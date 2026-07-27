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भारत में 25 अगस्त को बैन होने वाला है Instagram? सरकार ने बताया वायरल दावे का सच

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत सरकार ने Instagram बैन होने के वायरल दावे को फर्जी बताया है। PIB Fact Check ने साफ किया कि Instagram को भारत में बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीते दिनों यह दावा खूब वायरल हो रहा था। 

Instagram Ban in India
Instagram Ban in India

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram को लेकर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे में कहा जा रहा था कि भारत सरकार Instagram को देश में बैन करने जा रही है। इस खबर के बाद कई यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच चिंता बढ़ गई। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस दावे का सच सामने रखा है और बताया है कि इसका कोई आधार है या नहीं।

बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से शेयर की जा रही थी, जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार 25 अगस्त 2026 की रात से Instagram पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। पोस्ट में यूजर्स को इस कथित फैसले की जानकारी बाकियों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा गया था।

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बता दें, उसके बाद दावा तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद कई लोगों ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश शुरू की। खासतौर पर Instagram पर निर्भर रहने वाले क्रिएटर्स, छोटे कारोबारियों और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ गई।

केंद्र सरकार ने बताया दावे का सच

वायरल दावे पर केंद्र सरकार ने सोमवार को सफाई जारी की और इसे पूरी तरह गलत बताया। सरकार की ओर से कहा गया कि Instagram को भारत में बैन करने से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट PIB Fact Check ने भी इस दावे को खारिज किया। PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से Instagram बैन करने को लेकर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है।

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PIB Fact Check ने लोगों से की अपील

PIB Fact Check यूनिट ने लोगों से संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट करने की अपील भी की है। अगर किसी पोस्ट, मैसेज या खबर में केंद्र सरकार से जुड़ा कोई दावा किया जाता है और उसकी सत्यता को लेकर संदेह हो, तो यूजर्स उसे जांच के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार की फैक्ट चेक टीम लगातार सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारियों की जांच करती है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करती है।

पहले भी सामने आए हैं बैन के फर्जी दावे

आपको जानना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है जब Instagram को भारत में बंद किए जाने का दावा वायरल हुआ है। इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और मैसेज सामने आ चुके हैं, जिनमें Instagram या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की बात कही गई थी। हालांकि, जांच में इनमें से ज्यादातर दावे गलत या भ्रामक पाए गए। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें तेजी से फैलती हैं, क्योंकि कई बार यूजर्स बिना जांच किए इन्हें शेयर कर देते हैं।

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क्या Instagram पर कार्रवाई कर सकती है सरकार?

भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को देश के IT नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। नियमों का उल्लंघन होने पर सरकार संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बैन करना एक बड़ा फैसला होता है, जिसके लिए आधिकारिक प्रक्रिया और सरकारी आदेश जरूरी होता है।

फिलहाल Instagram को लेकर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप पहले की तरह Instagram का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

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