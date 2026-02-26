Instagram का बड़ा फैसला! अब बच्चों के खतरनाक सर्च का Parents को मिलेगा तुरंत अलर्ट

Instagram जल्द ही Teens के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम को पहचानने के लिए नया फीचर लाने वाला है। अगर कोई Teen बार-बार “suicide” या “self-harm” जैसे शब्द सर्च करता है, तो Parents को तुरंत अलर्ट मिलेगा।

सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। इसी प्लेटफॉर्म पर टीन्स कई बार ऐसे शब्द सर्च कर सकते हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए Instagram ने एक नया फीचर पेश करने की घोषणा की है। अगर कोई Teen लगातार “suicide” या “self-harm” जैसे संवेदनशील शब्दों को बार-बार सर्च करता है तो अब माता-पिता को अलर्ट मैसेज मिलेगा। यह अलर्ट Parents को ई-मेल, WhatsApp, SMS या Instagram ऐप के जरिये भेजा जाएगा ताकि वे समय रहते अपने बच्चे पर नजर रख सकें और उन्हें सही सहायता दे सकें।

पहले Instagram सिर्फ ऐसे शब्दों को ब्लॉक कर देता था और Teen यूजर्स को सहायता संसाधनों की ओर रीडायरेक्ट करता था। लेकिन अब यह फीचर एक कदम आगे बढ़कर Parents को जानकारी देगा, ताकि वे यह समझ सकें कि उनके बच्चे ने कुछ चिंताजनक कंटेंट सर्च कर रहे हैं।

Teen Accounts को सुरक्षित रखने के लिए Instagram पहले से ही ऐसे खतरनाक शब्दों को ब्लॉक करता है और उन्हें हेल्पलाइन या सहायता संसाधनों की ओर भेजता है, लेकिन अब यह कदम Parents को भी सीधे जानकारी देने वाला पहला कदम है। इसके ज़रिये माता-पिता को समय रहते पता चल सकता है कि उनके बच्चे की मानसिक स्थिति में कोई चिंता की बात हो सकती है, जिससे वो बातचीत और मदद सुनिश्चित कर सकते हैं।

Parents को ऐसे मिलेगा Alert Parents को अलर्ट अलग-अलग तरीकों से मिल सकता है: ई-मेल के जरिये, इन-ऐप नोटिफिकेशन, SMS, WhatsApp मैसेज पर मिलेगा। यह Contact जानकारी उस समय लागू होगी जो Parents ने अपने Instagram प्रोफाइल में दी होगी। अलर्ट के साथ Instagram कुछ Resources भी प्रदान करेगा, ताकि Parents को पता चल सके कि उन्हें आखिर क्या कहना चाहिए और किस तरह की मदद अपनी Teen बेटे-बेटी को देनी चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि समस्या को कैसे संबोधित करना है।