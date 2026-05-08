Instagram ने बंद किए लाखों लोगों के अकाउंट, अपना अकाउंट सेफ रखना चाहते हैं तो भूलकर भी नहीं करें 5 गलतियां

Instagram ने लाखों यूजर्स के फेक और स्पैम अकाउंट बंद कर दिए हैं। अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन गलतियों को करने से बचें वरना आपका अकाउंट भी Suspend या Delete हो सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने 2026 में बड़ा क्लीनअप ड्राइव शुरू कर दिया है। कंपनी अब फेक अकाउंट, स्पैम एक्टिविटी और बोट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों ऐसे अकाउंट्स हटाए जा चुके हैं जो प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कई लोग नकली फॉलोअर्स खरीद रहे थे, ऑटोमेटिक लाइक और कमेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे और Spam Activities में शामिल थे। इस वजह से असली कंटेंट क्रिएटर्स और सामान्य यूजर्स को नुकसान हो रहा था। Instagram के इस अभियान का मकसद यूजर्स को सुरक्षित और बेहतर अनुभव देना है। पिछले कुछ समय में फेक फॉलोर्स, सकाम मैसेज तेजी से बढ़ रहे थे जिसकी वजह से कंपनी ने अब सख्ती शुरू कर दी है। अगर आप भी अपने Instagram अकाउंट को ससपेंड या डिलीट होने से बचाना चाहते हैं तो यहां हम आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

Instagram यूजर्स नहीं करें 5 गलतियां

1. Fake Followers और Likes खरीदने की गलती न करें: कई वेबसाइट और ऐप्स कुछ पैसों में हजारों फॉलोअर्स बढ़ाने का दावा करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इंस्टाग्राम नकली फॉलोअर्स को आसानी से पकड़ लेता है। अगर सिस्टम को आपके अकाउंट पर संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, तो आपका अकाउंट ससपेंड या डिलीट हो सकता है। अगर आप अकाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केवल ऑर्गनिक तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाएं।

2. Auto Like और Bot Apps इस्तेमाल करने से बचें: कई लोग तेजी से Reach बढ़ाने के लिए ऑटो लाइक, ऑटो कमेंट और बॉट सेवाएं का इस्तेमाल करते हैं। Instagram की Policy के मुताबिक यह स्पैम एक्टिविटी मानी जाती है। अब ऐसे टूल्स को आसानी से पहचान सकता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत बंद कर दें। यही चीज आपके अकाउंट को खतरे में डाल सकती है।

3. Unknown Links और Scam Messages पर क्लिक न करें: Instagram पर आजकल फेक ब्रांड कोलैबोरेशन और ब्लू टिक वेरिफिकेशन के नाम पर स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। कई यूजर्स को मैसेज भेजकर किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूजर लिंक खोलता है, उसका अकाउंट हैक हो सकता है। अगर कोई संदिग्ध लिंक या मैसेज मिले तो उसे तुरंत इगनोर करें और रिपोर्ट करें।

4. Two-Factor Authentication जरूर ऑन करें: यह फीचर आपके अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपका पासवर्ड जान भी ले, तब भी OTP के बिना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। Instagram अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए यह सबसे जरूरी सेटिंग मानी जाती है।