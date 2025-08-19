पावर कट के दौरान भी घर में नहीं होगा अंधेरा, 8000 रुपये से कम में थोक के भाव मिल रहे Inverter
Inverter Under 8000: आप अपने लिए अमेजन से इन्वर्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे और ब्रांडेड ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन सभी की कीमत 8,000 रुपये से कम है।
Inverter Under 8000: अगर आप कम बजट में एक अच्छा इन्वर्टर 8000 रुपये से कम की कीमत में ढूंढ रहे हैं, तो मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद हैं। ये इन्वर्टर घर, दुकान या छोटे ऑफिस के लिए सही रहते हैं, क्योंकि ये पावर कट के समय बैकअप देते हैं और जरूरी अप्लायंसेज चलाने में मदद करते हैं। इनमें पंखा, लाइट और टीवी आसानी से चला सकते हैं। इस बजट में आपको अच्छी बैटरी कम्पैटिबिलिटी, कम बिजली खपत और स्मार्ट प्रोटेक्शन फीचर्स वाले इन्वर्टर मिल जाते हैं। इनका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन कम जगह घेरता है।
इस इन्वर्टर की कीमत 14,500 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के साथ 6,631 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर, ऑफिस और शॉप्स के लिए सही रहेगा। यह 900VA/12V प्योर साइनवेव तकनीक पर आधारित है, जो स्टेबल पावर सप्लाई देता है। इसमें मल्टी-फंक्शन LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसके साथ वाई-फाई कनेक्टिविटी और मोबाइल ऐप कंट्रोल की सुविधा उपलब्ध है। इसे स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। यह कम बिजली खपत में बेहतर बैटरी बैकअप देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi और मोबाइल ऐप से आसान कंट्रोल
LCD डिस्प्ले
लंबा बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 बैटरी सपोर्ट
छोटी जगह के लिए सही
इसकी कीमत 13,600 रुपये है, लेकिन इसे 52% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 315 रुपये देकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह प्योर साइनवेव तकनीक पर काम करता है, जिससे बिजली सप्लाई स्टेबल रहती है। इसमें मल्टी-फंक्शन LCD डिस्प्ले दिया गया है।इसमें पावर-कट प्रेडिक्टर भी है, जिससे बिजली कटने की संभावना का अनुमान पहले ही मिल जाता है। इसके साथ 3 साल की ऑनसाइन वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर साइनवेव से स्टेबल बिजली सप्लाई
पावर-कट प्रेडिक्टर फीचर
मल्टी-फंक्शन LCD
3 साल की ऑनसाइट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 बैटरी सपोर्ट
भारी लोड अप्लायंसेज के लिए सही नहीं
कीमत की बात करें तो इसे 43% डिस्काउंट के साथ 5,849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह इन्वर्टर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, जो लंबे पावर कट की समस्या से जूझते हैं। यह प्योर साइन वेव तकनीक पर आधारित है। इसका VA रेटिंग 1625VA/24V है और यह अधिकतम 1300 वॉट पीक लोड तक सपोर्ट करता है। पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंस आसानी से चल सकते हैं। यह इन्वर्टर 2×12V बैटरी (100Ah-200Ah) के साथ कम्पैटिबल है। डिजिटल LED डिस्प्ले बैकअप और बैटरी चार्जिंग का समय दिखाता है। साथ ही, ब्रांड 2 साल की वारंटी भी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1300 वॉट तक
सभी बैटरी टाइप सपोर्ट
डिजिटल LED डिस्प्ले से आसान मॉनिटरिंग
लंबे पावर कट में बेहतर परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी अलग से खरीदनी होगी
इंस्टॉलेशन का अतिरिक्त खर्च
इनकी कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 4,899 रुपये है। यह एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका VA रेटिंग 900VA/725W है और यह अधिकतम 850 वॉट लोड सपोर्ट करता है। इससे पंखे, बल्ब, टीवी और छोटे अप्लायंस आसानी से चल सकते हैं। यह इन्वर्टर 1×12V बैटरी (100Ah-200Ah) के साथ कम्पेटिबल है। यह फ्लैट प्लेट, ट्यूब्युलर व SMF जैसी सभी बैटरियों को सपोर्ट करता है। इसमें डिजिटल LED डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैकअप और बैटरी चार्जिंग समय दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
घर व छोटे ऑफिस के लिए सही
सभी प्रकार की बैटरियों के साथ कम्पेटिबल
डिजिटल LED डिस्प्ले से आसान मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
हाई पावर अप्लायंस
बैटरी अलग से खरीदनी होगी
लंबे पावर कट में सीमित बैकअप
इसकी कीमत 8,590 रुपये है, जिसे 48% डिस्काउंट के साथ 4,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 36 महीने की वारंटी दी गई है। इसमें 700VA/12V क्षमता दी गई है, जो बेसिक उपकरणों को पावर बैकअप देने के लिए पर्याप्त है। इसका प्योर साइन वेव आउटपुट कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज को सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें हाई एफिशिएंसी पावर कन्वर्जन तकनीक है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और बिल में बचत होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है और आपको 36 महीने की लंबी वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च के साथ हाई एफिशिएंसी
लंबी 36 महीने की वारंटी
कॉम्पैक्ट और आसान इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े अप्लायंसेज को सपोर्ट नहीं करेगा
केवल छोटे घर या ऑफिस के लिए सही
इसकी कीमत 6,399 रुपये है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है। इसमें 700VA/12V क्षमता दी गई है, जो बेसिक अप्लायंसेज को पावर बैकअप देने के लिए सही है। इसमें प्योर साइन वेव आउटपुट दिया गया है। साथ ही इसमें हाई एफिशिएंसी पावर कन्वर्जन तकनीक है, जिससे बिजली कम खर्च होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च के साथ हाई एफिशिएंसी
लंबी 36 महीने की वारंटी
कॉम्पैक्ट और आसान इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े अप्लायंस को सपोर्ट नहीं करेगा
केवल छोटे घर या ऑफिस के लिए सही
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,080 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 900VA/12V स्क्वेयर वेव UPS तकनीक पर आधारित है। यह सिंगल 12V बैटरी को सपोर्ट करता है। इसकी हाई परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक इसकी परफॉर्मेंस बनाए रखती है। यह इन्वर्टर एनर्जी एफिशियंट है। साथ ही, कंपनी इस पर 36 महीने की वारंटी देती है। यह पावर कट्स की स्थिति में बेसिक ऑफिस डिवाइस के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे घर और ऑफिस के लिए परफेक्ट
एनर्जी एफिशिएंट
36 महीने की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी अलग से खरीदनी होगी
बड़े अप्लायंसेज को सपोर्ट नहीं करेगा
इसकी कीमत 9,553 रुपये है, जिसे 37% डिस्काउंट के साथ 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 42 महीने की वारंटी दी गई है। यह इन्वर्टर सभी तरह की पावर कट सिचुएशन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई चार्ज एक्सेप्टेंस और लो मेंटेनेंस की सुविधा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो लो इनपुट वोल्टेज पर भी फुल चार्जिंग कर सकती है। इस वजह से बैटरी जल्दी चार्ज होती है। इसके साथ ही पावर कट के दौरान लंबे समय तक बैकअप देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर साइन वेव आउटपुट
बिजली कटौती वाले इलाकों के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी अलग से खरीदनी होगी
शुरुआती कीमत स्क्वेयर वेव इन्वर्टर से ज्यादा
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 4,925 रुपये है। इसके साथ 36 महीने की वारंटी दी गई है। यह 925VA/12V का इन्वर्टर है। इसमें LED डिस्प्ले दिया गया है, जिससे पावर और बैटरी स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक बैटरी को जल्दी चार्ज करती है, जो खासकर बार-बार बिजली कटने वाले इलाकों में सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर साइनवेव आउटपुट
LED डिस्प्ले से आसान मॉनिटरिंग
फास्ट चार्जिंग
लंबी 36 महीने की वारंटी
केवल सिंगल बैटरी सपोर्ट करता है
बैटरी अलग से खरीदनी होगी
इसकी कीमत 8,900 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 7,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1100VA/12V का प्योर सिनवेब इन्वर्टर है, जो बिजली कटने के दौरान स्मूद पावर सप्लाई देती है। इसकी खासियत की बात करें तो यह कम मेंटेनेंस और आसान इंस्टॉलेशन की सुविधा के साथ आता है। यह छोटे घर या ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसमें 36 महीने की वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर साइनवेव आउटपुट
आसान इंस्टॉलेशन
36 महीने की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल सिंगल बैटरी सपोर्ट
बहुत ज्यादा पावर बैकअप की जरूरत होने पर सही नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
