10 साल बाद बदला Instagram का नया Logo, Meta ने बताया ‘Cleaner और Modern’ लुक, लोग बोले- पुराना ही अच्छा था

Instagram ने करीब 10 साल बाद अपने Wordmark Logo में बड़ा बदलाव किया है। नया डिजाइन पहले से ज्यादा Modern और Clean बताया जा रहा है, लेकिन यूजर्स इसे लेकर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं।

Instagram New Logo: अगर आप Instagram इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में ऐप पर एक छोटा लेकिन आसानी से नजर आने वाला बदलाव देखने को मिल सकता है। Instagram ने करीब 10 साल बाद अपने Wordmark यानी नाम वाले Logo को रिफ्रेश किया है। कंपनी ने पुराने डिजाइन को पूरी तरह हटाने के बजाय उसी पहचान को बरकरार रखते हुए अक्षरों को नए तरीके से डिजाइन किया है।

Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने नए Wordmark को पहले से ज्यादा “Cleaner” और “Modern” बताया है। उनके मुताबिक नया डिजाइन Instagram की पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अक्षरों को दोबारा तैयार किया गया है। हालांकि, नया डिजाइन सामने आते ही इंटरनेट पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई यूजर्स को नया Wordmark पसंद आया, तो कुछ लोगों ने इसकी पढ़ने में आसानी पर सवाल उठाए। कई लोगों ने मजाक में कहा कि नया नाम ‘Instagram’ की जगह ‘Instagzam’ जैसा नजर आ रहा है।

10 साल बाद Instagram ने बदला अपना Wordmark Instagram ने गुरुवार को अपने Wordmark को रिफ्रेश करने का ऐलान किया। Wordmark का मतलब ऐप या कंपनी के नाम को एक खास फॉन्ट और डिजाइन में लिखने से है। Instagram का यह नाम वाला डिजाइन पिछले करीब एक दशक से लगभग इसी रूप में दिखाई देता रहा था। Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने बताया कि ऐप के ऊपर दिखने वाले Wordmark में पिछले 10 साल से बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए अब इसे रिफ्रेश करने का समय आ गया था। कंपनी ने नए डिजाइन में पुराने Instagram की झलक बनाए रखने की कोशिश की है। यानी यह कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिसमें Instagram ने अपनी पूरी ब्रांड पहचान बदल दी हो। कंपनी ने मौजूदा पहचान को बरकरार रखते हुए अक्षरों के आकार और डिजाइन को नया रूप दिया है।

नया Logo ऐसा दिखता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहां Instagram के पूरे Logo की बात नहीं हो रही है। Instagram के मशहूर रंग-बिरंगे कैमरा आइकन को इस बदलाव में नहीं बदला गया है। बदलाव मुख्य रूप से Wordmark में किया गया है, जो ऐप के ऊपर Instagram नाम के तौर पर दिखाई देता है। नए डिजाइन में पुराने Script Style को बरकरार रखा गया है, लेकिन अक्षरों को दोबारा डिजाइन किया गया है। Instagram का कहना है कि नया Wordmark ज्यादा साफ दिखाई देता है।

कंपनी ने क्यों किया बदलाव? Instagram का मानना है कि पिछले 10 साल में प्लेटफॉर्म काफी बदल चुका है। पहले Instagram को मुख्य रूप से फोटो शेयरिंग ऐप के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसमें Reels, Stories, Direct Messages, Shopping और दूसरे कई फीचर्स शामिल हैं। Adam Mosseri के मुताबिक नए डिजाइन में पुराने Instagram की झलक, सादगी और डिजाइन की बारीकियों को ध्यान में रखा गया है।