Instagram पर अब 90 मिनट के वीडियो होंगे अपलोड, YouTube को टक्कर देने की तैयारी
इंस्टाग्राम Features नाम के नए फॉर्मेट की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें क्रिएटर्स 90 मिनट तक के हॉरिजॉन्टल वीडियो अपलोड कर सकेंगे। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ हो रही है।
इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर लंबे वीडियो देखने और अपलोड करने का एक्सपीरियंस बदलने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने Features नाम का नया वीडियो फॉर्मेट टेस्ट करना शुरू किया है, जिसमें क्रिएटर्स 90 मिनट तक के वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इसका मकसद पॉडकास्ट, कॉमेडी शो और दूसरे लंबे वीडियो को इंस्टाग्राम पर ही देखने की सुविधा देना है। इससे यूजर्स को छोटी Reels से सीधे पूरे वीडियो तक पहुंचने का विकल्प भी मिलेगा।
Features इंस्टाग्राम का नया लॉन्ग-फॉर्म वीडियो फॉर्मेट है। इसमें क्रिएटर्स 90 मिनट तक के हॉरिजॉन्टल यानी चौड़े वीडियो अपलोड कर सकेंगे। अभी इंस्टाग्राम की पहचान मुख्य रूप से छोटी Reels, फोटो और Stories के लिए है। नए फॉर्मेट के जरिए कंपनी लंबे वीडियो देखने वाले यूजर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना चाहती है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर पॉडकास्ट की छोटी क्लिप देखता है और उसे पसंद करता है, तो वह उसी क्लिप के जरिए पूरा पॉडकास्ट देख सकेगा। इसके लिए उसे इंस्टाग्राम छोड़कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी।
Reels से पूरे वीडियो तक पहुंचना होगा आसान
इंस्टाग्राम के नए फॉर्मेट में छोटी वीडियो क्लिप की अहम भूमिका होगी। क्रिएटर्स अपने लंबे वीडियो से छोटी-छोटी क्लिप बनाकर Reels के रूप में शेयर कर सकेंगे। इन Reels को पूरे वीडियो से लिंक किया जा सकेगा, जिससे व्यूअर्स दिलचस्प हिस्सा देखने के बाद पूरा एपिसोड भी देख सकें।
लंबे वीडियो को Explore सेक्शन और ऐप के दूसरे हिस्सों में भी दिखाया जा सकता है। इससे क्रिएटर्स को नए दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वहीं, यूजर्स को पॉडकास्ट, इंटरव्यू और कॉमेडी जैसे कंटेंट के लिए एक ही ऐप में ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
फिलहाल किन यूजर्स को मिलेगा फीचर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Instagram Features की टेस्टिंग चुनिंदा अमेरिकी क्रिएटर्स के साथ की जा रही है। इससे पहले कंपनी ने ब्राजील में भी इसका टेस्ट किया था। शुरुआती क्रिएटर्स में पॉडकास्ट होस्ट एम्मा ग्रीड, कंटेंट क्रिएटर मोनेट मैकमाइकल और फुटबॉल क्रिएटर डोनाल्ड डी ला हे शामिल हैं। फिलहाल भारत में इस फीचर की उपलब्धता या सभी यूजर्स के लिए इसे जारी करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय यूजर्स को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
YouTube को मिलेगी चुनौती?
Instagram का यह कदम लंबे वीडियो कैटेगरी में YouTube से मुकाबला बढ़ा सकता है। YouTube पहले से ही पॉडकास्ट, इंटरव्यू और लंबे वीडियो के लिए लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम का फायदा यह हो सकता है कि उसके पास पहले से बड़ा यूजर बेस और Reels के जरिए कंटेंट खोजने का सिस्टम मौजूद है।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इंस्टाग्राम ने लंबे वीडियो पर दांव लगाया है। कंपनी ने 2018 में IGTV लॉन्च किया था, लेकिन 2022 में इसे बंद कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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