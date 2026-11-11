11 इंच स्क्रीन और 7200mAh बैटरी, आ गया Infinix Xpad 30 टैबलेट; 1TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज
Infinix Xpad 30 को कंपनी ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट में 7200mAh की बैटरी भी दी गई है। नए टैब में 11 इंच की डिस्प्ले है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं…
Infinix Xpad 30 launched: इंफिनिक्स ने अपने नए और किफायती टैबलेट के तौर पर Infinix Xpad 30 को कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। फिलहाल यह टैबलेट फिलीपींस में कई ऑनलाइन रिटेलर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। नया टैबलेट तीन कलर्स में आता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो चिपसेट लगा है और इसमें 6GB तक रैम मिलती है। इस टैबलेट में 7200mAh की बैटरी भी दी गई है। नए टैब में 11 इंच की डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है।
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इतनी है Infinix Xpad 30 की कीमत
इनफिनिक्स एक्सपैड 30 के बेस वेरिएंट (4GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत फिलीपींस में PHP 14,999 (यानी लगभग 22,000 रुपये) से शुरू होती है। यह टैबलेट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में भी आता है। फिलहाल, यह फिलीपींस में Shopee और Lazada के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह टैबलेट तीन कलर्स - क्लाउडलाइन ब्लू, लूनर लाइलैक और स्टेलर ग्रे - में आता है।
Infinix Xpad 30 की खासियत
इनफिनिक्स एक्सपैड 30, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड XOS 16 पर चलता है और इसमें कंपनी के AI टूल्स का सेट, जिसे 'Infinix AI' कहा जाता है, शामिल है। इस टैबलेट में 11 इंच की फुल एचडी प्लस (1200x1920 पिक्सेल) आईपीएस एलसीडी टचस्क्रीन दी गई है। इसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस, पांडा MN228 कवर ग्लास, 72 प्रतिशत कलर गैमट, 30K हर्ट्ज PWM डिमिंग और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। साथ ही, यह स्क्रीन TÜV राइनलैंड के 'लो ब्लू लाइट' और 'फ्लिकर फ्री' सर्टिफिकेशन के साथ आती है।
इनफिनिक्स एक्सपैड 30 में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी हेलियो G88 चिपसेट दिया गया है। यह 12nm प्रोसेस पर बना है, जिसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाले छह एफिशिएंसी कोर और 2.0 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड वाले दो परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं। इस टैबलेट में आर्म माली-G52 2EEMC2 जीपीयू, 6GB तक रैम और 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।
कैमरा और बैटरी भी दमदार
कैमरे की बात करें तो, इसके पिछले हिस्से में 8-मेगापिक्सेल का एक कैमरा और LED फ्लैश दिया गया है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। यह टैबलेट 2K/30 fps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें टाइम-लैप्स, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और पैनोरमा जैसे मोड दिए गए हैं। इसके अलावा, यह टैबलेट धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए बचाव के लिए IP52 रेटिंग के साथ आता है।
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इनफिनिक्स एक्सपैड 30 में 7200mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W वायर्ड चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टैब कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, 3G, एक नैनो सिम, एक माइक्रोएसडी कार्ड, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और GPS की सुविधा मिलती है। लगभग 507 ग्राम वजनी इस टैबलेट का डाइमेंशन 169.23x257.68x8.25 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें