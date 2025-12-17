अब टीवी पर देख पाओगे Reels, स्मार्ट टीवी के लिए आ गया नया Instagram App

संक्षेप: Instagram ने Reels के लिए खास TV ऐप लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स अब बड़े स्क्रीन पर मिलकर Reels देख सकते हैं। फिलहाल यह ऐप Fire TV पर टेस्टिंग में है और जल्द अन्य डिवाइसेज और देशों में आने की उम्मीद है।

Dec 17, 2025 05:48 pm IST

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram अब मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सीधे आपके टीवी तक पहुंचने की तैयारी में है। अगर आपको कभी लगा कि फोन पर Reels देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो Instagram का नया कदम इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है। Meta की ओनरशिप वाले प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक रूप से Reels पर फोकस करने वाला एक नया TV ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया है।

पिछले कुछ महीनों से Instagram के TV ऐप को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं और अब कंपनी ने खुद इसे कन्फर्म कर दिया है। Instagram का कहना है कि इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे यूजर्स का वह रिएक्शन है, जिसमें उन्होंने बताया कि Reels को साथ बैठकर टीवी पर देखना ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग होता है। इसी सोच के साथ यह ऐप ‘shared viewing experience’ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

ऐसे काम करेगा नया Smart TV ऐप Instagram का TV ऐप, मोबाइल ऐप से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ऐप में लॉग इन करने के बाद यूजर्स को Reels अलग-अलग चैनल्स में दिखाई देंगे, जो उनकी पसंद के हिसाब से होंगे। इनमें नया म्यूजिक, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, ट्रैवल, ट्रेंडिंग मोमेंट्स जैसे कैटेगरी शामिल हैं। Instagram का दावा है कि इससे यूजर्स को ना सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट आसानी से मिलेगा, बल्कि वे नए और ट्रेंडिंग Reels भी सर्च कर पाएंगे।

TV ऐप का होम स्क्रीन लेआउट भी खास तौर पर बड़े स्क्रीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहां पर्सनलाइज्ड, हॉरिजॉन्टल वीडियो थंबनेल्स की कलेक्शन दिखाई देती है। किसी भी थंबनेल पर क्लिक करने पर Reel फुल पोर्ट्रेट मोड में चलती है, जिसमें दोनों तरफ कैप्शन और एंगेजमेंट से जुड़ी जानकारी नजर आती है। मोबाइल की तरह ही यूज़र ऊपर की ओर स्वाइप करके अगली Reel देख सकते हैं।

नए TV ऐप में एक और खास फीचर दिया गया है। यूजर इसमें एक नहीं, बल्कि अधिकतम 5 Instagram अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि घर के अलग-अलग मेंबर्स अपने-अपने अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और सभी को उनकी इंट्रेस्च का कंटेंट दिखेगा। चाहें तो सिर्फ टीवी के लिए एक अलग अकाउंट भी बनाया जा सकता है, ताकि फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके।