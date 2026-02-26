Instagram का बड़ा फैसला! अब बच्चों के खतरनाक सर्च का Parents को मिलेगा तुरंत अलर्ट
Instagram जल्द ही Teens के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम को पहचानने के लिए नया फीचर लाने वाला है। अगर कोई Teen बार-बार “suicide” या “self-harm” जैसे शब्द सर्च करता है, तो Parents को तुरंत अलर्ट मिलेगा।
सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। इसी प्लेटफॉर्म पर टीन्स कई बार ऐसे शब्द सर्च कर सकते हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए Instagram ने एक नया फीचर पेश करने की घोषणा की है। अगर कोई Teen लगातार “suicide” या “self-harm” जैसे संवेदनशील शब्दों को बार-बार सर्च करता है तो अब माता-पिता को अलर्ट मैसेज मिलेगा। यह अलर्ट Parents को ई-मेल, WhatsApp, SMS या Instagram ऐप के जरिये भेजा जाएगा ताकि वे समय रहते अपने बच्चे पर नजर रख सकें और उन्हें सही सहायता दे सकें।
पहले Instagram सिर्फ ऐसे शब्दों को ब्लॉक कर देता था और Teen यूजर्स को सहायता संसाधनों की ओर रीडायरेक्ट करता था। लेकिन अब यह फीचर एक कदम आगे बढ़कर Parents को जानकारी देगा, ताकि वे यह समझ सकें कि उनके बच्चे ने कुछ चिंताजनक कंटेंट सर्च कर रहे हैं।
Teen Accounts को सुरक्षित रखने के लिए Instagram पहले से ही ऐसे खतरनाक शब्दों को ब्लॉक करता है और उन्हें हेल्पलाइन या सहायता संसाधनों की ओर भेजता है, लेकिन अब यह कदम Parents को भी सीधे जानकारी देने वाला पहला कदम है। इसके ज़रिये माता-पिता को समय रहते पता चल सकता है कि उनके बच्चे की मानसिक स्थिति में कोई चिंता की बात हो सकती है, जिससे वो बातचीत और मदद सुनिश्चित कर सकते हैं।
Parents को ऐसे मिलेगा Alert
Parents को अलर्ट अलग-अलग तरीकों से मिल सकता है: ई-मेल के जरिये, इन-ऐप नोटिफिकेशन, SMS, WhatsApp मैसेज पर मिलेगा। यह Contact जानकारी उस समय लागू होगी जो Parents ने अपने Instagram प्रोफाइल में दी होगी। अलर्ट के साथ Instagram कुछ Resources भी प्रदान करेगा, ताकि Parents को पता चल सके कि उन्हें आखिर क्या कहना चाहिए और किस तरह की मदद अपनी Teen बेटे-बेटी को देनी चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि समस्या को कैसे संबोधित करना है।
फिलहाल ये फीचर कहां लागू
यह नया Parent Alert सिस्टम अगले हफ्ते से पहले United States, United Kingdom, Australia और Canada जैसे देशों में बेचा जाएगा। बाद में इसे और देशों में भी धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा माता-पिता और Teens सुरक्षित रहें। आज के समय में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ते Teens के लिए Mental Health एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। कई Teens ऐसे टॉपिक सर्च कर बैठते हैं जिनसे उनके मन में डर, अकेलापन या असुरक्षा के भाव हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
