लूटम लूट ऑफर! ₹5000 में मिल रहा इंस्टैंट हीटर, चुटकियों में पानी होगा गर्म

संक्षेप:

अगर आप इस सर्दी अपने लिए एक नया इंस्टैंट हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 5,000 रुपये से कम में आप अपने लिए अमेजन से कुछ बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। 

Jan 15, 2026 05:29 pm IST
अगर आप क्विक और किफायती साधन चाहते हैं, तो आपके लिए तुरंत ही पानी गर्म कर दें, तो आप सही जगह आ पहुंचे हैं। 5000 रुपये के अंदर इंस्टेंट गीजर एक बढ़िया ऑप्शन है। यह तुरंत ही पानी को गर्म करता है, जिससे नहाना, बर्तन धोना या सुबह जल्दी तैयार होना और भी आसान हो जाता है। इंस्टेंट गीजर का कॉम्पैक्ट डिजाइन छोटे बाथरूम या किचन में आसानी से फिट हो जाता है। कम बिजली खपत और फास्ट हीटिंग इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। थर्मोस्टेट कंट्रोल और इंसुलेशन जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित बनाते हैं।

इंस्टेंट हीटर क्या है?

इंस्टेंट हीटर एक ऐसा अप्लायंस है, जो चालू करते ही तुरंत गरम पानी देता है। इसमें पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए समय और बिजली दोनों की बचत होती है। यह खासतौर पर सर्दियों में बहुत उपयोगी होता है, जब जल्दी गरम पानी चाहिए होता है। छोटे परिवारों और कम जगह वाले घरों के लिए इंस्टेंट हीटर बहुत अच्छा विकल्प है। इससे नहाने, बर्तन धोने और किचन के काम आसानी से किए जा सकते हैं।

इंस्टैंट हीटर की खासियतें:

इंस्टैंट हीटर तुरंत गरम पानी देता है, जिससे नहाने या किचन के काम में समय बर्बाद नहीं होता।

इसमें पानी स्टोर नहीं होता, इसलिए बिजली की खपत कम होती है और बिल भी कंट्रोल में रहता है।

इसका साइज छोटा होता है, जिससे यह कम जगह में आसानी से फिट हो जाता है।

सर्दियों के मौसम में यह बहुत फायदेमंद होता है, जब जल्दी गरम पानी की जरूरत पड़ती है।

इंस्टैंट हीटर कुछ ही सेकंड में पानी गरम कर देता है, जिससे इंतजार नहीं करना पड़ता।

यह बैक्टीरिया से सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें पानी जमा नहीं रहता।

छोटे परिवारों या सिंगल यूज़र के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम होते हैं, जिससे इस्तेमाल सुरक्षित रहता है।

इसकी मेंटेनेंस आसान होती है और लंबे समय तक बिना परेशानी के चलता है।

पानी की बर्बादी कम होती है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से ही पानी गरम होता है।

इसकी कीमत 6,300 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गीजर 3000 वॉट की पावरफुल हीटिंग के साथ कुछ ही सेकंड में गर्म पानी देने में सक्षम है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन कम जगह में आसानी से फिट हो जाता है। एडवांस्ड मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी फीचर्स उपयोग के दौरान पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। 5 साल की इनर टैंक वारंटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए टिकाऊ और सुरक्षित बनाती है।

Specifications

क्षमता
5 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर
पावर
3000 वॉट फास्ट हीटिंग
सेफ्टी
एडवांस्ड मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम
डिजाइन
कॉम्पैक्ट और मॉडर्न लुक
वारंटी
इनर टैंक पर 5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

बहुत जल्दी गर्म पानी देता है

...

छोटा आकार, कम जगह में फिट

...

मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी फीचर्स

...

3000 वॉट की पावरफुल परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

5 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

लगातार ज्यादा उपयोग पर बिजली खपत बढ़ सकती है

...

केवल इंस्टेंट यूज़ के लिए सही

इसकी कीमत 5,690 रुपये है। इसे 40% डिस्काउंट के साथ 3,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गीजर 3000 वॉट के हेवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट के साथ कुछ ही पलों में पानी गर्म कर देता है। इसमें हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक दिया गया है, जो जंग से बचाव और लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। 6.5 बार प्रेशर कम्पैटिबिलिटी के कारण यह हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए भी उपयुक्त है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और 5 साल की टैंक वारंटी इसे किचन और बाथरूम दोनों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Specifications

क्षमता
5.9 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर
पावर
3000 वॉट फास्ट हीटिंग
हीटिंग एलिमेंट
हेवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट
टैंक
हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक
प्रेशर सपोर्ट
6.5 बार, हाई-राइज बिल्डिंग के लिए सही
वारंटी
टैंक पर 5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

बहुत तेजी से गर्म पानी उपलब्ध

...

कॉपर हीटिंग एलिमेंट से बेहतर परफॉर्मेंस

...

स्टेनलेस स्टील टैंक, जंग से सुरक्षा

...

हाई प्रेशर सपोर्ट, ऊंची इमारतों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

5.9 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

3000 वॉट होने से बिजली की खपत ज्यादा

...

केवल इंस्टेंट उपयोग के लिए सही

इसकी 5,200 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 3,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3kW का इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म करता है। इसकी 2X करॉजन रेसिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास कोटेड टैंक टेक्नोलॉजी लंबे समय तक टैंक को जंग से सुरक्षित रखती है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5 साल की टैंक वारंटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और टिकाऊ इंस्टेंट गीजर बनाती है।

Specifications

क्षमता
3 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर
पावर
3kW फास्ट हीटिंग
हीटिंग एलिमेंट
इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट
टैंक
2X ब्लू डायमंड ग्लास कोटेड, जंग-रोधी
वारंटी
टैंक पर 5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

बहुत तेजी से गर्म पानी उपलब्ध

...

ब्लू डायमंड टैंक से बेहतरीन जंग सुरक्षा

...

इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट टिकाऊ और सुरक्षित

...

छोटा आकार, किचन के लिए आदर्श

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता केवल सीमित इस्तेमाल के लिए

...

ज्यादा वाटेज के कारण बिजली खपत ज्यादा

...

बड़े परिवार या लंबी शॉवर के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें पावरफुल कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म करता है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ यह गीजर ऊर्जा की बचत भी करता है और बिजली का बिल कम रखने में मदद करता है। ISI मार्क और 5 सेफ्टी प्रोटेक्शन इसे सुरक्षित बनाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट वॉल-माउंटेड डिज़ाइन किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही है। 5 साल की वारंटी इसके भरोसे को और मजबूत करती है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर इंस्टेंट वॉटर गीजर
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
हीटिंग एलिमेंट
पावरफुल कॉपर एलिमेंट
सुरक्षा
5 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन
सर्टिफिकेशन
ISI मार्क
एनर्जी सेविंग
एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन
वारंटी
5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

तेजी से गर्म पानी मिलता है

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

कॉपर हीटिंग एलिमेंट लंबे समय तक टिकाऊ

...

ISI सर्टिफिकेशन के साथ सुरक्षित उपयोग

...

किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

6 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

इंस्टेंट गीजर होने से लगातार ज्यादा पानी संभव नहीं

...

ज्यादा पावर के कारण वायरिंग मजबूत होनी चाहिए

इसकी कीमत 9,449 रुपये है। इसे 3,999 रुपये में 58% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें पावरफुल कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म करता है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ यह गीजर ऊर्जा की बचत भी करता है और बिजली का बिल कम रखने में मदद करता है। ISI मार्क और 5 सेफ्टी प्रोटेक्शन इसे सुरक्षित बनाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट वॉल-माउंटेड डिजाइन किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर इंस्टेंट वॉटर गीजर
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
हीटिंग एलिमेंट
पावरफुल कॉपर एलिमेंट
सुरक्षा
5 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन
सर्टिफिकेशन
ISI मार्क
एनर्जी बचत
एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन
वारंटी
5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

तेजी से गर्म पानी मिलता है

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

कॉपर हीटिंग एलिमेंट लंबे समय तक टिकाऊ

...

ISI सर्टिफिकेशन

...

किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

6 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

इंस्टेंट गीजर होने से लगातार ज्यादा पानी संभव नहीं

...

ज्यादा पावर के कारण वायरिंग मजबूत होनी चाहिए

इसकी कीमत 5,990 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 2,099 रुपये में खरीद सकते हैं। यह गीजर 3000 वॉट के पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जिससे कुछ ही सेकंड में पानी गर्म हो जाता है। इसमें हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक दिया गया है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और जंग से सुरक्षित रहता है। इसका रस्ट प्रूफ बॉडी डिजाइन किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही है।

Specifications

क्षमता
3 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर
पावर
3000 वॉट हीटिंग एलिमेंट
टैंक
हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील
बॉडी
रस्ट प्रूफ
सुरक्षा
ISI सर्टिफाइड

क्यों खरीदें

...

बहुत जल्दी गर्म पानी देता है

...

छोटा और जगह बचाने वाला डिजाइन

...

स्टेनलेस स्टील टैंक से लंबी उम्र

...

रस्ट प्रूफ बॉडी

...

ISI सर्टिफिकेशन के साथ सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता सीमित

...

बड़े परिवार के लिए सही नहीं

...

ज्यादा पावर के कारण मजबूत वायरिंग की जरूरत

इसकी कीमत 5,499 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये है। इसमें 3000 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जिससे कुछ ही सेकंड में पानी गर्म हो जाता है। यह गीजर बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी के साथ आता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन किचन और बाथरूम दोनों में आसानी से फिट हो जाता है।

Specifications

क्षमता
3 लीटर इंस्टेंट गीजर
पावर
3000 वॉट पावरफुल हीटिंग
एनर्जी एफिशिएंसी
बेहतर ऊर्जा बचत
टैंक वारंटी
5 साल
हीटिंग एलिमेंट वारंटी
3 साल
प्रोडक्ट वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

बहुत तेजी से गर्म पानी देता है

...

3000W पावर से तुरंत हीटिंग

...

कम जगह में आसानी से इंस्टॉल

...

अलग-अलग हिस्सों पर लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता सीमित

...

बड़े परिवार के लिए सही नहीं

...

ज्यादा पावर के कारण अच्छी वायरिंग जरूरी

