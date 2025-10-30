अब Reels में वही दिखेगा जो आप चाहें! Instagram ने लॉन्च किया नया फीचर

संक्षेप: Instagram यूजर्स को जल्द एक नया फीचर Your Algorithm नाम से मिलने वाला है और इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसकी मदद से तय किया जाएगा कि वे अपनी फीड में कौन सी रील्स देखना चाहते हैं।

सोशल मीडिया ऐप Instagram एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए कुछ खास लेकर आया है। इस बार ऐप ऐसा फीचर टेस्ट कर रहा है, जो आपके Reels और Explore सेक्शन को पूरी तरह आपकी पसंद के हिसाब से ढाल देगा। अब आपको वही कंटेंट दिखाया जाएगा, जो आप वाकई देखना चाहते हैं। ना कि वही पुराने, दोहराए हुए वीडियो जो फीड में बार-बार घूमते रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपने फीड पर अब आपका कंट्रोल Instagram के इस नए अपडेट का मकसद है यूजर्स को उनके एल्गोरिद्म पर सीधा कंट्रोल देना। कंपनी ने ‘Your Algorithm’ नाम का एक नया सेक्शन लॉन्च किया है, जहां आप देख पाएंगे कि ऐप किन टॉपिक्स में आपका इंट्रेस्ट समझता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टैंड-अप कॉमेडी, लग्जरी वॉचेस या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स से जुड़े वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो ये टॉपिक्स आपके प्रोफाइल में दिखेंगे।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप Add+ बटन दबाकर अपने फेवरेट टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं या जिन चीजों में अब दिलचस्पी नहीं, उन्हें हटा भी सकते हैं। यानी अब Instagram का एल्गोरिद्म आपको कंट्रोल करेगा नहीं, बल्कि आप उसे कंट्रोल करेंगे।

पहले सिर्फ Reels, फिर Explore शुरुआती दौर में यह फीचर सिर्फ Reels के लिए रिलीज किया जा रहा है। यहां से यूजर्स अपने वीडियो फीड को बेहतर बना सकेंगे। टेस्टिंग के बाद कंपनी इसे Explore टैब में भी लाने की योजना बना रही है। यह कदम Instagram के उन पिछले बदलावों की कड़ी है, जिनमें प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल कंट्रोल, कंटेंट लिमिट और फिल्टरिंग जैसे ऑप्शंस ऐड किए गए थे।

अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जिन्हें बार-बार एक जैसे रील्स देखकर बोरियत होती है, तो यह अपडेट आपके लिए राहत की खबर है। इससे Reels देखने का अनुभव और ज्यादा पर्सनल, रिलैक्स्ड और इंगेजिंग बन जाएगा।