जूझते हैं। यह प्योर साइन वेव तकनीक पर आधारित है। इसका VA रेटिंग 1625VA/24V है और यह अधिकतम 1300 वॉट पीक लोड तक सपोर्ट करता है। पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंस आसानी से चल सकते हैं। यह इन्वर्टर 2×12V बैटरी (100Ah-200Ah) के साथ कम्पैटिबल है। डिजिटल LED डिस्प्ले बैकअप और बैटरी चार्जिंग का समय दिखाता है। साथ ही, ब्रांड 2 साल की वारंटी भी प्रदान करता है।

इनकी कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 4,899 रुपये है। यह एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका VA रेटिंग 900VA/725W है और यह अधिकतम 850 वॉट लोड सपोर्ट करता है। इससे पंखे, बल्ब, टीवी और छोटे अप्लायंस आसानी से चल सकते हैं। यह इन्वर्टर 1×12V बैटरी (100Ah-200Ah) के साथ कम्पेटिबल है। यह फ्लैट प्लेट, ट्यूब्युलर व SMF जैसी सभी बैटरियों को सपोर्ट करता है। इसमें डिजिटल LED डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैकअप और बैटरी चार्जिंग समय दिखाता है।

इसकी कीमत 8,590 रुपये है, जिसे 48% डिस्काउंट के साथ 4,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 36 महीने की वारंटी दी गई है। इसमें 700VA/12V क्षमता दी गई है, जो बेसिक उपकरणों को पावर बैकअप देने के लिए पर्याप्त है। इसका प्योर साइन वेव आउटपुट कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज को सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें हाई एफिशिएंसी पावर कन्वर्जन तकनीक है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और बिल में बचत होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है और आपको 36 महीने की लंबी वारंटी भी मिलती है।

इसकी कीमत 6,399 रुपये है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है। इसमें 700VA/12V क्षमता दी गई है, जो बेसिक अप्लायंसेज को पावर बैकअप देने के लिए सही है। इसमें प्योर साइन वेव आउटपुट दिया गया है। साथ ही इसमें हाई एफिशिएंसी पावर कन्वर्जन तकनीक है, जिससे बिजली कम खर्च होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,080 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 900VA/12V स्क्वेयर वेव UPS तकनीक पर आधारित है। यह सिंगल 12V बैटरी को सपोर्ट करता है। इसकी हाई परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक इसकी परफॉर्मेंस बनाए रखती है। यह इन्वर्टर एनर्जी एफिशियंट है। साथ ही, कंपनी इस पर 36 महीने की वारंटी देती है। यह पावर कट्स की स्थिति में बेसिक ऑफिस डिवाइस के लिए सही है।

इसकी कीमत 9,553 रुपये है, जिसे 37% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 42 महीने की वारंटी दी गई है। यह इन्वर्टर सभी तरह की पावर कट सिचुएशन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई चार्ज एक्सेप्टेंस और लो मेंटेनेंस की सुविधा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो लो इनपुट वोल्टेज पर भी फुल चार्जिंग कर सकती है। इस वजह से बैटरी जल्दी चार्ज होती है। इसके साथ ही पावर कट के दौरान लंबे समय तक बैकअप देती है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 4,925 रुपये है। इसके साथ 36 महीने की वारंटी दी गई है। यह 925VA/12V का इन्वर्टर है। इसमें LED डिस्प्ले दिया गया है, जिससे पावर और बैटरी स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक बैटरी को जल्दी चार्ज करती है, जो खासकर बार-बार बिजली कटने वाले इलाकों में सही रहेगा।

इसकी कीमत 8,900 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 7,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1100VA/12V का प्योर सिनवेब इन्वर्टर है, जो बिजली कटने के दौरान स्मूद पावर सप्लाई देती है। इसकी खासियत की बात करें तो यह कम मेंटेनेंस और आसान इंस्टॉलेशन की सुविधा के साथ आता है। यह छोटे घर या ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें 36 महीने की वारंटी भी मिलती है।

