काम की बात: अब TV पर चलेगा Instagram, फैमिली के साथ बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे Reels
अब Instagram पर फनी रील्स दिखाने के लिए घर के अलग-अलग सदस्यों के साथ अपना फोन शेयर नहीं करना होगा। अब सभी एक साथ बैठकर टीवी की बड़ी स्क्रीन पर रील्स का आनंद ले पाएंगे। मेटा अब Instagram का TV पर ला रहा है। किन टीवी पर चलेगा और क्या फायदे मिलेंगे, चलिए बताते हैं..
Instagram for TV Launched in india: इंस्टाग्राम के भारतीय यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब आप अपने Smart TV पर भी इंस्टाग्राम चला पाएंगे और बड़ी स्क्रीन पर रील्स का आनंद ले पाएंगे। यानी अब फनी रील्स दिखने के लिए परिवार के अलग-अलग सदस्यों के साथ अपना स्मार्टफोन शेयर नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग टीवी की बड़ी स्क्रीन पर एक साथ रील्स देख पाएंगे। मेटा ने घोषणा की है कि इंस्टाग्राम अब भारत में टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। इससे यूजर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर्स की रील्स, स्टोरीज और अन्य कंटेंट को एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे। यह नया एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन को एक-दूसरे को पास करने के बजाय, अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर वीडियो देखना चाहते हैं।
सम्बंधित सुझाव
14% OFF
Samsung 32 inch (80cm) HD Smart LED 2026 TV | HDR10+ | 150+ Channels | Voice Assistance Remote | PurColor | Knox Security | UA32H4650FUXXL
- Samsung 32 inch (80cm) HD Smart LED 2026 TV | HDR10+ | 150+ Channels | Voice Assistance Remote | PurColor | Knox Security | UA32H4650FUXXL
₹17990₹20900
खरीदिये
49% OFF
Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2
- Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2
₹121990₹239900
खरीदिये
42% OFF
Xiaomi 80 cm (32 inch) Smartchoice F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
- Xiaomi 80 cm (32 inch) Smartchoice F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
₹14499₹24999
खरीदिये
6% OFF
PHILIPS 127 cm (50 inches) Smartchoice 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94
- PHILIPS 127 cm (50 inches) Smartchoice 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94
₹33999₹35990
खरीदिये
कंपनी ने इवेंट में की घोषणा
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कहा, "आज मुंबई में 'हाउस ऑफ इंस्टाग्राम' (मेटा का सालाना क्रिएटर्स इवेंट) में हमने घोषणा की कि 'इंस्टाग्राम फॉर टीवी' जल्द ही भारत में उपलब्ध होगा। 'इंस्टाग्राम फॉर टीवी' आपके पसंदीदा क्रिएटर्स के कंटेंट को आपके घर की बड़ी स्क्रीन पर लाता है, ताकि आप दोस्तों के साथ मिलकर इसे देखने का आनंद ले सकें।"
इन डिवाइस पर मिलेगी सुविधा
- कंपनी ने कहा कि भारत में 'इंस्टाग्राम फॉर टीवी' ऐप्पल टीवी, अमेजन फायर टीवी और गूगल टीवी पर चलने वाले सपोर्टेड डिवाइस पर चलेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह ऐप भारत में उपलब्ध हो जाएगा। मेटा ने रोलआउट की कोई सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है।
अपने TV पर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कैसे करें
ऐप उपलब्ध होने के बाद, यूजर अपने TV पर Instagram का इस्तेमाल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सपोर्ट करने वाले Apple TV, Amazon Fire TV या Google TV डिवाइस पर Instagram ऐप इंस्टॉल करें।
- ऐप खोलें और अपने मौजूदा इंस्टाग्राम अकाउंट से साइन इन करें।
- यूजर इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप में 'सेटिंग्स' बुकमार्क के जरिए भी सीधे इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- लॉग इन करने के बाद, यूजर रील्स, स्टोरीज, क्रिएटर्स की प्रोफ़ाइल और पर्सनलाइज्ड कंटेंट चैनल देख सकते हैं।
- मेटा ने यह भी बताया है कि यूजर इंस्टाग्राम फॉर टीवी में पांच अकाउंट तक जोड़ सकते हैं। इससे घर के अलग-अलग सदस्य एक ही TV ऐप के जरिए अपने पसंद का कंटेंट देख सकेंगे।
- यूजर चाहें तो टीवी पर इस्तेमाल करने के लिए एक अलग इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना सकते हैं।
इंस्टाग्राम यूजर्स टीवी पर क्या देख सकेंगे
- मेटा का कहना है कि यह नया टीवी एक्सपीरियंस मुख्य रूप से रील्स और स्टोरीज पर फोकस्ड होगा। यूजर्स रील्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों फॉर्मेट में देख सकते हैं; हॉरिजॉन्टल वीडियो वाइडस्क्रीन प्लेबैक को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, वे फोटो, कैरोसेल और क्रिएटर्स की प्रोफाइल भी देख सकते हैं।
- मेटा ऐसे चैनल भी ला रहा है जो यूजर्स के उनके इंटरेस्ट, लोकप्रिय वीडियो और उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स के आधार पर रील्स को व्यवस्थित करेंगे।
- रील्स अपने आप प्ले होंगी, जिससे यूजर्स को हर क्लिप के बाद स्क्रॉल किए बिना वीडियो देखने की सुविधा मिलेगी। यूजर्स अपने टीवी रिमोट का इस्तेमाल करके प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं।
- इसमें एक 'फ्रेंड्स' टैब भी है, जहां उन लोगों द्वारा शेयर किया गया कंटेंट दिखता है जिन्हें यूजर फॉलो करते हैं, साथ ही वे वीडियो भी दिखते हैं जो उनके दोस्तों के बीच लोकप्रिय हैं। यूजर अपने फोन से सीधे टीवी पर रील्स भी कास्ट कर सकते हैं, बशर्ते दोनों डिवाइस एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हों।
इंस्टाग्राम फॉर टीवी में पैरेंटल कंट्रोल भी
चूंकि 'इंस्टाग्राम फॉर टीवी' को एक साथ बैठकर देखने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए मेटा का कहना है कि इसमें ऐसे कंटेंट स्टैंडर्ड अपनाए जाएंगे जो सभी तरह के दर्शकों के लिए उपयुक्त हों। रील्स पर आम तौर पर '13+ कंटेंट रेटिंग' सिस्टम लागू होगा, जिसे कंपनी ने हाल ही में अपने मोबाइल ऐप पर पेश किया है।
कंपनी का यह भी कहना है कि टीन अकाउंट्स (किशोरों के अकाउंट) के लिए मौजूद सुरक्षा उपाय, टीवी पर भी लागू होंगे। इनमें उन कंटेंट, कमेंट्स और प्रोफाइल्स पर पाबंदियां शामिल हैं, जो 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते।
सम्बंधित सुझाव
66% OFF
Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - (Non Smart) - 32N-ULT-AED
- Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2026 Edition with 30W Sonic Boom - True Frameless - Aura Vision+ Display - 2 HDMI - (Non Smart) - 32N-ULT-AED
₹8390₹24990
खरीदिये
20% OFF
Samsung 50 inch (125cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA50UE83AHULXL
- Samsung 50 inch (125cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA50UE83AHULXL
₹39990₹49900
खरीदिये
3% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
₹17400₹17900
खरीदिये
56% OFF
Visio World VW 60 cm (24 Inches) SmartChoice HD Ready QLED TV VW24S2
- Visio World VW 60 cm (24 Inches) SmartChoice HD Ready QLED TV VW24S2
₹5699₹12999
खरीदिये
सबसे अहम बात यह है कि टीवी पर इंस्टाग्राम देखने में बिताया गया समय, किशोरों के कुल यूसेज लिमिट (इस्तेमाल की सीमा) में भी गिना जाएगा। किशोरों को इन सीमाओं के करीब पहुंचने या पूरा होने पर वैसे ही रिमाइंडर मिल सकते हैं, जैसे कि 'स्लीप मोड' के नोटिफिकेशन मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें