Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Instant Water Heater benefits less budget storage POLYCAB Faber medels

क्यों खरीदें इंस्टैंट वाटर हीटर? कम पैसा कम स्टोरेज, तुरंत खौल उठेगा पानी

संक्षेप:

इंस्टैंट वाटर हीटर के तमाम फायदे होते हैं, ऐसे में हम आपके लिए Amazon पर मौजूद कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं.

Dec 11, 2025 09:54 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
इंस्टैंट वाटर हीटर में एक छोटा स्टोरेज टैंक होता है। साथ ही यह बाकी वाटर हीटर के मुकाबले सस्ते होते हैं। साथ ही यह वाटर हीटर ज्यादा समय तक चलते हैं, क्योंकि इसमें जंग और लीकेज की दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा इसके चलने पर कम बिजली की खपत होती है। इसमें पानी गर्म होकर पानी स्टोर नहीं होता है, इसके जरिए आप पानी को सीधा गर्म करते हैं। इन वाटर हीटर की कीमत 3000 रुपये से शूरू होती है।

क्यों खरीदें इंस्टैंट वाटर हीटर? कम पैसा कम स्टोरेज, तुरंत खौल उठेगा पानी

1. POLYCAB Intenso 3 litre, 3 KW Electric Instant Geyser (Water Heater) For Home & Kitchen | Efficient Heating Element | Enhanced Safety Measures | 5 years tank & 2 years product warranty【White】

यह 3KW इंस्टैंट गीजर है, जो तेज हीटिंग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसमें लगा स्पेशल ग्रेड हीटिंग एलिमेंट पानी को कुछ ही सेकंड में गर्म कर देता है और टैंक को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। यह 58 फीसद छूट के बाद 2,699 में उपलब्ध है, साथ ही 5 साल की टैंक वारंटी और 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी भी मिलती है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3KW
बॉडी मैटेरियल
रस्ट-प्रूफ इंजीनियर्ड प्लास्टिक
वजन
2200 ग्राम

क्यों खरीदें

...

पानी को जल्दी गर्म करता है

...

लंबी लाइफ, कम मेंटेनेंस

...

किचन और बाथरूम दोनों के लिए उपयुक्त

...

थर्मल कट-ऑफ, एंटी-साइफन, प्रेशर रिलीज़ वॉल्व, शॉक-प्रूफ बॉडी

...

5 लेयर एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

केवल इंस्टेंट यूज

...

बड़े परिवारों के लिए कम क्षमता

2. Crompton Arno Neo 5 Litres instant water heater (Geyser) with 3 Level Advance Safety and Food grade technology|Rust proof Body | 5 years tank warranty | 2 years element warranty

यह तेज हीटिंग, रस्ट-प्रूफ बॉडी और फूड-ग्रेड तकनीक के साथ आता है। इसका 3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट 33% तेज पानी गर्म करता है, जबकि 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील का फूड-ग्रेड टैंक पानी की गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। 53% छूट के साथ 3,399 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

कैपेसिटी
5 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
स्पेशल फीचर्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन, रस्ट-प्रूफ बॉडी, फूड-ग्रेड टैंक, थर्मल कट-ऑफ
टैंक मैटेरियल
304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील
बॉडी
रस्ट-प्रूफ पॉलिमर
वजन
3.26 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

तेज पानी की हीटिंग

...

पानी की शुद्धता और टैंक की लंबी लाइफ

...

रस्ट-प्रूफ पॉलिमर बॉडी

...

3-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

वज़न थोड़ा अधिक

...

पावर बैकअप पर भारी लग सकता है

3. Black+Decker Galerus Plus Geyser 5.9 Litre | Instant Water Heater for Home & Kitchen | 3KW | High Grade Stainless Steel Tank I Copper Sheathed Heating Element I 5 Year Tank Warranty | Water Geyser

इसमें तेज हीटिंग और स्टेनलेस स्टील टैंक मिलता है। इसमें 3KW का कॉपर शीथ्ड हीटिंग एलिमेंट लगा है, जो पानी को बहुत जल्दी गर्म करता है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। इसका कलर-चेंजिंग LED डिस्प्ले हीटिंग और पावर स्टेटस दिखाता है। इसे 61 फीसद छूट के साथ 3,298 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
5.9 लीटर
हीटिंग पावर
3KW
वजन
4.68 किलोग्राम
वारंटी: टैंक
5 वर्ष

क्यों खरीदें

...

हीटिंग और पावर इंडिकेशन

...

प्रेशर रिलीज वॉल्व और फ्यूज़िबल प्लग जैसी सेफ्टी फीचर्स

...

किचन व छोटे बाथरूम के लिए परफेक्ट

...

5 साल टैंक वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा अधिक

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

हाई फ्लो शॉवर के लिए पर्याप्त नहीं

4. Faber Zippy Instant Geyser 5.9 Litre| 3000W Powerful Heating | Superior Energy Efficiency |5Yr Tank, 3Yr Heating Element 2 Yr Product Warranty by Faber| Suitable for Kitchen & Bathroom | FWG Zippy 5.9

इंस्टैंट गीजर वरफुल 3000W हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म करता है। इसमें 5.9 लीटर टैंक दिय गया है। यह सिंगल-वेल्ड लाइन टैंक के साथ आता है, जो लीकेज के खतरे को काफी कम करता है। इसे 53% छूट के बाद 3,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
5.9 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
स्पेशल फीचर्स
Thermal Cut-Off, Single Weld Line Tank,
टैंक वारंटी
5 वर्ष

क्यों खरीदें

...

तेज वाटर हीटिंग

...

5.9L स्टोरेज कैपेसिटी

...

कम लीकेज रिस्क, टैंक की लंबी लाइफ

...

कम लीकेज रिस्क, टैंक की लंबी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

गीजर की तुलना में थोड़ी अधिक

...

प्लास्टिक बॉडी स्टील

...

प्लास्टिक बॉडी स्टील

...

हाई-फ्लो पानी के लिए सही नहीं

5. V-Guard Fericio Geyser 3 Litre Instant Water Heater | Elegant Color Changing LED Rings | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White

यह एक स्टाइलिश, तेज-हीटिंग गीजर है, जो 3KW के पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है। इसका कॉपर-शीथ्ड हीटिंग एलिमेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसुलेशन पानी को बेहद तेजी से गर्म करता है। इसको 40 फीसदी छूट के बाद 3,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
बॉडी
Aesthetic & Compact
वजन
2.38 किलोग्राम
टैंक वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

बेहद तेज पानी गर्म

...

हाई-परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ

...

आकर्षक लुक और हीटिंग स्टेटस इंडिकेशन

...

किचन व बाथरूम दोनों के लिए उपयुक्त

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इंस्टेंट और छोटे उपयोग के लिए

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा

6. Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater(Geyser)| Twin LED Indicator| Rust and Shock Proof Body| ISI Marked| Fire Retardant Power Cord| Warranty: 5 year on inner tank & 2 year comprehensive (White)

इसमें 3000W का हाई-परफॉर्मेंस हीटिंग एलिमेंट लगा है। इसका 304-ग्रेड का एक्स्ट्रा थिक स्टेनलेस स्टील टैंक लंबे समय तक टिकाऊ रहता है और रस्ट से सुरक्षा देता है। बाई-कलर LED इंडिकेटर हीटिंग स्टेटस को आसानी से दिखाता है, जबकि इसकी रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ बॉडी इसे बेहद सुरक्षित बनाती है। इसे 54% छूट के साथ 3,799 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications

कैपेसिटी
5 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
टैंक मैटेरियल
304-ग्रेड स्टेनलेस स्टील
बॉडी मैटेरियल
रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक
वजन
3.1 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

तेजी से पानी गर्म होता है

...

जंग-रोधी और लंबे समय तक टिकाऊ

...

पावर और हीटिंग स्टेटस की आसान पहचान

...

सुरक्षित और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

मेटल जितना प्रीमियम फील नहीं देती

...

इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से

...

इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से

7. Everest New Model Attractive Design Hot Springs Instant Water Heater 3 Litre - (White)

यह एक कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला गीजर है, जो 3 लीटर की क्षमता और तेज हीटिंग परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसका ABS रस्ट-प्रूफ बॉडी इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, जबकि 6.5 बार प्रेशर रेटिंग इसे हाई-राइज़ बिल्डिंग में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। इसे 45% छूट के साथ 3,010 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
प्रेशर रेटिंग
6.5 बार
वजन
2.5 किलोग्राम
स्पेशल फीचर
प्रिजमैटिक डिजाइन, रस्ट-प्रूफ बॉडी

क्यों खरीदें

...

स्केलिंग के खिलाफ टिकाऊ, तेज हीटिंग

...

हाई-राइज़ बिल्डिंग के लिए उपयुक्त

...

जंग से सुरक्षा और हल्का वजन

...

किफायती कीमत और आकर्षक डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

3L कैपेसिटी

...

इंस्टॉलेशन लागत अलग से

...

सिर्फ इंस्टेंट और छोटे उपयोग के लिए

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

