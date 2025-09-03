8000mAh की बैटरी वाला नया पैड, मिलेहा 12 इंच का डिस्प्ले, प्रोसेसर भी तगड़ा

नए पैड में कंपनी 12 इंच का इंच का डिस्प्ले दे रही है। पैड 16जीबी तक की रैम (8जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) में आता है। इसकी बैटरी 8000mAh की है। पैड का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। पैड Helio G100 Ultimate चिपसेट पर काम करता है।

Wed, 3 Sep 2025 02:15 PM

इन्फिनिक्स ने अपने नए पैड- Infinix XPAD 20 Pro को लॉन्च किया है। कंपनी का यह पैड थाइलैंड में लॉन्च हुआ है। नए पैड में कंपनी 12 इंच का इंच का डिस्प्ले दे रही है। पैड 16जीबी तक की रैम (8जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) में आता है। इसकी बैटरी 8000mAh की है। पैड को कंपनी मे दो कलर ऑप्शन- टाइटेनियम ग्रे और मिस्ट ब्लू में लॉन्च किया है।

XPAD 20 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस पैड में 2000x1200 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 12 इंच का IPS LCD पैनल दे रही है। इस डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 5:3 है। यह 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 450 निट्स का है। कंपनी ने इस पैड को 8जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। पैड 8जीबी वर्चुअल रैम को भी सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर इस पैड में Helio G100 Ultimate दे रही है।

पैड के रियर में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, फ्रंट में कंपनी 5 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रही है। पैड को पावर देने के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो पैड ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15.1.2 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2 और यूएसबी-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

मई में लॉन्च हुआ था XPAD 20 इन्फिनिक्स ने इसी साल मई में XPAD 20 को लॉन्च किया था। यब पैड 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसका डिस्प्ले 11 इंच का है। फुल एचडी+ रेजॉलूशन वाले इस पैड में कंपनी 90Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर कर रही है। पैड का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसकी बैटरी 7000mAh की है।