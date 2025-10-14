Hindustan Hindi News
Instagram Smart TV App: अब मोबाइल ही नहीं, टीवी पर भी देखो इंस्टाग्राम का जलवा

Instagram अपने यूजर्स के लिए Smart TV ऐप लाने की सोच रहा है, जिससे यूजर्स Reels और वीडियो कंटेंट टीवी पर देख सकेंगे। यह कदम प्लेटफॉर्म को YouTube जैसी बड़ी स्क्रीन वाले एक्सपीरियंस की ओर ले जाएगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:01 PM
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram अब अपने यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। कंपनी इस समय Smart TV के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लाने के बारे में सोच रही है। अगर यह ऐप लॉन्च होता है, तो यूजर्स अपने टीवी पर भी Reels और वीडियो कंटेंट देख सकेंगे। Instagram हेड Adam Mosseri ने Bloomberg Screentime Conference में बताया कि कंपनी इस दिशा में संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि लोग अब बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

Instagram की यह पहल वीडियो कंटेंट को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी तक प्लेटफॉर्म खास तौर से स्मार्टफोन और टैबलेट यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन स्मार्ट टीवी ऐप आने के बाद Reels और बाकी शॉर्ट वीडियो कंटेंट बड़े स्क्रीन पर देखने का अनुभव देगा। इससे यूजर्स को YouTube जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, हालांकि Instagram ने यह साफ किया है कि वह इस ऐप में किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट या टीवी शोज को शामिल करने की योजना नहीं बना रहा है।

वीडियो फॉरमेट पर दे रहे हैं जोर

नए ऐप के जरिए Meta की कोशिश अपने वीडियो प्लेटफॉर्म को और एक्सेसिबल बनाने की है। कंपनी पहले से ही Instagram Reels के जरिए वीडियो फॉर्मेट पर जोर दे रही है। Smart TV ऐप से उसे एक नया यूजरबेस मिलेगा। इसके अलावा, यह कदम Meta को YouTube और TikTok जैसे कॉम्पिटीटर्स के साथ और मजबूत पोजीशन में लाएगा।

हालांकि, इस ऐप को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। Instagram का मेन फॉर्मेट vertical वीडियो पर आधारित है, जबकि टीवी हॉरिजेंटल होती है। ऐसे में डिजाइन और यूजर इंटरफेस में बड़े बदलाव करने होंगे जिससे एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। साथ ही, यूजर्स को स्मार्ट टीवी पर Instagram खोलने की आदत डालने में भी समय लग सकता है, क्योंकि यह अभी तक पूरी तरह मोबाइल-केंद्रित प्लेटफॉर्म रहा है।

एडवर्टाइजर्स के लिए भी यह एक नया मौका होगा। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने से ad-viewability बढ़ेगी और Instagram को टीवी बेस्ड विज्ञापनों से अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। यह कदम ना सिर्फ यूजर्स के एक्सपीरियंस को नई दिशा देगा बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी ज्यादा एक्सपोजर और व्यूअरशिप ऑफर करेगा।

