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काम की बात: Instagram यूजर्स की मौज, अब Reels को एपिसोड की तरह देख पाएंगे लोग, होगी मोटी कमाई

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अब आप भी Instagram रील्स देखने के शौकीन हैं, तो अब आपको रील्स देखने में डबल मजा आने वाला है। इंस्टाग्राम एक नए 'Series' फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी मदद से आप रील्स को एक ही सीरीज के अलग-अलग एपिसोड के तौर पर एक साथ बंडल कर पाएंगे। कैसे काम करेगा यह फीचर, चलिए बताते हैं...

Instagram यूजर्स की मौज, अब Reels को एपिसोड की तरह देख पाएंगे लोग, होगी मोटी कमाई

Instagram के करोड़ों यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब आपको रील्स देखने में डबल मजा आने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आ रहा है, जो रील्स को एपिसोड की तरह देखने की सुविधा देगा। दरअसल, मेटा एक नए 'Series' फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे क्रिएटर्स अपनी मिलती-जुलती Reels को एक साथ ग्रुप करके व्यवस्थित कलेक्शन बना सकते हैं। इस तरह, अलग-अलग छोटे वीडियो एक व्यवस्थित सीरीज के एपिसोड में बदल जाते हैं। कंपनी ने टेकक्रंच को इस फीचर की जानकारी देते हुए बताया कि यह फीचर अभी कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स और कंटेंट प्रोड्यूसर्स के लिए शुरू किया जा रहा है।

कंपनी के इस कदम से यह भी पता चलता है कि मेटा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो को केवल स्क्रॉल करने की बजाए ऐसे तरीके तलाश रहा है जिनसे लोगों को चल रही स्टोरीज, चैलेंज और ट्यूटोरियल्स को फॉलो करने में ज्यादा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Reels को एक व्यूईंग एक्सपीरियंस में बदलना

मेटा के अनुसार, टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर्स नई अपलोड की गई और पहले से पब्लिश की गई दोनों तरह की रील्स को एक ही सीरीज में बंडल कर सकते हैं। प्रोफाइल पर अलग-अलग बिखरे हुए वीडियो के तौर पर दिखने के बजाय, ये क्लिप्स एक खास हब में ऑर्गनाइज की जाती हैं, जिससे देखने वाले हर एपिसोड को एक ही जगह पर देख पाते हैं।

Instagram series feature
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ऐसे काम करेगा नया फीचर

यह फीचर लोगों को ऐसे कंटेंट को फॉलो करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कई वीडियो में फैला होता है। उदाहरण के लिए, कोई क्रिएटर जो "10 डेज फिटनेस चैलेंज" चला रहा है, तो वे सभी दस वीडियो को एक ही कलेक्शन में ग्रुप कर सकता है। इसके बाद यूजर्स एपिसोड को क्रम से देख पाएंगे, पिछले एपिसोड को दोबारा देख पाएंगे और वहीं से देखना जारी रख पाएंगे जहां उन्होंने छोड़ा था।

जब यूजर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स ब्राउज करते समय किसी एपिसोड को देखते हैं, तो उन्हें पूरी सीरीज देखने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। वे बाद में देखने के लिए किसी सीरीज को सेव भी कर सकते हैं, या आने वाले एपिसोड्स से अपडेटेड रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

Instagram series feature

मेटा ने टेकक्रंच को बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज वाले कंटेंट में बढ़ती दिलचस्पी पहले ही देखी है। इस नए फीचर का मकसद इन देखने के अनुभवों को खोजना और फॉलो करना आसान बनाना है।

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क्रिएटर्स के लिए, 'सीरीज' एजुकेशनल कंटेंट, कहानी सुनाने वाले प्रोजेक्ट्स, फिटनेस चैलेंज, रेसिपी और दूसरे ऐसे फॉर्मेट को पब्लिश करने का एक ज्यादा व्यवस्थित तरीका हो सकता है, जो स्वाभाविक रूप से कई वीडियो में फैले होते हैं।

क्रिएटर्स के लिए कमाई के मौके भी हैं

मेटा का यह नया प्रयोग इस बात को भी दिखाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह एक-दूसरे से आइडिया ले रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट टिकटॉक के 'Series' फीचर जैसा ही है, जो 2023 में लॉन्च हुआ था। टिकटॉक क्रिएटर्स को अपने वीडियो को कलेक्शन में बांटने की सुविधा देता है, और कुछ मामलों में, वे अपने प्रीमियम कंटेंट को एक 'पेवॉल' के पीछे रख सकते हैं, जिसका एक्सेस दर्शक पैसे देकर खरीद सकते हैं।

हालांकि मेटा ने अपने फीचर के किसी भी पेड वर्जन की घोषणा नहीं की है, लेकिन कंपनी ने टेकक्रंच को बताया कि वह भविष्य में 'सीरीज' के लिए कमाई के मौकों पर विचार कर रही है। हालांकि, उसने इस बारे में कोई खास जानकारी देने से मना कर दिया कि उन योजनाओं में क्या शामिल हो सकता है।

भविष्य के रेवेन्यू ऑप्शन की संभावना इस फीचर को उन क्रिएटर्स के लिए विशेष रूप से आकर्षक बना सकती है जो अपना लॉयल यूजर्स बेस बनाने और अलग-अलग शॉर्ट वीडियो में फैली लंबी-चौड़ी कहानी से पैसे कमाने के नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं।

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फिलहाल कुछ यूजर्स ही आजमा सकते हैं यह फीचर

अभी के लिए, कंपनी इस टेस्ट को काफी हद तक सीमित रख रही है। मेटा ने बताया कि वह मुख्य रूप से उन क्रिएटर्स के साथ काम कर रही है जो पहले से ही Instagram और Facebook पर सीरीज वाला कंटेंट बनाते हैं; इससे कंपनी को यह फैसला लेने से पहले फीडबैक इकट्ठा करने का मौका मिलेगा कि इस फीचर का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जाए या नहीं।

यह टेस्ट इस बात में आए एक बड़े बदलाव को भी दिखाता है कि प्लेटफॉर्म ऑडियंस एंगेजमेंट के बारे में कैसे सोच रहे हैं। जहां एक तरफ शॉर्ट-फॉर्म वीडियो ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय कंटेंट फॉर्मेट में से एक बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियां अब सिर्फ लगातार स्क्रॉल करने पर निर्भर रहने के बजाय, बार-बार वीडियो देखने को बढ़ावा देने के नए-नए तरीके ढूंढ़ रही हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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