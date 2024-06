आते ही छा जाएंगे इंफिनिक्स के ये दो धांसू फोन, 100W चार्जिंग के साथ मिलेगी 12GB रैम

इंफिनिक्स के दो धांसू स्मार्टफोन बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Infinix Zero 40 5G और Infinix Zero 40 4G की, जिनके आने वाले महीनों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक दोनों में से किसी भी फोन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी डिटेल्स ऑनलाइन सामने आ गई हैं। एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि Infinix Zero 40 के 5G और 4G वेरिएंट को हाल ही में सर्टिफिकेशन और बेंचमार्किंग साइट्स पर देखा गया था। इन लिस्टिंग से अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन का पता चला है। उम्मीद है कि ये Infinix Zero 30 5G और Infinix Zero 30 4G के सक्सेसर होंगे।