अब घर पर ही मिलेगा DJ जैसा साउंड, Intex ने एक साथ उतारे 5 नए Party Speakers, गाने सुनने से लेकर Karaoke तक मिलेगा मजा
Intex ने भारतीय बाजार में 5 नए Raag Party Speakers लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी की इस नई रेंज में Raag 650, Raag 900, Raag 1100, Raag 1200 और Raag 2200 शामिल हैं। इनमें 8 से 12 इंच तक के वूफर, RGB लाइट्स, वायरलेस माइक्रोफोन, Bluetooth और Karaoke जैसे फीचर्स मिलते हैं।
अगर आपको घर पर पार्टी करने का शौक है या फिर दोस्तों के साथ Karaoke का मजा लेना चाहते हैं तो Intex के नए स्पीकर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कंपनी ने भारत में अपनी Raag Party Speaker सीरीज में पांच नए मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें Raag 650, Raag 900, Raag 1100, Raag 1200 और Raag 2200 शामिल हैं। इन स्पीकर्स को अलग-अलग साउंड आउटपुट और फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी की नई रेंज में 65W से लेकर 220W तक का साउंड आउटपुट मिलता है। वहीं, पूरी Raag सीरीज में 350W तक के साउंड आउटपुट वाला मॉडल भी मौजूद है। नए स्पीकर्स में RGB लाइटिंग, वायरलेस माइक्रोफोन और कई तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।
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Intex Raag सीरीज की कीमत ₹14,999 से शुरू
कीमत की बात करें तो Intex की नई Raag सीरीज के स्पीकर्स की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है। हालांकि, अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इनकी कीमत में अंतर होगा। यानी ज्यादा साउंड आउटपुट और बड़े वूफर वाले स्पीकर के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, इन स्पीकर्स को उसके रिटेल नेटवर्क और ऑनलाइन चैनल के जरिए खरीदा जा सकेगा। हालांकि, हर मॉडल की अलग-अलग कीमत की डिटेल अभी कंपनी ने नहीं दी है।
Intex Raag 650 में मिलेंगे ये फीचर्स
नई रेंज में Intex Raag 650 सबसे शुरुआती मॉडल है। इसमें 65W का साउंड आउटपुट दिया गया है। इस स्पीकर में 8 इंच का वूफर मिलता है, जो म्यूजिक सुनने के दौरान बेहतर बेस देने के लिए है। इसके अलावा इसमें RGB लाइटिंग का फीचर भी मिलता है। यानी गाने बजने के दौरान स्पीकर पर रंग-बिरंगी लाइट्स देखने को मिलेंगी। कंपनी ने इसमें वायरलेस माइक्रोफोन और TWS कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह स्पीकर एक बार चार्ज करने पर 5 घंटे तक चल सकता है।
Intex Raag 900 के फीचर्स
Intex Raag 900 में 90W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें 8 इंच का वूफर दिया गया है। यह मॉडल उन लोगों के लिए है जो घर पर म्यूजिक सुनने के साथ Karaoke का भी शौक रखते हैं। इसमें ड्यूल UHF वायरलेस माइक्रोफोन दिए गए हैं। यानी दो लोग एक साथ माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ्रंट में RGB लाइटिंग भी मिलती है, जो पार्टी के दौरान माहौल को थोड़ा और मजेदार बना सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth, USB, AUX, FM रेडियो और TF कार्ड का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 5 घंटे तक का बैटरी प्लेबैक टाइम भी मिलता है। साथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिससे दूर बैठकर भी स्पीकर को कंट्रोल किया जा सकता है।
Intex Raag 1100 की खास बात
अगर आप ज्यादा दमदार साउंड वाला स्पीकर चाहते हैं तो Intex Raag 1100 पर नजर डाल सकते हैं। इसमें 110W का साउंड आउटपुट दिया गया है। खास बात है कि इस मॉडल में 12 इंच का बड़ा वूफर मिलता है। इसमें दो वायरलेस माइक्रोफोन दिए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल Bass और Treble कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। इसकी मदद से यूजर अपनी पसंद के हिसाब से गाने की आवाज और बेस को एडजस्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें Bluetooth, USB, AUX, FM, TF कार्ड, माइक्रोफोन और Guitar इनपुट मिलता है।
Intex Raag 1200 के फीचर्स
Intex Raag 1200 इस नई रेंज का एक और खास मॉडल है। इसमें 120W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी ने इसमें दो 8 इंच के वूफर दिए हैं। इसमें भी दो वायरलेस माइक्रोफोन दिए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल Bass और Treble कंट्रोल, TWS कनेक्टिविटी और Mic Priority जैसे फीचर्स मिलते हैं। यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से म्यूजिक की आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं और Karaoke का मजा भी ले सकते हैं।
Intex Raag 2200 की खासियतें
नई रेंज में सबसे ज्यादा साउंड आउटपुट वाला मॉडल Intex Raag 2200 है। इसमें 220W का साउंड आउटपुट दिया गया है। कंपनी ने इसमें दो 10 इंच के वूफर दिए हैं। स्पीकर के फ्रंट में मल्टीमोड RGB लाइट्स दी गई हैं। गाने बजने के दौरान ये लाइट्स अलग-अलग रंगों में जलती हैं। इससे घर पर पार्टी या Karaoke के दौरान थोड़ा DJ जैसा माहौल बनाया जा सकता है। इसमें TWS (True Wireless Stereo) कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी मदद से दूसरे कम्पैटिबल स्पीकर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। Intex Raag 2200 में 5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।