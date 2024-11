Instagram में आए ढेर सारे नए फीचर्स, लोकेशन शेयरिंग और चैटिंग में आएगा मजा

केवल चुनिंदा लोग एडिट कर सकेंगे निकनेम

यूजर्स खुद तय कर पाएंगे कि कौन निकनेम एडिट कर सकता है और कौन नहीं। उन्हें तीन विकल्प- everyone in this chat, people you follow, और only you में से चुनना होगा। ध्यान रहे, निकनेम केवल इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मेसेज सेक्शन में दिखाई देंगे और ऐप में कहीं भी यूजरनेम को प्रभावित नहीं करेंगे। नया फीचर का फायदा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दिया जा रहा है।