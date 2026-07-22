Instagram यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब पोस्ट करने के बाद भी बदल सकेंगे म्यूजिक, जानिए कैसे
Instagram अब यूजर्स को पब्लिश की गई पोस्ट का म्यूजिक बदलने का विकल्प दे रहा है, जिससे गलत गाना चुनने पर पोस्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
Instagram यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब अगर आपने किसी फोटो या कराउजल पोस्ट को पब्लिश करते समय गलत म्यूजिक चुन लिया है, तो इसके लिए आपको पूरी पोस्ट डिलीट करके दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Instagram एक नए फीचर की मदद से यूजर्स को पहले से पब्लिश की गई पोस्ट में भी म्यूजिक बदलने का विकल्प दे रहा है।
प्लेटफॉर्म पर अब तक किसी पोस्ट को पब्लिश करने के बाद कैप्शन, लोकेशन और टैग जैसी कई चीजों को एडिट किया जा सकता था, लेकिन पोस्ट के साथ जोड़ा गया म्यूजिक बदलने का विकल्प नहीं मिलता था। ऐसे में अगर किसी यूजर ने गलती से गलत गाना चुन लिया या बाद में किसी दूसरे ट्रेंडिंग सॉन्ग का इस्तेमाल करना चाहा, तो उसके पास पोस्ट को डिलीट करके दोबारा शेयर करने का ही विकल्प बचता था।
ऐसे काम करेगा नया रिप्लेस ऑडियो फीचर
नए Replace Audio फीचर के आने के बाद यह प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। यूजर्स अपनी पहले से पब्लिश की गई पोस्ट को एडिट करते हुए उसमें मौजूद म्यूजिक को बदल सकेंगे। इसका फायदा खासतौर पर उन क्रिएटर्स को मिलेगा, जो Instagram पर लगातार फोटो और वीडियो कंटेंट शेयर करते हैं और अपने पुराने पोस्ट को नए ट्रेंड के हिसाब से अपडेट करना चाहते हैं।
अगर आपके Instagram अकाउंट में यह फीचर उपलब्ध है, तो म्यूजिक बदलने के लिए सबसे पहले Instagram ऐप खोलकर अपनी प्रोफाइल पर जाएं। इसके बाद उस पोस्ट को ओपन करें, जिसका म्यूजिक आप बदलना चाहते हैं। अब ऊपर दिखाई देने वाले तीन डॉट्स पर टैप करके Edit ऑप्शन चुनें। यहां आपको म्यूजिक से जुड़ा विकल्प दिखाई दे सकता है, जहां से आप अपनी पसंद का नया गाना चुनकर उसे पोस्ट में ऐड कर सकते हैं।
इन यूजर्स के लिए काम का होगा फीचर
नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि म्यूजिक बदलने के लिए आपको अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। यानी पोस्ट पर पहले से मौजूद लाइक्स, कमेंट्स और दूसरी एंगेजमेंट को बनाए रखते हुए सिर्फ म्यूजिक को बदला जा सकेगा। यह उन यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, जिनकी किसी पोस्ट पर पहले ही अच्छी-खासी रीच और एंगेजमेंट आ चुकी है।
कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी यह फीचर काफी काम का हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पुराने पोस्ट में इस्तेमाल किया गया ऑडियो पॉप्युलर नहीं रहा या किसी नए गाने का ट्रेंड चल रहा है, तो क्रिएटर बिना पोस्ट दोबारा अपलोड किए ऑडियो अपडेट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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