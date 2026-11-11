11 इंच स्क्रीन और 7200mAh बैटरी, आ गया Infinix Xpad 30 टैबलेट; 1TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज

Infinix Xpad 30 को कंपनी ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट में 7200mAh की बैटरी भी दी गई है। नए टैब में 11 इंच की डिस्प्ले है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं…

Infinix Xpad 30 के बेस वेरिएंट (4GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत फिलीपींस में PHP 14,999 (यानी लगभग 22,000 रुपये) से शुरू होती है।

Infinix Xpad 30 launched: इंफिनिक्स ने अपने नए और किफायती टैबलेट के तौर पर Infinix Xpad 30 को कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। फिलहाल यह टैबलेट फिलीपींस में कई ऑनलाइन रिटेलर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। नया टैबलेट तीन कलर्स में आता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो चिपसेट लगा है और इसमें 6GB तक रैम मिलती है। इस टैबलेट में 7200mAh की बैटरी भी दी गई है। नए टैब में 11 इंच की डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है।

इतनी है Infinix Xpad 30 की कीमत इनफिनिक्स एक्सपैड 30 के बेस वेरिएंट (4GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत फिलीपींस में PHP 14,999 (यानी लगभग 22,000 रुपये) से शुरू होती है। यह टैबलेट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में भी आता है। फिलहाल, यह फिलीपींस में Shopee और Lazada के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह टैबलेट तीन कलर्स - क्लाउडलाइन ब्लू, लूनर लाइलैक और स्टेलर ग्रे - में आता है।

Infinix Xpad 30 की खासियत इनफिनिक्स एक्सपैड 30, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड XOS 16 पर चलता है और इसमें कंपनी के AI टूल्स का सेट, जिसे 'Infinix AI' कहा जाता है, शामिल है। इस टैबलेट में 11 इंच की फुल एचडी प्लस (1200x1920 पिक्सेल) आईपीएस एलसीडी टचस्क्रीन दी गई है। इसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस, पांडा MN228 कवर ग्लास, 72 प्रतिशत कलर गैमट, 30K हर्ट्ज PWM डिमिंग और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। साथ ही, यह स्क्रीन TÜV राइनलैंड के 'लो ब्लू लाइट' और 'फ्लिकर फ्री' सर्टिफिकेशन के साथ आती है।

इनफिनिक्स एक्सपैड 30 में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी हेलियो G88 चिपसेट दिया गया है। यह 12nm प्रोसेस पर बना है, जिसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाले छह एफिशिएंसी कोर और 2.0 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड वाले दो परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं। इस टैबलेट में आर्म माली-G52 2EEMC2 जीपीयू, 6GB तक रैम और 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा और बैटरी भी दमदार कैमरे की बात करें तो, इसके पिछले हिस्से में 8-मेगापिक्सेल का एक कैमरा और LED फ्लैश दिया गया है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। यह टैबलेट 2K/30 fps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें टाइम-लैप्स, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और पैनोरमा जैसे मोड दिए गए हैं। इसके अलावा, यह टैबलेट धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए बचाव के लिए IP52 रेटिंग के साथ आता है।