2026 में गलती से भी मत खरीदना यह AC, जानें Inverter या Non-Inverter कौन सा बेस्ट

आज आप किसी भी स्टोर में AC खरीदने जाएंगे, तो दुकानदार का सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपको कौन का AC चाहिए - इन्वर्टर या नॉन-इन्वर्टर। अगर आप अभी इसमें कंफ्यूज हैं और इस चक्कर में सही AC नहीं चुन पा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

2026 में अपने लिए परफेक्ट एयर कंडीशनर चुनना अब आसान नहीं रहा गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में जाएगे तो दुकानदार का पहला सवाल यह होगा कि 'आपको कौन का AC चाहिए इन्वर्टर या नॉन-इन्वर्टर?'। इतना सुनते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को एसी के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है। हालांकि, अगर आप AC के बारे में जानकारी रखते हैं तो सही फैसला आपके बिजली के बिल, कूलिंग एक्सपीरियंस और यहां तक ​​कि लंबे समय तक मेंटेनेंस के खर्च को भी बदल सकता है।

इस गर्मी में कई भारतीय शहरों में तापमान फिर से 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोग अपने कूलिंग सेटअप को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन नए AC पर 30,000 से 70,000 रुपये खर्च करने से पहले, यह समझना जरूरी है कि असल में इन दोनों तरह के AC में क्या अंतर है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में AC खरीदने जाने वाले हैं, तो किसी भी स्टोर पर जाने से पहले यह आर्टिकल जरूर पढ़ लें ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा...

इन्वर्टर AC क्या है? इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह एसी घर में लगी इन्वर्टर बैटरी पर चलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, इन्वर्टर AC, शब्द सिर्फ कंप्रेसर टेक्नोलॉजी को बताता है। इन्वर्टर AC में, कंप्रेसर कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड लगातार एडजस्ट करता रहता है। लगातार ऑन और ऑफ होने के बजाय, यह कूलिंग बनाए रखने के लिए आसानी से धीमा या तेज हो जाता है। यह छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। इन्वर्टर AC आमतौर पर कमरों को ज्यादा लगातार ठंडा करते हैं, कम आवाज करते हैं और समय के साथ काफी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये खास तौर पर तब काम आते हैं जब आप अपने AC का इस्तेमाल रोजाना लंबे समय तक करते हैं। 2026 में ज्यादातर नए मॉडल इन्वर्टर ही आ रहे हैं।

नॉन-इन्वर्टर AC क्या है? नॉन-इन्वर्टर AC आसान तरीके से काम करता है। जैसे ही कमरा टारगेट टेम्परेचर पर पहुंचता है, कंप्रेसर पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब कमरा फिर से गर्म होता है, तो यह पूरी पावर पर फिर से चालू हो जाता है। बार-बार स्टार्ट-स्टॉप साइकिल की वजह से पुराने AC अक्सर ज्यादा आवाज करते हैं और कभी-कभी कम एफिशिएंट लगते हैं। हालांकि, इसका फायदा कीमत है। नॉन-इन्वर्टर AC सस्ते होते हैं और कुछ मामलों में उन्हें रिपेयर करने में भी कम खर्च आ सकता है।

कौन सा AC ज्यादा बिजली बचाता है? इस मामले में इन्वर्टर AC यहां साफतौर पर जीत जाते हैं। क्योंकि कंप्रेसर हर कुछ मिनट में तेजी से रीस्टार्ट नहीं होता, इसलिए इन्वर्टर मॉडल आमतौर पर कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के पैटर्न के आधार पर, बिजली की बचत एक या दो साल में साफ दिख सकती है।

जो लोग रात भर या रोज 6-8 घंटे AC इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लंबे समय में इन्वर्टर AC अक्सर ज्यादा पैसे बचाने वाले होते हैं। इन्वर्टर AC 30-50% तक बिजली बचाता है (कुछ स्टडीज में 44% तक)। लंबे समय तक चलाने पर फायदा ज्यादा।

नॉन-इन्वर्टर AC कभी-कभी इस्तेमाल के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप AC को सिर्फ थोड़े समय के लिए चालू करते हैं, तो बिजली की बचत में ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो सकता है। नॉन-इन्वर्टर में बार-बार स्टार्ट होने से पावर स्पाइक लगती है, बिल ज्यादा आता है।

2026 में आपको कौन सा खरीदना चाहिए? अगर आपका बजट इजाजत देता है और आप रेगुलर एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं, तो 2026 में इन्वर्टर AC शायद सबसे अच्छा ऑप्शन है। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, गर्मियां ज्यादा सख्त होती जा रही हैं और एनर्जी बचाने वाले अप्लायंस को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। 2026 में इन्वर्टर AC एक फ्यूचर-प्रूफ चॉइस है। यह आपको थोड़ा महंगा लग सकता है कि लंबे समय में यह टेंशन फ्री एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।